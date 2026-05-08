El Salvador: Abren parcialmente el paso en la Zona Rosa tras dos meses de trabajos para frenar inundaciones

El Ministerio de Obras Públicas de El Salvador habilita parcialmente el bulevar Sergio Vieira de Mello como parte del Plan Nacional de Mitigación de inundaciones en la Zona Rosa. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Ministerio de Obras Públicas habilitó este jueves uno de los carriles intervenidos en el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la Zona Rosa de San Salvador, como parte de las obras del Plan Nacional de Mitigación para reducir riesgos por inundaciones. Así lo anunció el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, en una conferencia de prensa tras supervisar la ejecución de los trabajos, que forman parte de una estrategia para enfrentar los efectos de las lluvias en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Según declaraciones del funcionario, la habilitación corresponde a uno de los carriles intervenidos frente al centro comercial Bambú, donde se ha avanzado de forma significativa en la construcción de infraestructura de drenaje.

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El proyecto contempla una cisterna de 182 metros de longitud, con capacidad para captar 1,000 metros cúbicos de agua lluvia, una medida que busca evitar anegaciones y daños en bienes materiales que históricamente han afectado a residentes y automovilistas de la zona.

La habilitación parcial del bulevar Sergio Vieira de Mello alivia el tráfico y reestablece la movilidad en una de las arterias más importantes de San Salvador. (Cortesía: Obras Públicas)

Durante la actividad, el titular del Ministerio Obras Públicas (MOP) explicó que la decisión de ejecutar este proyecto responde a la urgencia de mitigar los riesgos de inundaciones que se presentan incluso en ausencia de tormentas o depresiones tropicales.

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“Sin una tormenta tropical, sin una depresión tropical, con solo minutos de lluvia prolongada en este sector, se formaba una lámina de agua que generaba inundaciones, daños de bienes materiales, vehículos que se quedaban en este sector, entre otro tipo de cosas”, relató el funcionario.

Rodríguez enfatizó que, en caso de presentarse fenómenos de mayor intensidad, como huracanes, el impacto habría sido considerablemente mayor. “Pudimos haber tenido incluso pérdida de vidas humanas”, señaló el ministro.

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El Plan Nacional de Mitigación, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ha destinado una inversión de USD 3 millones en la ejecución de esta obra, que incluye una caja de detención con capacidad para almacenar mil metros cúbicos de agua y una longitud de 182 metros. Los trabajos se han realizado en un periodo de dos meses, lo que el funcionario calificó como un avance en tiempo récord para este tipo de proyectos en infraestructura hidráulica.

La nueva cisterna instalada en la Zona Rosa tiene 182 metros de longitud y capacidad para captar 1,000 metros cúbicos de agua lluvia. (Cortesía: Obras Públicas)

El mapa presentado durante la conferencia de prensa muestra el área de habilitación vehicular en la Zona Rosa, así como las restricciones actuales. La circulación ya está permitida en uno de los carriles del bulevar Sergio Vieira de Mello, mientras que el segundo carril permanece intervenido y se prevé habilitarlo a inicios de la próxima semana.

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La obra se localiza en una zona estratégica, ya que el bulevar conecta diferentes sectores de la ciudad y soporta un alto flujo vehicular diario.

El ministro detalló que la habilitación completa de ambos carriles está prevista para la próxima semana, con lo que se normalizará la circulación en el sector.

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“Esperamos a inicios de la próxima semana tener ya habilitado todo este sector, los dos carriles. La próxima semana ya vamos a haber terminado el proyecto y vamos a habilitar los dos carriles de esta autopista importante que conecta diferentes sectores”, afirmó el titular del MOP.

El ministro Romeo Rodríguez Herrera anuncia que la apertura total del bulevar se dará a inicios de la próxima semana, normalizando la circulación. (Cortesía: Obras Públicas)

El funcionario también recordó que la obra tiene como objetivo principal reducir la vulnerabilidad de la Zona Rosa frente a las lluvias de la temporada y proteger tanto a los usuarios de la vía como a los comercios y residencias colindantes.

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La intervención en la Zona Rosa se enmarca dentro de una serie de acciones que el Ministerio de Obras Públicas ejecuta en distintos puntos críticos del país, con el fin de fortalecer la infraestructura ante las amenazas del cambio climático y garantizar la seguridad de la población durante la época de lluvias.