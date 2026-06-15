El Salvador

El Salvador: Fiscalía General de la República iniciará la devolución de más de USD 1 millón a 212 afectados por CrediCash

La primera etapa de restitución alcanzará a denunciantes que acreditaron el origen lícito de sus depósitos, con montos de entre USD 1 y USD 5,000, bajo supervisión judicial y notificación individual, según Rodolfo Delgado

Guardar
Google icon
La Fiscalía General de la República contactará a 212 personas para devolver depósitos realizados en CrediCash en la primera fase de restitución. (Foto: FGR)
La Fiscalía General de la República contactará a 212 personas para devolver depósitos realizados en CrediCash en la primera fase de restitución. (Foto: FGR)

La Fiscalía General de la República contactará directamente a 212 personas para que recuperen el dinero que depositaron en CrediCash, como parte de la primera fase de devolución de fondos recuperados tras el desmantelamiento del esquema ilegal.

Así lo anunció el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, al detallar el procedimiento que busca restituir los ahorros de los afectados.

De acuerdo con Delgado, estas personas ya presentaron su denuncia y entregaron la documentación que acredita el origen de los fondos. El monto a devolver en esta primera etapa supera el millón de dólares y comprende depósitos que van desde un dólar hasta cinco mil dólares.

PUBLICIDAD

La devolución se realizará bajo estricta supervisión judicial y mediante mecanismos institucionales definidos por la Fiscalía, distintos a los que utilizó Gerson Adriel Orellana para captar el dinero originalmente. Sostiene que por motivos de seguridad, cada beneficiario será notificado de manera individual sobre el procedimiento para recibir sus fondos.

Rodolfo Delgado informó que el monto a devolver en esta primera etapa supera el millón de dólares y abarca depósitos de entre uno y cinco mil dólares. (Foto: Noticiero El Salvador)
Rodolfo Delgado informó que el monto a devolver en esta primera etapa supera el millón de dólares y abarca depósitos de entre uno y cinco mil dólares. (Foto: Noticiero El Salvador)

Según Delgado, este proceso representa un primer paso en la restitución a las víctimas y se irá ampliando conforme se validen más denuncias y documentos de otros afectados.

Esquema de captación ilegal y dinámica de CrediCash

Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que CrediCash operó bajo un esquema de captación ilegal de dinero. La empresa ofrecía rendimientos extraordinarios, sin respaldo en actividades económicas reales, a través de redes sociales y recomendaciones entre conocidos.

PUBLICIDAD

La estructura no cumplió con ninguna regulación aplicable a este tipo de operaciones financieras. No llevaba contabilidad formal y utilizaba el dinero de nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes ya habían depositado previamente, generando una apariencia de rentabilidad y confianza.

La investigación concluyó que CrediCash operó con una captación ilegal de dinero al ofrecer rendimientos extraordinarios sin respaldo en actividades económicas reales. (Foto: FGR)
La investigación concluyó que CrediCash operó con una captación ilegal de dinero al ofrecer rendimientos extraordinarios sin respaldo en actividades económicas reales. (Foto: FGR)

Según lo expuesto por el fiscal general, miles de personas entregaron sus ahorros a la estructura. La investigación sostiene que, de no haberse producido la intervención de las autoridades, los fondos depositados habrían estado en riesgo de pérdida total.

Fondos recuperados, atención a víctimas y validación

De acuerdo con Delgado, desde el primer allanamiento, la Fiscalía desplegó una investigación financiera y patrimonial de gran magnitud. Se inmovilizaron fondos en cuentas bancarias a nombre de Gerson Adriel Orellana Ayala y se decomisó dinero en efectivo hallado en su domicilio y en las instalaciones de CrediCash.

El total recuperado asciende a $38.574.722, actualmente resguardados bajo estrictas medidas de seguridad en instalaciones del Ministerio de Hacienda, bajo custodia del Estado salvadoreño.

La Fiscalía recuperó 38,574,722 dólares en cuentas bancarias y efectivo vinculado a Gerson Adriel Orellana Ayala, bajo custodia del Ministerio de Hacienda. (Foto: FGR)
La Fiscalía recuperó 38,574,722 dólares en cuentas bancarias y efectivo vinculado a Gerson Adriel Orellana Ayala, bajo custodia del Ministerio de Hacienda. (Foto: FGR)

Durante los procedimientos, se encontró dinero en efectivo en distintos lugares, lo que dificultó inicialmente el rastreo del destino de todos los fondos.

