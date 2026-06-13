Irán aumenta la incertidumbre en medio de las negociaciones con EEUU: el régimen ahora descarta que la firma de un acuerdo se produzca este domingo

Esmail Baqai, portavoz de la cancillería de Irán

En medio de varias idas y venidas, el régimen de Irán descartó la posibilidad de que el domingo se firme digitalmente el memorando de entendimiento con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, contradiciendo las versiones que anticipaban un acuerdo inmediato y manteniendo la incertidumbre en la región.

La firma no se concretará porque, según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos aún no han concluido y la fecha final está pendiente de definición. Mientras crecen las expectativas de un pacto digital, Pakistán, como país mediador, sostiene que la formalización podría darse en las próximas horas, en contraste con la postura oficial iraní.

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De acuerdo con la agencia estatal IRNA, el portavoz Esmail Baqai confirmó que el memorando no se rubricará el domingo, señalando que será necesario esperar la confirmación de la fecha. Indicó que se prevé una “firma digital”, con cada parte ratificando a distancia el texto.

“Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana”, señaló Baqai.

En tanto, la cadena estatal IRIB también citó al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien instó a los medios de comunicación a evitar especulaciones y precisó que solo se anunciará la firma una vez concluidas las negociaciones.

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Mientras tanto, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, reiteró que la concreción del acuerdo sería inminente. Aseguró que Islamabad se prepara para la firma digital “en las próximas 24 horas”, aunque reconoció que aún se deben resolver aspectos técnicos antes de la formalización.

Abbas Araghchi, canciller del régimen de Irán (Europa Press/Contacto/Icana News Agency)

Por parte de Estados Unidos, las autoridades han mostrado cautela en sus declaraciones públicas. El vicepresidente JD Vance advirtió que ningún beneficio económico será entregado a Irán hasta que cumpla con todas las obligaciones pactadas. Además, desmintió la inminente liberación de activos congelados y calificó de “información falsa” los reportes sobre pagos inmediatos.

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El memorando de entendimiento, negociado durante más de dos meses y de apenas dos páginas, incluye cinco ejes fundamentales. El primero estipula la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos de Irán.

El segundo eje aborda el desmantelamiento del programa nuclear, pero excluye la cuestión del enriquecimiento de uranio, que quedará pendiente para futuras fases. En el tercer punto, se contempla que Estados Unidos reciba el material de uranio enriquecido acumulado por Irán, que sería destruido en territorio iraní y retirado del país.

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Según la agencia Tasnim, Irán ha exigido la liberación de USD 12.000 millones en activos congelados una vez firmado el acuerdo provisional y otros USD 12.000 millones en una etapa posterior. Sin embargo, Estados Unidos ha rechazado estas condiciones por el momento. JD Vance insistió en que “los iraníes no están recibiendo dinero en efectivo, y no se están liberando fondos simplemente por firmar un acuerdo”.

El cuarto eje establece la obligación de Irán de abandonar el financiamiento de grupos armados en Oriente Medio y prevé la instauración de inspecciones internacionales a largo plazo. El documento también menciona la relación con Líbano y el Golfo Pérsico. Respecto al sur libanés, Irán exige el fin de la ofensiva israelí contra los terroristas de Hezbollah.

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Trump mantiene los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Por otra parte, el ministro Abbas Araghchi advirtió que el memorando tendrá “enemigos”, señalando en particular a Israel como principal opositor. Las cuestiones sobre el uranio enriquecido y la reconstrucción de ciudades iraníes afectadas por ofensivas de Estados Unidos e Israel quedaron fuera de esta etapa y serán discutidas en fases posteriores del proceso.

Las negociaciones avanzan en medio de una creciente tensión en el estrecho de Ormuz. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas estadounidenses interceptaron y derribaron múltiples drones de ataque de un solo uso lanzados por Irán contra buques comerciales, según reportó la propia CENTCOM. El flujo de tráfico marítimo sigue operativo y el corredor comercial internacional permanece abierto.

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Estados Unidos subrayó que el bloqueo contra Irán continúa y comunicó que, desde abril, se han desviado 139 buques comerciales y desactivado nueve embarcaciones iraníes. Según la NNA del Líbano, el Ejército israelí ordenó la evacuación de más de 20 localidades del sur libanés ante la escalada de ataques entre Israel y Hezbollah. En varias comunidades se registraron impactos de proyectiles, según lo publicado por la agencia oficial libanesa.

El gobierno israelí aconsejó evacuar amplias zonas al sur del país vecino ante el aumento de ataques aéreos y reiteró el uso de “objetivos aéreos hostiles” que agudizan el escenario de riesgo de una escalada militar en la región.

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