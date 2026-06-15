El Salvador: Fiscalía General de la República iniciará la devolución de más de USD 1 millón a 212 afectados por CrediCash

La Fiscalía General de la República contactará a 212 personas para devolver depósitos realizados en CrediCash en la primera fase de restitución. (Foto: FGR)

La Fiscalía General de la República contactará directamente a 212 personas para que recuperen el dinero que depositaron en CrediCash, como parte de la primera fase de devolución de fondos recuperados tras el desmantelamiento del esquema ilegal.

Así lo anunció el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, al detallar el procedimiento que busca restituir los ahorros de los afectados.

De acuerdo con Delgado, estas personas ya presentaron su denuncia y entregaron la documentación que acredita el origen de los fondos. El monto a devolver en esta primera etapa supera el millón de dólares y comprende depósitos que van desde un dólar hasta cinco mil dólares.

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La devolución se realizará bajo estricta supervisión judicial y mediante mecanismos institucionales definidos por la Fiscalía, distintos a los que utilizó Gerson Adriel Orellana para captar el dinero originalmente. Sostiene que por motivos de seguridad, cada beneficiario será notificado de manera individual sobre el procedimiento para recibir sus fondos.

Rodolfo Delgado informó que el monto a devolver en esta primera etapa supera el millón de dólares y abarca depósitos de entre uno y cinco mil dólares. (Foto: Noticiero El Salvador)

Según Delgado, este proceso representa un primer paso en la restitución a las víctimas y se irá ampliando conforme se validen más denuncias y documentos de otros afectados.

Esquema de captación ilegal y dinámica de CrediCash

Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que CrediCash operó bajo un esquema de captación ilegal de dinero. La empresa ofrecía rendimientos extraordinarios, sin respaldo en actividades económicas reales, a través de redes sociales y recomendaciones entre conocidos.

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La estructura no cumplió con ninguna regulación aplicable a este tipo de operaciones financieras. No llevaba contabilidad formal y utilizaba el dinero de nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes ya habían depositado previamente, generando una apariencia de rentabilidad y confianza.

La investigación concluyó que CrediCash operó con una captación ilegal de dinero al ofrecer rendimientos extraordinarios sin respaldo en actividades económicas reales. (Foto: FGR)

Según lo expuesto por el fiscal general, miles de personas entregaron sus ahorros a la estructura. La investigación sostiene que, de no haberse producido la intervención de las autoridades, los fondos depositados habrían estado en riesgo de pérdida total.

Fondos recuperados, atención a víctimas y validación

De acuerdo con Delgado, desde el primer allanamiento, la Fiscalía desplegó una investigación financiera y patrimonial de gran magnitud. Se inmovilizaron fondos en cuentas bancarias a nombre de Gerson Adriel Orellana Ayala y se decomisó dinero en efectivo hallado en su domicilio y en las instalaciones de CrediCash.

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El total recuperado asciende a $38.574.722, actualmente resguardados bajo estrictas medidas de seguridad en instalaciones del Ministerio de Hacienda, bajo custodia del Estado salvadoreño.

La Fiscalía recuperó 38,574,722 dólares en cuentas bancarias y efectivo vinculado a Gerson Adriel Orellana Ayala, bajo custodia del Ministerio de Hacienda. (Foto: FGR)

Durante los procedimientos, se encontró dinero en efectivo en distintos lugares, lo que dificultó inicialmente el rastreo del destino de todos los fondos.

Hasta la fecha, la Fiscalía ha atendido a 8.654 personas que presentaron denuncia por haber sido afectadas por CrediCash. Cada caso pasa por un proceso de identificación y documentación individual, donde se verifica el depósito realizado y se acredita el origen lícito de los fondos.

Delgado indicó que no se devolverán intereses ficticios, ya que la supuesta rentabilidad provenía de los aportes de otras víctimas y no de actividades legítimas. El proceso de validación exige que los denunciantes demuestren la procedencia legal de su dinero, ya sea por ahorros, préstamos o ingresos de actividades económicas formales.

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La Fiscalía ha atendido a 8.654 personas afectadas por CrediCash y exige acreditar el depósito y el origen lícito del dinero, sin devolver intereses ficticios. (Foto: FGR)

El número de denuncias ha mostrado un incremento sostenido. Inicialmente se recibían entre veinte y treinta denuncias diarias; en la actualidad, la Fiscalía registra entre trescientas y cuatrocientas atenciones por día.