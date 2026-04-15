Panamá

Impulsan agenda conjunta para posicionar a Panamá como destino turístico de alto valor

Hoteleros y ejecutivos de empresa se unen para fortalecer el sector turismo

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Convenio entre hoteleros y empresarios promoverá estándares de calidad para elevar la experiencia del visitante. EFE/ Bienvenido Velasco
Convenio entre hoteleros y empresarios promoverá estándares de calidad para elevar la experiencia del visitante. EFE/ Bienvenido Velasco

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer el sector turístico como motor clave del desarrollo económico y territorial del país.

El acuerdo establece una hoja de ruta conjunta para promover la competitividad, la atracción de inversiones, la formación de talento humano y la consolidación de Panamá como un destino turístico sostenible y de alto valor.

La alianza, suscrita por los presidentes de APATEL y de la APEDE, Víctor Concepción Perén y Giulia De Sanctis, respectivamente, contempla la articulación de esfuerzos entre el sector hotelero y el gremio empresarial con miras a incidir en políticas públicas, generar análisis técnicos y dar seguimiento a iniciativas estratégicas que impacten el desarrollo del turismo.

También se prevé el impulso de diagnósticos en destinos, la mejora del entorno regulatorio y el fortalecimiento de la seguridad jurídica para incentivar nuevas inversiones.

El presidente de la APATEL destacó el acuerdo firmado, señalando que permite fijar, en el ámbito de capital humano, que ambas organizaciones promoverán programas de capacitación, mentorías y estándares de calidad enfocados en elevar la experiencia del visitante, con énfasis en la excelencia en el servicio y la inclusión.

El Canal de Panamá es uno de los mayores atractivos del país. REUTERS/Enea Lebrun
El Canal de Panamá es uno de los mayores atractivos del país. REUTERS/Enea Lebrun

El convenio entre ambos gremios también prioriza la creación de espacios de diálogo y pensamiento estratégico, mediante la organización de foros, conversatorios y publicaciones técnicas, así como acciones para posicionar a Panamá en escenarios nacionales e internacionales como un destino competitivo.

En materia ambiental, se indicó que el acuerdo incorpora la promoción de buenas prácticas de sostenibilidad, eficiencia energética y responsabilidad social, alineadas con las tendencias globales del turismo.

Como parte de la gobernanza del convenio, se tiene contemplando establecer un comité de enlace entre ambas organizaciones, que estaría encargado de definir planes de trabajo, coordinar acciones y facilitar el intercambio de información sectorial.

El acuerdo entre la APATEL y la APEDE tendrá una vigencia de tres años y se dejó establecido que el mismo no contempla compromisos financieros directos entre las partes, aunque permitirá el desarrollo de iniciativas conjuntas sujetas a aprobación previa.

El presidente de la APATEL coincidió con Giulia De Sanctis en el sentido de que se requiere mantener ese compromiso para trabajar por el turismo nacional, bajo el argumento de que se necesita reforzar el posicionamiento de Panamá como destino turístico y lograr que sea más competitivo con los países de la región.

Panamá guarda una rica historia colonial. EFE/ Bienvenido Velasco
Panamá guarda una rica historia colonial. EFE/ Bienvenido Velasco

En cuanto al crecimiento turístico del país, desde la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) se dijo que hay cifras alentadoras, con un incremento de ocho puntos en la ocupación hotelera, que representaron unos $6,5 millones en gasto turístico durante el cierre de 2025.

Gloria De León, administradora de la entidad turística, resaltó que este logro es producto de las estrategias concretas realizadas por la ATP, en conjunto con los promotores de turismo, como son las alianzas con aerolíneas mayoristas y touroperadores, así como la campaña en microtargeting, que permite llegar a otros mercados, a nuevas personas y a nuevos posibles visitantes.

La administradora de la ATP aseguró que la estrategia para convertir a Panamá en el hub de congresos y convenciones ha ayudado enormente a aumentar el gasto turístico en el país.

De León destacó recientemente que este logro se obtuvo con un presupuesto ejecutado con eficiencia, responsabilidad y, sobre todo, de manera táctica. Para este 2026, igualmente, resaltó que las cifras son positivas, con un 14% por arriba del año pasado, para este mismo periodo.

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