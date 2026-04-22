Se oficializa lista de aspirantes a fiscal con publicación en el Diario Oficial de Guatemala e inicia proceso de impugnaciones

La sociedad civil dispone de setenta y dos horas para objetar a los postulantes al puesto más alto del Ministerio Público, antes de que el Ejecutivo evalúe las hojas de vida de los seleccionados (Radio Nacional TGW)

La Comisión de Postulación oficializó la lista de seis candidatos a Fiscal General mediante su publicación en el Diario de Centro América el 21 de abril de 2024, lo que activa un período de 72 horas para eventuales impugnaciones de la sociedad civil.

El documento, enviado ese mismo día a la Secretaría General de la Presidencia, será la base para que el presidente Bernardo Arévalo nombre al próximo titular del Ministerio Público para el ciclo 2026-2030.

La etapa que ahora inicia está condicionada por los plazos constitucionales, ya que el relevo en el cargo deberá efectuarse el 17 de mayo, según explicó Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia. La autoridad señaló que la decisión podría conocerse en la semana previa a esa fecha.

La nómina finalizada el 20 de abril está conformada por Beyla Estrada Barrientos, Cesar Augusto Ávila, Julio Cesar Rivera Claverí, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales Valdizón y Nector de León Ramírez. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó que Arévalo aguardaba la difusión oficial para iniciar el análisis de los perfiles. La fase actual podría experimentar retrasos ante posibles acciones legales vinculadas a la conformación de la lista.

Los seis profesionales que se muestran en círculos son candidatos a importantes cargos, listos para asumir nuevas responsabilidades dentro de la organización o institución. (El Observador Guatemala)

Etapas y posibles escenarios hasta la elección

El proceso continúa ahora con la apertura del período de 72 horas para que la sociedad civil presente impugnaciones formales contra los candidatos.

Finalizado ese plazo, la Comisión deberá verificar la validez de las objeciones y, de ser el caso, resolverlas antes de que la lista sea definitivamente remitida al Ejecutivo.

De acuerdo con Guerrero Garnica, la fecha límite del 17 de mayo responde a lo establecido en la Constitución, por lo que cualquier controversia que derive en acciones legales podría retrasar el nombramiento. Hasta el momento, no se han presentado recursos que detengan el procedimiento, pero distintas organizaciones han manifestado interés en fiscalizar el proceso.

Mientras tanto, Bernardo Arévalo y su equipo analizarán los perfiles de los postulantes, teniendo en cuenta tanto el expediente técnico como los antecedentes públicos de cada uno. El presidente está facultado para elegir libremente al próximo titular del Ministerio Público entre los seis nombres propuestos.

Los perfiles de los postulantes

Entre quienes integran la nómina finalizada destacan trayectorias contrastadas en ámbitos judiciales y académicos. Beyla Estrada Barrientos es reconocida por su carrera como magistrada y su participación en procesos penales de alto impacto. Cesar Augusto Ávila ha ocupado diversos cargos en el Ministerio Público y ha sido asesor legal para organismos internacionales.

Julio Cesar Rivera Claverí cuenta con experiencia en materia constitucional y ha sido consultor para reformas legales. Gabriel Estuardo García Luna es fiscal con una trayectoria vinculada a la investigación de delitos complejos. Zoila Tatiana Morales Valdizón se ha desempeñado en la judicatura y en temas de protección de derechos humanos. Nector de León Ramírez destaca por sus trabajos en derecho penal y su función previa como fiscal especial.

Estos antecedentes serán examinados por el mandatario, quien deberá ponderar parámetros de idoneidad, independencia y trayectoria antes de tomar una decisión final.

El titular de Gobernación descarta nuevas acciones

Marco Villeda, ministro de Gobernación, confirmó que presentó un amparo en el Juzgado Cuarto de Instancia Civil respecto al proceso de impugnaciones de la nómina para fiscal general y no tomará acciones adicionales dentro del plazo de 72 horas habilitado.

La decisión quedará en manos de los tribunales. Villeda afirmó: “La justicia es la que tiene que decidir sobre esta situación”. Si su petición es rechazada, el presidente será quien designe al nuevo titular del Ministerio Público.

El funcionario expuso que su enfoque actual está en los temas de seguridad, ante un “repunte” que considera requiere medidas para contener y revertir la situación. Sobre el proceso de postulación, ya finalizado, resaltó: “Ya he planteado las acciones pertinentes. No me voy a pronunciar más sobre este tema porque ya está en manos de la justicia”.

Marco Villeda remarcó que continuará con sus responsabilidades ministeriales mientras se resuelve el trámite judicial.