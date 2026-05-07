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Panamá busca apoyarse en Israel para solucionar grave crisis de la falta de agua potable

La visita del presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, fue la primera que hace un mandatario de ese país a la nación canalera

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Primer plano de un grifo de metal antiguo del que cae una gota de agua. Debajo, otra gota impacta un recipiente. Fondo desenfocado de tierra seca y vegetación escasa.
La falta de agua en Panamá es motivo de frecuentes protestas por parte de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de firmar un acuerdo bilateral con Israel para que técnicos y expertos de esa nación asesoren a Panamá en la solución de la crisis de agua en la península de Azuero, fue planteada al presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, por el presidente panameño José Raúl Mulino.

Herzog y su delegación mostraron total disposición para ayudar”, indica una nota de prensa de la presidencia panameña.

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Panamá atraviesa por una severa falta de agua en distintas regiones, situación que se agrava en la península de Azuero, donde gran parte de sus habitantes no tienen acceso al agua potable, luego de que se detectara que dos de sus principales afluentes están contaminados.

En medio de la crisis del agua, se produjo la renuncia del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal. Posteriormente, también renunciaría el subdirector, Luis Santanach.

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Durante la visita del presidente del Estado de Israel a Panamá, la información oficial puntualiza que ambos gobiernos se comprometieron a ampliar y reforzar su Tratado de Libre Comercio, además de pactar acuerdos de cooperación y asesorías en temas de manejo y tratamiento de agua, ciberseguridad, medicina, logística, tecnología agrícola y turismo.

Durante su visita a Panamá, el presidente de Israel, Isaac Herzog, posa junto al mandatario panameño, José Raúl Mulino. REUTERS/Arnulfo Franco
Durante su visita a Panamá, el presidente de Israel, Isaac Herzog, posa junto al mandatario panameño, José Raúl Mulino. REUTERS/Arnulfo Franco

Panamá y el Estado de Israel mantienen un Tratado de Libre Comercio que está vigente desde el 1 de enero de 2020, lo que representa un hito histórico al ser el primer acuerdo de este tipo que Panamá firmó con una nación del Medio Oriente, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura Panamá- Israel.

Este tratado, añade el organismo empresarial, no es solo un acuerdo arancelario, sino una alianza estratégica que une la plataforma logística de Panamá con la vanguardia tecnológica de Israel.

El Tratado de Libre Comercio ofrece acceso preferencial para productos panameños, intercambio de alta tecnología, hub logístico y de servicios.

La visita de Herzog a Panamá es la primera que hace un presidente israelí a la nación canalera.

Panamá e Israelcomparten valores fundamentales, tales como la defensa de la democracia, y la visión de un desarrollo sostenible e inclusivo. Por ello, hoy podemos afirmar con claridad que nuestra relación evoluciona hacia una alianza fortalecida”, afirmó Mulino.

El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, durante su visita al Canal de Panamá.
El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, durante su visita al Canal de Panamá.

Por su parte, el presidente Herzog expresó que el sector privado de su país anticipa la oportunidad de invertir en diversos sectores de la economía panameña, para beneficio de ambos pueblos.

Ambos mandatarios acordaron fortalecer la cooperación en temas de ciberseguridad, uno de los grandes desafíos para los estados en la actualidad, de acuerdo con la información oficial.

La delegación israelí puso de manifiesto su gran interés en la oferta turística panameña, así como en las posibilidades de invertir en el sector logístico nacional.

En el tema Salud, se acordó avanzar hacia acuerdos de cooperación entre médicos panameños e israelíes para atención, asesoría e investigación.

La delegación panameña manifestó el interés de su sector exportador en aumentar los envíos de banano, piña y café a Israel.

El sector exportador panameño mostró interés en aumentar los envíos de café, piña y banano a Israel. REUTERS/Aris Martinez
El sector exportador panameño mostró interés en aumentar los envíos de café, piña y banano a Israel. REUTERS/Aris Martinez

“Este encuentro representa mucho más que un acto protocolar”, mencionó el presidente panameño, quien agregó que “es la reafirmación y el reencuentro de una sólida relación entre nuestras dos naciones, basada en la confianza, el respeto mutuo y una cooperación que se ha fortalecido en diferentes áreas por más de siete décadas”.

En su oportunidad, el presidente del Estado de Israel agradeció el apoyo que su país ha recibido del pueblo panameño desde el establecimiento del Estado de Israel en 1947, y por haber suscrito la Resolución Internacional de Naciones Unidas contra el antisemitismo.

La visita del presidente Herzog incluyó una reunión bilateral entre presidentes y un encuentro ampliado con los respectivos equipos de Gobierno.

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