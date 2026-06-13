Crece la preocupación por Steadman Fagoth, el otro líder indígena desaparecido en las cárceles del régimen de Nicaragua

Steadman Fagoth figuraba como asesor presidencial en el gabinete de Daniel Ortega, hasta el momento de su arresto en septiembre de 2024 (Foto archivo)

La familia de Steadman Fagoth Müller acumula más de veinte meses sin conocer el paradero del histórico dirigente indígena miskito. Desde que fue detenido por el Ejército de Nicaragua el 14 de septiembre de 2024, ninguna autoridad informó dónde se encuentra recluido ni permitió comunicación con sus familiares o abogados. Tampoco se conoce si recibió atención médica adecuada pese a las enfermedades que padecía al momento de su captura.

La preocupación de sus allegados aumentó tras la muerte bajo custodia estatal del líder indígena Brooklyn Rivera. Rivera permaneció desaparecido durante casi tres años antes de que el régimen reconociera que se encontraba bajo su control. Su fallecimiento, ocurrido después de un prolongado período de incomunicación, incrementó los temores de la familia Fagoth, que teme correr la misma suerte.

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“Que lo entreguen vivo y sano. No sabemos dónde está, cómo está en lo absoluto”, declaró su hija, Dina Carolina Fagoth Rivera, quien se convirtió en la principal voz pública de la familia desde la desaparición de su padre. Fagoth Rivera es también sobrina de Brooklyn Rivera.

Al momento de su arresto, Steadman Fagoth tenía 71 años. Según su hija, padecía diabetes con neuropatía, daño renal irreversible, hipertensión arterial, estenosis arterial y secuelas de eventos cerebrovasculares isquémicos. Esas condiciones requerían atención médica especializada, monitoreo permanente y acceso regular a medicamentos.

“Su historial clínico lo coloca en una situación de especial vulnerabilidad, con un riesgo elevado de sufrir nuevos accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones graves. La falta de información sobre su estado de salud y las condiciones en las que permanece detenido e incomunicado aumentan profundamente nuestra preocupación por su vida e integridad física”, explicó en declaraciones enviadas desde Estados Unidos al diario La Prensa.

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El 30 de octubre de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del dirigente indígena al considerar que enfrentaba una situación de gravedad, urgencia y riesgo de sufrir daños irreparables a su vida e integridad personal. Entre los elementos considerados por la Comisión figuraba precisamente su delicado estado de salud.

La desaparición de Fagoth llamó la atención porque se trata de una de las figuras más conocidas de la política indígena nicaragüense durante las últimas cinco décadas. Su trayectoria estuvo marcada por enfrentamientos con el sandinismo, participación en la guerra de los años ochenta, alianzas con distintos actores políticos y una posterior incorporación al propio aparato estatal del Gobierno de Daniel Ortega.

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La relación de Steadman Fagoth y Brooklyn Rivera fue de encuentros y desencuentros (Foto de archivo)

Nacido el 5 de agosto de 1953 en Puerto Cabezas, hoy Bilwi, Fagoth formó parte de una generación de dirigentes indígenas que comenzó a organizar políticamente las demandas de los pueblos de la Costa Caribe durante los años setenta. Entre los miembros de esa generación también figuraban Myrna Cunningham, Hazel Law, Armstrong Wiggins y Brooklyn Rivera, quienes posteriormente tendrían un papel relevante en la defensa de los derechos indígenas y en la construcción del régimen de autonomía regional.

Durante los últimos años del somocismo participó en ALPROMISU, una organización indígena que mantenía relaciones con el Gobierno de Anastasio Somoza Debayle. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 apoyó inicialmente al nuevo Gobierno y se incorporó a MISURASATA, la organización que agrupaba a miskitos, sumos y ramas. Los sandinistas otorgaron a la organización representación en el Consejo de Estado y Fagoth ocupó uno de esos espacios.

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Las diferencias entre los dirigentes indígenas y el Frente Sandinista aparecieron rápidamente. Los conflictos giraban alrededor de la autonomía, el control territorial, los recursos naturales y las formas de organización de las comunidades indígenas. En febrero de 1981, la Seguridad del Estado arrestó a unos treinta dirigentes de MISURASATA. Entre ellos estaban Brooklyn Rivera, Hazel Law y Steadman Fagoth.

Mientras Rivera y otros líderes recuperaron la libertad pocos días después, Fagoth permaneció detenido durante varios meses. Las autoridades lo acusaron de alta traición y de colaborar con la antigua seguridad somocista. Las protestas de comunidades indígenas y las presiones políticas terminaron forzando su liberación. Poco después abandonó Nicaragua y se trasladó a Honduras.

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Desde territorio hondureño inició la etapa más conocida de su carrera política. Fundó MISURA y se convirtió en uno de los principales dirigentes indígenas armados que combatieron al régimen sandinista durante los años ochenta. Su organización operó a lo largo del río Coco y recibió apoyo de la CIA dentro de la estrategia estadounidense de respaldo a la resistencia antisandinista.

