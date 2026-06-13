El Salvador consolida su conectividad global con el lanzamiento de la ruta aérea estacional San Salvador - Madrid

Autoridades del Gabinete de Turismo, CEPA, Aviación Civil, junto a la Embajadora de España y representantes de Avianca durante el lanzamiento oficial de la ruta San Salvador - Madrid (Cortesía Secretaría de Prensa).

En un paso estratégico para la consolidación de El Salvador como un destino turístico de interés mundial y un eje de conexiones en la región, las autoridades gubernamentales y representantes del sector aeronáutico y diplomático oficializaron la nueva ruta aérea estacional que conectará directamente a San Salvador con Madrid, España.

Este nuevo puente internacional, operado de forma conjunta a través de una alianza entre la aerolínea Avianca y la compañía española Wamos, estará disponible durante el período de verano europeo, específicamente desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre de 2026.

La ruta contará con cuatro frecuencias semanales, lo que representa una ventana clave para el intercambio comercial, cultural y, sobre todo, para el flujo de visitantes internacionales.

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Durante el acto de lanzamiento, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, enfatizó que la apertura de estas opciones de vuelo es el resultado directo de la transformación en los índices de seguridad pública del país, impulsados bajo la gestión del Presidente Nayib Bukele. Según el funcionario, el clima de tranquilidad actual ha devuelto la confianza internacional a los inversionistas y turoperadores.

“Como operadores aeroportuarios estamos comprometidos con una visión de cielos abiertos reales, que permitan seguir conectando a El Salvador con el mundo. La transformación en seguridad ha generado confianza y se refleja en los resultados”, destacó Anliker.

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Los vuelos de la nueva ruta estacional a Madrid serán operados por la compañía española Wamos, ofreciendo cuatro frecuencias semanales (Cortesía Secretaría de Prensa).

El titular de CEPA también compartió datos que respaldan el dinamismo del sector, informando que el Aeropuerto Internacional de El Salvador catalogado como el más moderno y eficiente de la región moviliza actualmente a 5.2 millones de pasajeros y registra más de 40,000 operaciones aéreas anuales, manteniendo una tendencia de crecimiento sostenido.

El Salvador en la mira del turismo europeo

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, señaló que la nueva ruta aérea estacional fortalece los lazos de cooperación y comerciales con el continente europeo. Detalló que, en lo que va del presente año, el país ya ha recibido a 25,000 visitantes procedentes de Europa, una cifra que se espera dinamizar significativamente en los próximos tres meses.

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Valdez aprovechó el espacio para recordar que el posicionamiento de El Salvador cuenta con el aval de organismos internacionales. Mencionó que la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) actualizó recientemente su barómetro global, ubicando a la nación centroamericana entre los tres países con el crecimiento más ágil a escala mundial.

De igual manera, los funcionarios abogaron que la viabilidad de este trayecto responde a un esfuerzo de articulación multisectorial. En el lanzamiento participaron activamente la embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez; el subdirector de Seguridad de Vuelo de la Autoridad de Aviación Civil (AAC), Jaime Palomares; y la directora de ventas de Avianca para Centroamérica, México y el Caribe, Reyna Mejía.

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Una sala de embarque moderna y luminosa en un aeropuerto muestra un avión en la pista con los logos de Avianca y Wamos, y una pantalla digital indica el destino "Madrid", señalando una nueva conexión aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejía ratificó la viabilidad comercial del proyecto, explicando que el trayecto entre San Salvador y Madrid es una opción que ya ha demostrado una sólida demanda en temporadas pasadas y que se reactiva con el propósito de seguir estrechando la cercanía entre ambas naciones de cara al periodo vacacional más importante de Europa.

Con el inicio de operaciones fijado para este próximo lunes 15 de junio, las autoridades prevén un impacto económico positivo inmediato en los diversos destinos del territorio salvadoreño, el cual se proyecta cada vez más gracias a sus condiciones actuales de accesibilidad y su renovada imagen internacional.

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