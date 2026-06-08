El Salvador

La Cumbre Industrial 2026 abrirá en El Salvador el debate sobre la unión aduanera

El gremio empresarial celebrará el 10 y 11 de junio una agenda en San Salvador con autoridades y expertos para analizar la producción nacional, la unión aduanera y los cambios recientes del intercambio global

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Dentro del foro también se abordarán temas de integración económica. El espacio titulado “Retos y oportunidades que representa la Unión Aduanera”.(Cortesía: Aduana de El Salvador)
Dentro del foro también se abordarán temas de integración económica. El espacio titulado “Retos y oportunidades que representa la Unión Aduanera”.(Cortesía: Aduana de El Salvador)

El sector industrial de El Salvador se prepara para una doble jornada que pondrá en primer plano la importancia de la producción nacional, la integración regional y el vínculo con los mercados internacionales.

El 10 y 11 de junio, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) organizará una serie de eventos en el marco del Día Nacional de la Industria, donde se reunirán autoridades, empresarios y expertos para debatir el rumbo y los retos del sector.

Cumbre Industrial 2026: debates clave para la integración y el comercio

La Cumbre Industrial 2026, que tendrá lugar el 10 de junio en San Salvador, será el escenario para que representantes empresariales, funcionarios de gobierno y especialistas internacionales analicen el papel de la industria salvadoreña ante los desafíos globales.

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Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, anunció el desarrollo de la Cumbre Industrial 2026. Foto cortesía ASI.
Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, anunció el desarrollo de la Cumbre Industrial 2026. Foto cortesía ASI.

El encuentro incluirá una conferencia magistral del profesor Robert Evan Ellis, quien examinará los recientes cambios en el comercio internacional y la influencia de China en América Latina.

Según la convocatoria de la ASI, el académico profundizará en los impactos geopolíticos y las nuevas dinámicas comerciales de la región.

Dentro del foro también se abordarán temas de integración económica. El espacio titulado “Retos y oportunidades que representa la Unión Aduanera” estará dirigido por Alden Rivera Montes, secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

En este panel participarán autoridades económicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes discutirán la viabilidad de consolidar un territorio aduanero único en el norte de Centroamérica.

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De acuerdo con la información difundida, la agenda contempla un acto conmemorativo por los 250 años de Estados Unidos de América.

Este espacio estará dedicado a repasar la evolución de las relaciones económicas y de cooperación entre El Salvador y ese país, socio comercial clave para la región.

El 10 y 11 de junio, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) organizará una serie de eventos en el marco del Día Nacional de la Industria, donde se reunirán autoridades, empresarios y expertos para debatir el rumbo y los retos del sector. Foto cortesía ASI.
El 10 y 11 de junio, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) organizará una serie de eventos en el marco del Día Nacional de la Industria, donde se reunirán autoridades, empresarios y expertos para debatir el rumbo y los retos del sector. Foto cortesía ASI.

Reconocimientos al aporte industrial y homenaje a Ricardo Poma

El 11 de junio, la ASI entregará los tradicionales Premios ASI 2026, distinciones que desde hace más de seis décadas reconocen el esfuerzo de empresarios, empresas e instituciones que han dejado huella en el desarrollo industrial de El Salvador.

En esta edición, la organización anunció un homenaje póstumo a Ricardo Poma, a quien se le otorgará el máximo galardón por su legado empresarial y compromiso con el crecimiento económico nacional.

La industria, según la ASI, se mantiene como uno de los principales motores de la economía salvadoreña. El gremio destaca que el sector impulsa la inversión, promueve las exportaciones y sostiene la generación de empleo formal, beneficiando a miles de familias en todo el país.

La industria de El Salvador concentra 96% de las exportaciones de bienes y aporta cerca de 12% del PIB nacional, un peso que explica por qué los planes de expansión del sector apuntan a atraer más inversión, sumar empleo formal y ampliar la infraestructura productiva en los próximos años, según Infobae y elsalvador.com.

El país tiene 19 zonas francas o parques industriales. Ese dato aparece en un momento en que la actividad fabril busca ampliar su capacidad para sostener nuevas inversiones y elevar su presencia regional.

El bloque de respuesta central es este: el sector industrial salvadoreño funciona como uno de los principales motores de la economía porque combina producción, exportaciones y empleo formal a gran escala. En el tercer trimestre de 2025, su valor agregado llegó a USD 3.252,4 millones, de acuerdo con Infobae.

El Día Nacional de la Industria 2026 será una plataforma para la reflexión y el reconocimiento, en un contexto donde la integración regional, la cooperación internacional y la innovación serán ejes centrales del debate.

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