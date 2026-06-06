Guatemala

Autoridades incineran plantación de coca en Guatemala tras localizar más de 200,000 arbustos

Según el Ejército de Guatemala, unidades militares y agentes antinarcóticos eliminaron el cultivo ilícito en una zona montañosa de Alta Verapaz

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Las autoridades de Guatemala erradicaron en Cahabón una plantación de 218, 096 arbustos de hoja de coca. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)
Las autoridades de Guatemala erradicaron en Cahabón una plantación de 218, 096 arbustos de hoja de coca. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)

En una operación conjunta realizada en el municipio de Cahabón, departamento de Alta Verapaz, las autoridades de Guatemala informaron, este viernes, que erradicaron una plantación de 218,096 arbustos de hoja de coca, valorada en aproximadamente 5,452,400 quetzales (alrededor de USD 715,455.75). El despliegue incluyó la participación coordinada del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil (PNC), mediante su Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), como parte de las estrategias oficiales para combatir las estructuras del crimen organizado transnacional.

Según informó el Ejército de Guatemala, por medio de sus canales oficiales, la operación se desarrolló en la aldea Chicoc II de Cahabón, donde los efectivos localizaron la plantación ilegal y procedieron a la destrucción e incineración total de las plantas halladas.

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De igual manera, la institución castrense indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos orientados a fortalecer la seguridad nacional y el Estado de Derecho, en el marco de la política impulsada por el Gobierno de Guatemala.

Autoridades de Guatemala erradicaron e incineraron 218,096 arbustos de hoja de coca en Cahabón, Alta Verapaz, con un valor estimado de 5,452,400 quetzales (USD 715,455.75). El operativo fue realizado por el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil como parte de la lucha contra el crimen organizado. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

Erradicación de cultivos de coca en zona montañosa afecta finanzas del narcotráfico en Alta Verapaz

Por su parte, la PNC detalló que el área intervenida correspondía a una zona montañosa, donde agentes de la SGAIA detectaron y eliminaron los cultivos ilícitos. De acuerdo con la información oficial, el avalúo de los arbustos erradicados en un monto que supera los 5 millones de quetzales cifra que representa un golpe a las finanzas de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región.

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Más de 218 mil arbustos de hoja de coca fueron destruidos en Cahabón, Alta Verapaz, como parte de las acciones de erradicación de cultivos ilícitos”, puntualizó la PNC a través de sus canales institucionales. Por su parte, el Ejército de Guatemala enfatizó que la operación fue resultado de la labor interinstitucional entre fuerzas militares y cuerpos civiles de seguridad, lo que permitió una intervención efectiva en el área rural afectada.

La plantación de hoja de coca fue localizada, destruida e incinerada en la aldea Chicoc II, en una zona montañosa de Cahabón. (Cortesía: PNC de Guatemala)
La plantación de hoja de coca fue localizada, destruida e incinerada en la aldea Chicoc II, en una zona montañosa de Cahabón. (Cortesía: PNC de Guatemala)

“Estas acciones forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Guatemala en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, fortaleciendo la seguridad y el Estado de Derecho en el país”, expresó el Ejército por medio de redes sociales.

Estrategias oficiales refuerzan la lucha contra cultivos ilícitos y crimen organizado en Guatemala

Estas actividades se enmarcan en las estrategias de combate al narcotráfico y la delincuencia organizada que el Ejecutivo ha puesto en marcha para frenar el avance de los cultivos ilegales y reducir el impacto de las economías criminales en el país. Tanto el Ejército de Guatemala como la Policía Nacional Civil reiteraron su compromiso con la protección de la población, subrayando la importancia de la cooperación entre instituciones para mantener la seguridad y el orden público.

El operativo en Cahabón representa una de las intervenciones más relevantes del año en materia de erradicación de cultivos de coca en Guatemala, según reportaron las entidades participantes. Las fuerzas de seguridad confirmaron que continuarán con estas acciones para debilitar las estructuras delictivas que operan en zonas rurales, donde la siembra de cultivos ilícitos se ha incrementado en los últimos años.

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