Aquellos años coincidieron con algunos de los episodios más violentos registrados en la Costa Caribe. En enero de 1982, el Ejército Popular Sandinista ejecutó la operación conocida como Navidad Roja, mediante la cual miles de indígenas miskitos fueron desplazados de las comunidades ubicadas cerca de la frontera con Honduras y trasladados hacia asentamientos interiores.

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Fagoth denunció esos hechos ante organismos internacionales y acusó al Gobierno sandinista de cometer graves abusos contra las comunidades indígenas.

“Que lo entreguen vivo y sano", pide Dina Carolina Fagoth Rivera, hija de Steadman Fagoth (Captura de video)

Durante esa década también mantuvo una larga rivalidad política con Brooklyn Rivera. Ambos provenían de la misma generación de dirigentes indígenas y coincidían en la defensa de derechos territoriales, pero siguieron caminos distintos durante la guerra. Mientras Fagoth operaba desde Honduras vinculado a MISURA y a la Fuerza Democrática Nicaragüense, Rivera desarrolló su actividad desde Costa Rica junto a otros grupos armados opositores.

A finales de los años ochenta, distintas organizaciones indígenas terminaron convergiendo dentro de YATAMA, una estructura política creada en el contexto de los acuerdos de paz que buscaba representar a los pueblos indígenas de la Costa Caribe. Tanto Rivera como Fagoth participaron en ese proceso.

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Con el fin de la guerra, Fagoth inició una nueva etapa dentro de la política institucional. Fue gobernador de la Región Autónoma del Caribe Norte durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro y posteriormente ocupó una curul en la Asamblea Nacional como diputado del Partido Liberal Constitucionalista.

Su acercamiento a Daniel Ortega comenzó a finales de los años noventa. La relación se consolidó después del regreso del Frente Sandinista al poder en 2007. Ortega lo nombró presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA), cargo que ocupó durante varios años. Posteriormente fue designado asesor presidencial para asuntos relacionados con los pueblos originarios y comunidades étnicas.

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Durante ese período se convirtió en uno de los principales interlocutores del régimen con diversos sectores indígenas del Caribe nicaragüense. Incluso el 16 de agosto de 2024, apenas un mes antes de su detención, Rosario Murillo lo incluyó entre los asesores presidenciales ratificados por el Ejecutivo.

La captura ocurrió poco después de que realizara declaraciones públicas sobre la situación de los territorios indígenas. El 13 de septiembre de 2024 concedió una entrevista radial desde la zona del río Coco en la que denunció invasiones de tierras indígenas, presencia de colonos armados, despale ilegal y participación de instituciones estatales en operaciones relacionadas con territorios ancestrales.

Según su hija, esas denuncias fueron el motivo de la reacción gubernamental.

“No pensaba dejar de defender los derechos de nuestros pueblos indígenas. La defensa de los pueblos miskitu y mayangna era una parte inseparable de quién era”, afirmó Dina Carolina. “Durante una entrevista pública denunció con pruebas documentadas la participación de agencias e instituciones vinculadas al gobierno sandinista en la venta ilegal de tierras ancestrales indígenas. Al día siguiente fue arrestado por el Ejército de Nicaragua”.

Fagoth, en una imagen de los años 80, cuando adveraba a los sandinistas (Foto archivo)

La mañana del 14 de septiembre de 2024, fuerzas militares realizaron un operativo en la comunidad de Sang Sang, en la zona de Río Coco Arriba. Posteriormente, el Ejército informó que había detenido a Fagoth y que lo entregó a la Policía Nacional. La institución aseguró que participaba en actividades vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado y que pretendía sustraer armamento militar de puestos ubicados en la ribera del río Coco.

Las autoridades no informaron sobre la apertura de un proceso judicial ni divulgaron pruebas que respaldaran esas acusaciones. Tampoco se conoció la realización de audiencias judiciales o la intervención de algún tribunal en el caso.

Días después de la captura, familiares denunciaron allanamientos y restricciones relacionadas con bienes y propiedades vinculadas al dirigente indígena. Sin embargo, la principal preocupación seguía siendo la falta absoluta de información sobre su situación.

“Ninguna”, respondió Dina Carolina cuando fue consultada sobre las comunicaciones recibidas por parte de las autoridades. “El régimen nicaragüense no me ha respondido ni a mí ni a mi abogado. Hemos realizado innumerables gestiones, incluyendo llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos dirigidos a distintos funcionarios y autoridades. Hemos intentado comunicarnos por todos los canales posibles y nuestras solicitudes han sido ignoradas”.

La desaparición también ha tenido consecuencias para la vida familiar. Según relata su hija, antes de la captura mantenían comunicación permanente mediante llamadas telefónicas, mensajes y videollamadas. Sus nietos conversaban frecuentemente con él, compartían actividades escolares y le pedían bendiciones antes de dormir.

“Todos los que vivimos en el hogar sufrimos profundamente la ausencia de mi padre. Aunque la distancia física nos separaba gran parte del tiempo, manteníamos una comunicación constante. Hoy, el silencio que dejó su ausencia ha creado un vacío inmenso en nuestras vidas y en nuestra familia. No ha habido un día que no lo hemos extrañado desde su desaparición”, afirmó.