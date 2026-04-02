Diésel superará los $5 por galón en Panamá tras nuevo ajuste, gasolina también subirá de precio

El diésel en Panamá superará los $5.14 por galón tras el nuevo ajuste de precios anunciado por la Secretaría de Energía. Archivo

El precio del diésel en Panamá superará los 5 dólares por galón a partir de este viernes 3 de abril, en medio de un nuevo ajuste al alza impulsado por la volatilidad del mercado energético internacional y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, según confirmó la Secretaría Nacional de Energía.

El incremento también impacta a las gasolinas, elevando los costos a niveles que presionan directamente el gasto de los consumidores y el costo de vida en el país.

De acuerdo con los nuevos precios oficiales, el litro de gasolina de 95 octanos se ubicará en $1,255, mientras que el diésel bajo en azufre alcanzará los $1.358 por litro en las ciudades de Panamá y Colón.

Aplicando el factor de conversión de 1 galón = 3.785412 litros, el galón de gasolina de 95 octanos se sitúa en aproximadamente $4.75, mientras que el diésel asciende a cerca de $5.14 por galón, confirmando que este último rompe la barrera de los cinco dólares.

El aumento es relevante frente al período anterior. Según el comunicado oficial, la gasolina de 95 octanos sube $0.111 por litro, lo que equivale a aproximadamente $0.42 por galón, mientras que la gasolina de 91 octanos aumenta $0.103 por litro, es decir, cerca de $0.39 por galón.

En el caso del diésel, el incremento es mayor, con una subida de $0.148 por litro, lo que representa aproximadamente $0.56 por galón, consolidándose como el combustible con mayor presión al alza.

Los precios responden a tensiones en Medio Oriente que impactan el mercado global del petróleo. REUTERS/Lisi Niesner

Este comportamiento responde, según la Secretaría de Energía, a la incertidumbre global en los mercados de hidrocarburos, especialmente por el impacto de conflictos en regiones clave para la producción de petróleo.

La entidad señaló que Panamá, como país importador, traslada directamente estas variaciones internacionales a los precios locales, manteniendo un esquema de cálculo transparente basado en referencias globales.

Horas antes de conocerse el nuevo incremento, el Gobierno anuncio un esquema de precios congelados para el sector transporte, que busca amortiguar el impacto económico en un segmento clave.

En este caso, la gasolina de 91 octanos se fija en $0.88 por litro, mientras que el diésel se mantiene en $0.90 por litro, cifras que están significativamente por debajo de los precios de mercado .

Al convertir estos valores, el galón de gasolina de 91 octanos para transporte se ubica en aproximadamente $3.33, mientras que el diésel congelado ronda los $3.41 por galón, lo que evidencia una diferencia sustancial frente a los precios reales del mercado, especialmente en el caso del diésel, que supera los $5.14 por galón en condiciones normales.

El esquema de precios congelados fija la gasolina de 91 octanos en $3.33 por galón para el transporte público. (Foto: Shutterstock)

El costo para el Estado se estima en$15 millones mensuales, calculados a precios actuales, recursos que deberán ser cubiertos mediante ajustes en el gasto corriente, sin afectar el presupuesto de inversión ni la ejecución de obras públicas.

Esta medida sería de carácter temporal, con una vigencia estimada de hasta diez meses, aunque podrá suspenderse de manera anticipada si mejoran las condiciones del mercado energético global.

Esta brecha refleja el peso del subsidio asumido por el Estado, que en algunos casos supera el dólar por galón. En términos prácticos, esto implica que el Gobierno está absorbiendo una parte significativa del incremento internacional para evitar un traslado total al consumidor en sectores estratégicos como el transporte público y de carga.

Adicional, se mantendrán los subsidios al Metro de Panamá y al Metrobús, garantizando que no habrá aumentos en las tarifas del transporte masivo.

En el frente energético, el Gobierno confirmó la continuidad del subsidio a la tarifa eléctrica para la mayoría de la población, así como el apoyo al gas de cocina, conocido como el tanquecito de gas, especialmente para los sectores más vulnerables.

El Gobierno asumirá un costo aproximado de $15 millones mensuales para sostener el subsidio al combustible. EFE/Carlos Lemos

Estas decisiones buscan mitigar el efecto del aumento en los costos internacionales del petróleo y el gas licuado, que presionan tanto la movilidad como la alimentación de los hogares.

El precio del petróleo de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), registró un fuerte repunte durante marzo, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán e Israel.

A inicios del mes, el crudo se ubicaba en torno a los $74 por barril, pero la intensificación de las tensiones, los ataques a infraestructura energética y las amenazas sobre rutas clave como el estrecho de Ormuz llevaron rápidamente los precios por encima de los $100 por barril, alcanzando niveles no vistos desde 2022 .

El incremento se aceleró en la segunda mitad del mes, cuando el WTI llegó a cotizar cerca de $105 por barril, en medio de temores por interrupciones en el suministro global y el cierre parcial de rutas marítimas estratégicas.