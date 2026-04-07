Panamá

Panamá concluye análisis de estabilidad del Puente de las Américas tras explosión de camiones cisterna

Más de 80 mil usuarios continúan afectados a la espera del dictamen del MOP sobre la seguridad del paso.

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El Puente de las Américas permanece sin circulación mientras autoridades evalúan la seguridad estructural tras la explosión registrada debajo de la vía. Alex Hernández
El Puente de las Américas permanece sin circulación mientras autoridades evalúan la seguridad estructural tras la explosión registrada debajo de la vía. Alex Hernández

Las pruebas técnicas realizadas al Puente de las Américas concluyeron este martes, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre sobre su reapertura, luego de la explosión de tres camiones cisterna que realizaban una operación de trasiego de combustible en depósitos ubicados debajo de la estructura, en la entrada pacífica del Canal de Panamá.

A pesar de que los expertos ya completaron las evaluaciones, el puente permanece cerrado, a la espera de una decisión oficial del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Los trabajos incluyeron una inspección detallada en la parte inferior del puente, donde especialistas descendieron para analizar el impacto directo de la explosión sobre los elementos estructurales, especialmente en las zonas cercanas al punto del incidente.

De acuerdo con los técnicos, se buscaba determinar si el evento comprometió la estabilidad, resistencia o integridad del acero y las bases del puente, considerando la intensidad del fuego generado tras el accidente.

Según los informes preliminares compartidos por los equipos de evaluación, no se detectaron fallas estructurales visibles de carácter crítico, aunque sí se identificaron afectaciones puntuales que requieren un análisis más profundo antes de permitir el tránsito vehicular.

La explosión ocurrió durante una operación de trasiego de combustible en instalaciones ubicadas bajo la estructura. (AP Foto/Matías Delacroix)
La explosión ocurrió durante una operación de trasiego de combustible en instalaciones ubicadas bajo la estructura. (AP Foto/Matías Delacroix)

Este tipo de infraestructura, por su antigüedad y relevancia estratégica, exige criterios estrictos de seguridad, lo que explica la cautela en la toma de decisiones sobre su reapertura. El Puente de Las Américas fue inaugurado en 1962 y es una de las dos entradas a la ciudad capital desde el interior del país.

Actualmente, todo el flujo vehicular se canaliza a través del puente Centenario, ubicado a unos 15 kilómetros de la zona de la explosión.

El accidente, que dejó una persona fallecida y varias afectadas, ocurrió cuando una empresa realizaba una operación de transferencia de combustible en áreas concesionadas bajo el puente.

En su comunicado, la empresa Panamá Oil Terminals S.A. indicó que el evento se dio en el contexto de actividades operadas por un concesionario externo, subrayando que mantiene un contrato de subarrendamiento de tanques y áreas operativas, dentro de la concesión otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá.

Panamá Oil Terminals indicó que el incidente se produjo en actividades realizadas por un concesionario externo. Tomada de Instagram (captura de video)
Panamá Oil Terminals indicó que el incidente se produjo en actividades realizadas por un concesionario externo. Tomada de Instagram (captura de video)

La empresa también aseguró que activó de inmediato sus protocolos de emergencia, coordinando con los cuerpos de socorro y autoridades correspondientes para atender la situación. Además, reiteró su disposición de colaborar con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, al tiempo que expresó su compromiso con la seguridad operativa y el apoyo a las familias afectadas por el incidente.

Mientras tanto, el cierre del Puente de las Américas sigue generando un fuerte impacto en la movilidad diaria, afectando a más de 80 mil personas que utilizan esta vía para trasladarse entre la provincia de Panamá Oeste y la ciudad capital. La interrupción ha provocado congestionamientos severos, desvíos prolongados y un aumento en los tiempos de traslado, especialmente en horas pico.

El Ministerio de Obras Públicas será el encargado de definir la reapertura tras recibir el informe técnico final. EFE
El Ministerio de Obras Públicas será el encargado de definir la reapertura tras recibir el informe técnico final. EFE

Las autoridades han insistido en que la prioridad es garantizar que la estructura no represente ningún riesgo para los usuarios, por lo que la reapertura dependerá de un dictamen técnico final que certifique su seguridad.

El MOP será la entidad encargada de evaluar los resultados de las inspecciones y definir si el puente puede volver a operar con normalidad o si requerirá intervenciones adicionales.

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