Mapaches urbanos en Panamá muestran cambios por contacto humano

Especialistas del Gorgas y MiAmbiente realizan muestreos en Amador para analizar la presencia de virus y bacterias en fauna silvestre. Tomada de MiAmbiente

La creciente interacción entre humanos y fauna silvestre en la ciudad de Panamá ha encendido las alertas de las autoridades ambientales y sanitarias, que desde 2025 han intensificado reuniones y operativos para atender un fenómeno que ya no es aislado, sino recurrente.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en conjunto con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), ejecuta un estudio de eco-epidemiología enfocado en pequeños mamíferos como los mapaches, ante el aumento de contactos directos con personas en zonas urbanas como Amador, Cinta Costera y Ancón, donde la presencia de estos animales es cada vez más visible y constante.

Como parte de este plan, especialistas han desarrollado jornadas de captura que permitieron incluir hasta 30 ejemplares en el muestreo científico, bajo protocolos de campo que combinan veterinaria, biología y salud pública.

A estos animales se les aplicaron pruebas de laboratorio orientadas a detectar enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse entre humanos y animales en ambas direcciones.

La alimentación con restos de comida procesada ha modificado el comportamiento de los mapaches en zonas urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo no es menor: identificar posibles reservorios de virus y bacterias que puedan circular silenciosamente en entornos urbanos donde la fauna ha perdido el miedo al contacto humano.

El enfoque principal del estudio está en la detección de arbovirus de alto impacto en salud pública como dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla, además de otros análisis relacionados con rabia, parásitos internos y externos.

Este tipo de vigilancia resulta clave porque los animales pueden actuar como huéspedes intermedios o amplificadores de enfermedades, lo que complica el control epidemiológico en ciudades densamente pobladas.

Las autoridades han aclarado que los resultados no son inmediatos, ya que requieren procesamiento especializado y validación científica, lo que implica semanas de análisis antes de emitir conclusiones.

El punto crítico no es solo la presencia de los animales, sino el cambio en su comportamiento. Durante las inspecciones previas, los especialistas detectaron que muchos mapaches presentan una conducta fuertemente influenciada por la actividad humana, ya que son alimentados por visitantes con restos de comida procesada como frituras, salchipapas, galletas y dulces.

El monitoreo busca identificar posibles enfermedades en animales que conviven con humanos. Tomada del Instagram de Treporta.

Esta alteración en la dieta natural no solo afecta su salud, sino que también modifica sus patrones de movilidad, haciéndolos más dependientes del ser humano y aumentando el riesgo de contacto directo.

Este fenómeno tiene implicaciones profundas en términos sanitarios. Cuando un animal silvestre cambia su dieta y hábitos, también cambia su microbiota, su sistema inmunológico y su exposición a patógenos, lo que puede convertirlo en un puente epidemiológico entre ecosistemas naturales y urbanos.

La alta interacción detectada en estas áreas favorece la habituación, un proceso en el que los animales pierden su comportamiento natural de evasión y se acercan a las personas, incrementando la probabilidad de transmisión de enfermedades.

La evidencia científica respalda estos riesgos. Casos recientes han demostrado que la transmisión no ocurre solo de animales a humanos, sino también en sentido inverso. En Panamá, por ejemplo, se confirmó la muerte de una mona araña tras contraer tuberculosis zoonótica, presuntamente transmitida por un humano infectado, lo que activó protocolos bajo el enfoque de “Una sola salud”.

El estudio incluye pruebas para virus y otros agentes infecciosos. Tomada de MiAmbiente

Este concepto integra la salud humana, animal y ambiental, reconociendo que están interconectadas. En este caso, el contagio de humano a animal evidenció cómo prácticas como el mascotismo pueden generar consecuencias fatales para la fauna.

A nivel internacional, existen múltiples precedentes. Se han documentado contagios de influenza, sarampión, COVID-19 y herpes en primates en África, Asia y América Latina, muchos de ellos vinculados al turismo o al contacto directo con personas.

En parques naturales, por ejemplo, visitantes han transmitido virus respiratorios a gorilas y chimpancés, obligando a implementar restricciones sanitarias más estrictas. Estos episodios demuestran que la intervención humana no solo altera ecosistemas, sino que también introduce patógenos para los cuales los animales no tienen defensas naturales.

Ante este panorama, las autoridades panameñas han reiterado la necesidad de reducir la interacción entre humanos y fauna silvestre, no solo por razones de conservación, sino también por seguridad sanitaria.

Con base en los resultados de los análisis clínicos, MiAmbiente y el Gorgas evaluarán medidas de manejo que podrían incluir restricciones, campañas educativas y control de alimentación indebida, con el objetivo de romper el ciclo de dependencia y minimizar riesgos epidemiológicos.

Transmisión de enfermedades entre humanos y animales, conocida como zoonosis cuando pasa de animales a personas y antropozoonosis cuando ocurre en sentido inverso. Imagen ilustrativa

Anteriormente, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) había advertido que el aumento de mapaches en zonas urbanas, como la Cinta Costera, responde a la destrucción de su hábitat natural, una situación que ha empujado a estos animales a desplazarse hacia áreas más pobladas en busca de alimento.

Los cambios en el uso del suelo y la expansión urbana han reducido los espacios disponibles para diversas especies, entre ellas los mapaches, que ahora intentan subsistir en entornos habitados, con efectos directos sobre el ecosistema urbano.