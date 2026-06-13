Bill Skarsgård reveló qué lo atrajo de La Muerte de Robin Hood: “Es como un cuento de hadas muy oscuro”

Bill Skarsgård contó en Good Morning America cómo fue su transformación para interpretar a Little John en La Muerte de Robin Hood

Bill Skarsgård compartió en Good Morning America detalles sobre su transformación para interpretar a Little John en la película La Muerte de Robin Hood, que presenta una visión violenta y oscura de la leyenda, bajo la dirección de Michael Sutcliffe y con la participación de Hugh Jackman. El actor describió cómo su personaje se distancia del compañero clásico e inocente, convirtiéndose en un bandido implacable dentro de un relato que explora el mito.

La producción de La Muerte de Robin Hood generó expectativas desde su anuncio por el enfoque poco convencional de la historia. El director Michael Sutcliffe planteó una narrativa que rompe con las versiones tradicionales, apostando por una ambientación sombría y un tratamiento más realista de los personajes.

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El rodaje en paisajes naturales de las Islas del Norte contribuyó a crear una atmósfera única, con escenarios que acentúan la crudeza del relato. Este giro en la saga representa una tendencia actual en el cine de reinterpretar mitos clásicos con una mirada más adulta y compleja.

La Muerte de Robin Hood propone una versión violenta y oscura de Robin Hood bajo la dirección de Michael Sutcliffe y con Hugh Jackman en el elenco (Créditos: A24)

En la entrevista, Skarsgård reveló que Little John es un personaje brutal y diferente a interpretaciones previas. Relató que se sumergió completamente en esta nueva identidad, experimentando con voz y acento, y enfrentando el desafío de representar un perfil inédito en la saga. Subrayó la violencia y el enfoque dramático que caracterizan la versión de Sutcliffe.

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Un desafío actoral y una mirada inédita

Para Skarsgård, asumir este papel significó un desafío importante en su carrera, conocida por personajes complejos y con matices oscuros. El actor sueco ya había demostrado su versatilidad en otras producciones internacionales, pero considera a Little John como una oportunidad para explorar nuevas dimensiones interpretativas.

Su preparación incluyó asesoramiento de expertos en dialecto y análisis de textos históricos sobre los orígenes del mito. Esta dedicación le permitió aportar una voz propia al personaje, diferenciándolo de otras encarnaciones previas.

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Little John aparece en La Muerte de Robin Hood como un bandido implacable, lejos del compañero clásico de la leyenda de Robin Hood (REUTERS)

Desde los primeros minutos en Good Morning America, Skarsgård calificó el guion como "muy original y hermoso“, destacando que se trata de “una versión muy distinta de Robin Hood a cualquiera que se haya visto antes”. Y añadió: “La historia es mucho más oscura. Es sobre un hombre que contribuyó a su propio mito, pero en la realidad es un bandido sanguinario".

El actor enfatizó que su propia interpretación de Little John sigue esa línea: “Es un bandido sangriento, alejado de esa imagen típica de compañero leal. Es una película muy violenta”.

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El arco de redención de Robin Hood

Skarsgård remarcó para Good Morning America que el filme desarrolla dos partes diferenciadas: “La historia tiene dos partes y, sin revelar demasiado, la segunda mitad se convierte en un viaje de redención para Robin Hood, que está interpretado por Hugh Jackman“.

El rodaje de La Muerte de Robin Hood en las Islas del Norte refuerza la atmósfera sombría y la crudeza del relato (Créditos: A24)

“Es un Robin Hood que nunca vimos. El papel es fantástico y el guion es increíble”, añadió.

El intérprete profundizó en el proceso físico y artístico necesario para consolidar este papel. “En esta ocasión hay menos maquillaje especial que en trabajos anteriores, pero me sumergí totalmente en el personaje. Ensayé una voz y un dialecto que nunca había probado antes”, explicó en Good Morning America.

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“Es como un cuento de hadas muy oscuro, eso fue lo que me atrajo desde el principio”, agregó sobre el tono del largometraje.

La relación de los Skarsgård fuera de cámara

Bill Skarsgård reveló que su familia mantiene un grupo de mensajes llamado The Baldwins, donde conviven las críticas y el apoyo entre Stellan, Alexander y Gustaf Skarsgård (REUTERS/Mario Anzuoni)

La conversación ofreció también una mirada personal sobre la tradición familiar de los Skarsgård. El actor compartió que él, su padre Stellan, y sus hermanos Alexander y Gustaf mantienen un grupo de mensajes al que denominaron con humor "The Baldwins“.

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“Entre nosotros hay muchas más críticas que ayuda, sí. Pero somos muy solidarios y siempre nos apoyamos. Todos queremos que al otro le vaya bien”, admitió Bill.