Costa Rica

Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica alcanza cifra histórica de pasajeros en la temporada alta 2025–2026

La terminal internacional gestionada por AERIS recibió más de tres millones de viajeros, lo que representó el mayor flujo registrado hasta la fecha, con una expansión significativa en operaciones y servicios aeroportuarios

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El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría alcanzó un récord histórico de 3.215.208 pasajeros durante la temporada alta 2025–2026. Cortesía: AERIS
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría alcanzó un récord histórico de 3.215.208 pasajeros durante la temporada alta 2025–2026. Cortesía: AERIS

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, gestionado por AERIS, culminó la temporada alta 2025–2026 con un récord: 3,215,208 pasajeros transitaron por su terminal internacional entre noviembre de 2025 y el 5 de abril de 2026, lo que representó un crecimiento del 7,9 % respecto al periodo anterior y consolidó el mayor flujo de su historia. Este aumento en la afluencia fue acompañado de inversiones en infraestructura y tecnología, además de una estrategia de expansión de rutas y frecuencias, medidas orientadas a anticipar la demanda futura y fortalecer la conectividad aérea del principal punto de entrada a Costa Rica.

Durante la temporada analizada, el aeropuerto experimentó un incremento absoluto de 236,324 pasajeros respecto al mismo lapso del año anterior, cifra que la dirección de AERIS destacó como factor clave en el proceso de modernización y adaptación operativa. El 3 de enero de 2026 marcó un hito, convirtiéndose en el día de mayor tráfico en la historia del aeropuerto, con 28.714 pasajeros internacionales atendidos en una sola jornada, superando ampliamente registros previos, según datos de AERIS.

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El crecimiento de pasajeros se concentró especialmente en los meses de diciembre y marzo, impulsado por las festividades de fin de año y la proximidad de la Semana Santa. Además, el aeropuerto gestionó un promedio diario de 153 operaciones internacionales, dato que evidencia la respuesta operativa ante los picos de demanda y la capacidad para mantener la calidad del servicio.

Los meses de diciembre y marzo concentraron el mayor crecimiento de pasajeros por festividades y Semana Santa en Costa Rica. Crédito: AERIS
Los meses de diciembre y marzo concentraron el mayor crecimiento de pasajeros por festividades y Semana Santa en Costa Rica. Crédito: AERIS

El aumento de rutas y la reapertura de destinos consolida la conectividad de Costa Rica

Durante esta temporada alta, el Aeropuerto Juan Santamaría amplió su red con la inauguración de nuevas rutas de temporada, como la conexión a Chicago (ORD) con American Airlines, Nashville (BNA) por Southwest Airlines, y Monterrey (MTY) operado por Viva. Junto a esto, se produjo la reapertura de frecuencias estacionales emblemáticas, gestionadas por Air France desde París, KLM desde Ámsterdam, Air Transat desde Toronto y British Airways desde Londres-Gatwick. Estas incorporaciones reforzaron la oferta de destinos internacionales y aumentaron la capacidad de respuesta ante el crecimiento en la demanda, según detalló AERIS.

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La articulación entre AERIS y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) fue determinante en la gestión directa y periódica con las aerolíneas, orientada a fortalecer la conectividad internacional mediante el aumento de frecuencias y la apertura de nuevos destinos.

El tráfico del aeropuerto aumentó un 7,9 %, impulsado por la estrategia de AERIS en infraestructura y expansión de rutas aéreas. Crédito: AERIS
El tráfico del aeropuerto aumentó un 7,9 %, impulsado por la estrategia de AERIS en infraestructura y expansión de rutas aéreas. Crédito: AERIS

Mejoras en infraestructura y tecnología para una operación eficiente

Ante el volumen histórico de pasajeros, el aeropuerto implementó una serie de innovaciones en su infraestructura, resaltando la modernización de los equipos de inspección de equipaje, que incrementaron la eficiencia y la seguridad en los filtros previos a las salas de abordaje. Además, se incorporaron sistemas de auto chequeo y de self bag drop, logrando reducir los tiempos de procesamiento para salidas internacionales.

Entre las reformas operativas también figuró la ampliación del lobby principal, lo que facilitó la localización de mostradores y mejoró la orientación a los pasajeros. El rediseño de las salas de abordaje optimizó el tránsito dentro del aeropuerto, contribuyendo a una experiencia más ágil y ordenada para los usuarios, de acuerdo con el balance comunicado por AERIS.

El aeropuerto incorporó modernos sistemas de inspección de equipaje y auto chequeo, agilizando los procesos para salidas internacionales. Crédito: AERIS
El aeropuerto incorporó modernos sistemas de inspección de equipaje y auto chequeo, agilizando los procesos para salidas internacionales. Crédito: AERIS

El director ejecutivo de AERIS, Ricardo Hernández, subrayó la importancia del trabajo interinstitucional y la coordinación con entidades como CETAC, Migración, Servicio de Vigilancia Aérea, SENASA, Servicio Fitosanitario, Aduanas, DGAC y las distintas aerolíneas. Hernández afirmó: "La articulación con todas las instituciones clave ha sido fundamental para responder a esta demanda creciente. Desde AERIS agradecemos el respaldo y reafirmamos nuestro compromiso de colaboración a favor del país".

Proyectos en desarrollo para responder al crecimiento proyectado

En respuesta a las proyecciones de crecimiento y a los desafíos que implica el aumento sostenido de tráfico, AERIS continúa ejecutando el Plan Maestro de desarrollo aeroportuario. Entre las obras en marcha figura la expansión de la terminal internacional, un proyecto que permitirá ampliar la capacidad operativa y mejorar la experiencia de los pasajeros, con un nuevo espacio destinado a llegadas internacionales.

El desempeño registrado durante la temporada alta 2025–2026 consolidó la posición del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como eje estratégico de conectividad y modernización en la región, preparado para anticipar las necesidades de una demanda creciente y afianzar el desarrollo del sector turístico y logístico de Costa Rica.

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