Hasta la fecha, la Fiscalía ha atendido a 8.654 personas que presentaron denuncia por haber sido afectadas por CrediCash. Cada caso pasa por un proceso de identificación y documentación individual, donde se verifica el depósito realizado y se acredita el origen lícito de los fondos.

Delgado indicó que no se devolverán intereses ficticios, ya que la supuesta rentabilidad provenía de los aportes de otras víctimas y no de actividades legítimas. El proceso de validación exige que los denunciantes demuestren la procedencia legal de su dinero, ya sea por ahorros, préstamos o ingresos de actividades económicas formales.

La Fiscalía ha atendido a 8.654 personas afectadas por CrediCash y exige acreditar el depósito y el origen lícito del dinero, sin devolver intereses ficticios. (Foto: FGR)
La Fiscalía ha atendido a 8.654 personas afectadas por CrediCash y exige acreditar el depósito y el origen lícito del dinero, sin devolver intereses ficticios. (Foto: FGR)

El número de denuncias ha mostrado un incremento sostenido. Inicialmente se recibían entre veinte y treinta denuncias diarias; en la actualidad, la Fiscalía registra entre trescientas y cuatrocientas atenciones por día.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la RepúblicaEsquema PonziEstafaEstafasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

El conteo oficial indica que las llegadas desde Estados Unidos y México entre el 1 de enero y el 7 de junio fueron atendidas con vuelos y buses, bajo el Plan Retorno al Hogar

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

“Altas temperaturas afectan a las personas más vulnerables”, advierte ambientalista salvadoreño

El presidente de CESTA, Ricardo Navarro, alertó en una entrevista televisiva que el cambio en los patrones climáticos pone en riesgo la agricultura familiar y puede derivar en escasez de maíz, frijol y arroz

“Altas temperaturas afectan a las personas más vulnerables”, advierte ambientalista salvadoreño

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

La tasa de morosidad a abril de este año se situó en 8.5%, superior a los niveles de otros productos financieros, como los préstamos hipotecarios o de automóvil

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Protección Civil informó que 15 personas permanecen resguardadas porque las autoridades municipales aún consideran inseguro su retorno, luego de una emergencia que activó 11 centros y atendió a 229 evacuados en todo el país

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina

El 62% de las empresas de la región planea reforzar sus programas de apoyo psicológico y bienestar ante el impacto del estrés, la ansiedad y el agotamiento en la productividad y la retención de talento

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina

TECNO

Embargarán billeteras digitales como Nequi y Daviplata si tienes deudas: qué pasará en Colombia

Embargarán billeteras digitales como Nequi y Daviplata si tienes deudas: qué pasará en Colombia

Uruguay vs. Arabia Saudita: quien ganará el partido del Mundial 2026, según la IA

La IA genera despidos en el mundo: el sector tecnológico perdió 40 mil trabajos en el último mes

¿El error más grande de Bill Gates? Así fue como Microsoft dejó ir a Android

Así será la transmisión de 9 horas de La Guerreras K-pop de Netflix para celebrar su aniversario

ENTRETENIMIENTO

El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”

El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”

Tom Felton, estrella de ‘Harry Potter’, terminó su relación de seis años y reapareció en una app de citas

Rainn Wilson dice que ‘The Office’ no podría hacerse hoy: “Sería difícil ser tan políticamente incorrecto”

Hannah Grace celebra las 5 millones de copias vendidas y anuncia que Icebreaker se convierte en serie

Amanda Seyfried estuvo vinculada a una biopic de Joni Mitchell que nunca se filmó: “Me sentí una músico de verdad”

MUNDO

En su llegada a Francia, Donald Trump puso a Ucrania en el centro de su agenda de cara a la bumbre del G7

En su llegada a Francia, Donald Trump puso a Ucrania en el centro de su agenda de cara a la bumbre del G7

La Unión Europea abrió el primer bloque de negociación de adhesión con Ucrania y Moldavia

El parlamento húngaro aprueba una reforma que limita a ocho años el mandato del primer ministro

El FMI aseguró que la economía mundial resiste a la guerra entre Estados Unidos e Irán

Las fotos del ataque ruso que incendió la Catedral de la Dormición, el monumento más sagrado de Kiev