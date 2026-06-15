Ministerio de Ambiente avala traslado de 29 reos peligrosos a Isla Coiba, en Panamá

En 2004 se creó el Parque Nacional Coiba y su zona especial de protección marina, visitado por nacionales y extranjeros. (MiAmbiente)

Mientras que el 10 de junio una carta del Ministerio de Ambiente daba cuenta de su oposición a transformar Isla Coiba nuevamente en un Centro Penitenciario Permanente, debido al traslado ese día de 29 reclusos de alta peligrosidad hacia la isla, cuatro días después la entidad afirma que apoya todas las acciones y tareas que realicen los estamentos de seguridad.

La oposición inicial, afirma, iba dirigida a la posibilidad de transformar Coiba en un penal con nuevas edificaciones e instalaciones de seguridad, pero que “el patrimonio natural del Parque Nacional Coiba no ha sido afectado por la acción realizada”, refiriéndose al traslado de los reos.

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Desde 1919 hasta 2004 en Isla Coiba funcionó un penal de máxima seguridad que, de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, era escenario de todo tipo de violaciones a los derechos humanos.

En 2005 la isla fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Este 10 de junio el Ministerio de Seguridad informó el traslado de 29 privados de libertad catalogados como de alta peligrosidad hacia el centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en Isla Coiba.

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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) declaró en 2005 a Coiba como Patrimonio Mundial de la Humanidad. (MiAmbiente)

La medida, informó en su momento la Policía Nacional, forma parte de una estrategia para reforzar el control sobre cabecillas de estructuras criminales y reducir su capacidad de coordinar acciones delictivas desde los centros penitenciarios.

Las autoridades dijeron que el traslado se dio bajo estrictas medidas de seguridad y en coordinación entre la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval.,

Para el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), hasta el momento “no se ha realizado la construcción de edificación nueva alguna; ni se han realizado reformas que impacten el área protegida; y ninguna actividad se realiza o realizará fuera del edificio ocupado por la Aeronaval”.

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MiAmbiente asegura que realizará las inspecciones periódicas permanentes a futuro para garantizar que no se impacte el área protegida Parque Nacional Coiba.

Indica en un comunicado que e⁠l Ministerio de Seguridad informó públicamente que, por asuntos de seguridad nacional, utilizará instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval ya existentes en Coiba para albergar detenidos de alta peligrosidad, realizando el traslado de 29 reclusos el sábado 13 de junio.

La violación de los derechos humanos era una constante en el presidio de Isla Coiba, según organizaciones de la sociedad civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las instalaciones de la pista de aterrizaje, la base aeronaval y el antiguo penal en Isla Coiba han permanecido bajo la custodia del Servicio Nacional Aeronaval desde antes de la creación del parque nacional, a fin de cumplir con las responsabilidades de dicha institución de combatir el narcotráfico internacional en defensa de la seguridad nacional”, registra MiAmbiente.

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Coiba tiene una superficie de 270,125 hectáreas, de las cuales 216,500 corresponden a áreas marinas y 53,625 son insulares. Convertida en parque nacional forma parte del corredor marino mesoamericano junto con la Isla del Coco en Costa Rica, islas Galápagos en Ecuador, y Gorgona y Malpelo en Colombia.

Esta zona presenta una de las regiones con mayor biodiversidad marina del mundo, además de ser ruta migratoria de muchas de las tortugas, tiburones, peces pelágicos y mamíferos marinos del Pacífico Este Tropical.

MiAmbiente manifiesta que la acción de traslado de reos fue realizada por el Ministerio de Seguridad bajo la más estricta confidencialidad, y que por tratarse de temas de seguridad nacional “MiAmbiente desconocía dicha acción”.

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