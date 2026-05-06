Bolivia citó a los embajadores de Irán y Rusia tras las declaraciones y gestos diplomáticos que generaron malestar en el Gobierno

Durante el evento, el embajador iraní propuso que Cochabamba sea la capital de Bolivia

El Gobierno de Bolivia decidió convocar a los embajadores de Irán y Rusia para exigir respeto al principio de no injerencia en asuntos internos. Estos diplomáticos participaron en la ceremonia de asunción de Leonardo Loza como gobernador de Cochabamba. Durante el evento, el embajador iraní Bahram Shahabeddin expresó su deseo de que esa ciudad sea la capital de Bolivia, lo que causó malestar en Sucre y en el Gobierno nacional.

La medida de la convocatoria fue anunciada por el canciller Fernando Aramayo, quien explicó que la Cancillería remitió una nota verbal a ambas representaciones diplomáticas y emitió un comunicado en el que recordó los mecanismos oficiales de comunicación previstos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

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El gobierno de Rodrigo Paz impulsó un alejamiento de los antiguos aliados estratégicos del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos Irán y Rusia, y promueve una aproximación a países con los que no se mantenían relaciones diplomáticas plenas, como Estados Unidos e Israel. La administración actual, además, canceló acuerdos de cooperación con el régimen iraní, aunque sin llegar a una ruptura total ni a la expulsión de embajadores.

El canciller Aramayo sostuvo que “en la política nada sucede al azar” y puso en cuestión la intención detrás de los mensajes emitidos por los representantes extranjeros en momentos en que Bolivia atraviesa un proceso de “reconfiguración de los contenidos y sentidos” de su democracia.

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Aramayo advirtió que Bolivia agotará los mecanismos diplomáticos en este conflicto

En ese mismo encuentro con corresponsales internacionales, el funcionario añadió que el uso de redes sociales por parte de delegaciones diplomáticas para manifestar opiniones deja de ser tolerable, en alusión a una reciente publicación de la Embajada de Rusia en la que se acusó al columnista Javier Medrano de tener una “enfermiza obsesión” con el presidente ruso Vladímir Putin, llegando a poner en duda el estado de salud mental del periodista.

El propio Aramayo anticipó que Bolivia agotará todas las vías diplomáticas y de diálogo para resolver el incidente, aunque advirtió que, si no se respeta la neutralidad, el Estado podría adoptar medidas adicionales, sin detallar su naturaleza.

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La polémica se amplificó con las palabras del gobernador Leonardo Loza durante su primer discurso como autoridad departamental, en el que manifestó abiertamente su preferencia por mantener lazos con países como Rusia, Irán, India y China, en contraposición a “imperios que solo quieren saquear los recursos naturales” de Bolivia.

La reacción del presidente Rodrigo Paz ante la presencia de los embajadores en el acto de Loza fue cauta. En una entrevista televisiva, Paz sostuvo que la invitación correspondía al gobernador y dijo que corresponde analizar si la relación con el régimen de Irán resulta beneficiosa para el país, en referencia a los acuerdos militares firmados en gestiones previas, que, según su criterio, no reportaron ventajas para Bolivia.

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(Con información de EFE)