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Honduras: Lluvias intensas provocan caos en las carreteras de San Pedro Sula

Las precipitaciones obligaron a cerrar tramos, aplicar desvíos y desplegar operativos durante horas en la ciudad hondureña, donde muchos conductores quedaron varados

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Fuertes lluvias causaron congestionamiento y daños materiales en San Pedro Sula, dejando numerosos vehículos atrapados. (Cortesía: Redes sociales)
Fuertes lluvias causaron congestionamiento y daños materiales en San Pedro Sula, dejando numerosos vehículos atrapados. (Cortesía: Redes sociales)

Fuertes lluvias generaron la tarde-noche del viernes caos vial y daños en San Pedro Sula, donde numerosos vehículos quedaron atrapados por las inundaciones tras la formación de un socavón. El fenómeno afectó principalmente la zona norte de la ciudad, evidenciando nuevamente las vulnerabilidades del sistema de drenaje urbano ante precipitaciones intensas.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) confirmó que un chubasco de alta intensidad, acompañado de actividad eléctrica, generó inundaciones urbanas repentinas en distintos puntos de San Pedro Sula. De acuerdo con el último boletín de la institución, durante el evento se registraron acumulados de precipitación cercanos a los 60 milímetros en la zona de amortiguamiento, mientras que en la parte alta de El Merendón la cantidad habría sido aún mayor.

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Las imágenes durante la tormenta muestran calles convertidas en ríos, automóviles y autobuses volcados luego de perder el control ante la fuerza del agua. Equipos de emergencia y buenos samaritanos lograron rescatar a personas que quedaron atrapadas dentro de sus automóviles, arrastrados por las corrientes.

Un grupo de personas logró liberar un automóvil atrapado en medio de la lluvia torrencial en San Pedro Sula para rescatar a quienes permanecían dentro del vehículo. La acción colectiva fue registrada por testigos. (Cortesía: Redes sociales)

Saturación del drenaje y colapso en las carreas

Estas lluvias ocurrieron en un corto periodo, lo que provocó la saturación de los sistemas de drenaje y el colapso parcial de varias vías. De igual manera, COPECO resalta que la acumulación de desechos sólidos en tragantes, cunetas y sistemas de desagüe contribuye a la gravedad de estas situaciones.

La presencia de un socavón (hundimiento súbito del pavimento causado por la erosión del subsuelo), visible en los videos de la emergencia, complicó la circulación y obligó a cerrar completamente algunos tramos afectados.

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Tal como lo informaron medios locales y usuarios, varios carros fueron arrastrados o volcaron al intentar cruzar zonas anegadas, mientras que autobuses de transporte público perdieron el control cuando el agua cubrió completamente la calzada.

Automóvil fue arrastrado por la fuerte corriente de agua tras las intensas lluvias en San Pedro Sula. (Cortesía: Diario El Heraldo)

La movilidad en San Pedro Sula resultó severamente afectada durante varias horas, con extensos congestionamientos y desvíos implementados por las autoridades.

COPECO hizo un llamado a la población para evitar cruzar calles o zonas inundadas, no intentar atravesar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, y no arrojar basura en calles, quebradas o alcantarillas. La institución mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y coordina acciones con los organismos de respuesta para salvaguardar la vida y los bienes de la población.

Rescates ciudadanos durante la inundación

A lo largo de la intensa jornada, una de las escenas más impactantes quedó registrada en un video viral, donde se observa a un grupo de hombres dentro de un autobús abriendo la puerta trasera para rescatar a otra persona que había quedado atrapada por la fuerte corriente.

Individuos desde un autobús rescatan a una persona atrapada por la corriente durante inundación en San Pedro Sula. (Cortesía: Redes sociales)

Las imágenes muestran el esfuerzo coordinado con el fin de poner a salvo al afectado pese a las condiciones extremas. El material circuló rápidamente en redes sociales, reflejando el nivel de riesgo y solidaridad que marcó la respuesta ciudadana ante la emergencia.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender siempre las recomendaciones de protección civil.

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