El sector de moda y belleza de Panamá consolida su peso en la economía con un gasto anual de hasta USD 5,500 millones

El impacto de la moda y la belleza en la economía panameña es palpable. El gasto anual en ambos rubros- explica la nota- se sitúa entre USD 3,300 y 5,500 millones, y el consumo mensual puede alcanzar los USD 450 millones. - Crédito Andina

Las cifras que maneja Panamá en materia de moda y belleza reflejan una transformación profunda en el consumo de la región, según detalla una publicación del sitio Fashion Network

La nota explica que el país centroamericano, con una economía que llegó a USD 90,400 millones en 2025, ha convertido el consumo aspiracional en una parte esencial de su tejido comercial.

Esta tendencia se apoya en el crecimiento del ingreso disponible, la llegada constante de turistas y la sofisticación que caracteriza al comercio minorista local.

El impacto de la moda y la belleza en la economía panameña es palpable. El gasto anual en ambos rubros- explica la nota- se sitúa entre USD 3,300 y 5,500 millones, y el consumo mensual puede alcanzar los USD 450 millones.

Estas cifras colocan al país a la vanguardia de Centroamérica, donde el consumo supera lo meramente funcional y se convierte en una manifestación de actualización y pertenencia a tendencias globales, impulsadas por la exposición digital.

La nota explica que el país centroamericano, con una economía que llegó a USD 90,400 millones en 2025, ha convertido el consumo aspiracional en una parte esencial de su tejido comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comercio electrónico y retail: motores de crecimiento

El avance del comercio electrónico es otro de los pilares de este fenómeno. Solo en moda, la facturación anual ronda los USD 429 millones, detalla la publicación, lo que refleja una preferencia creciente por los canales híbridos, que combinan la experiencia física con la virtual.

Esta transición ha permitido mayor diversificación de la oferta y una respuesta más ágil a las exigencias del consumidor panameño.

El sector retail mantiene un peso relevante en la economía nacional. El comercio al por mayor y menor representa el 18.5 % del PIB y emplea a una proporción similar de la población activa, dice Fashion Network. Este dato muestra que el consumo es más que una práctica cultural: constituye un pilar estructural que sostiene el dinamismo económico del país.

Las proyecciones indican que la moda podría incrementar su volumen entre un 5 % y un 7 %, mientras que la belleza apunta a un crecimiento de entre un 8 % y un 12 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias y proyecciones para 2026

De cara al futuro próximo, las proyecciones indican que la moda podría incrementar su volumen entre un 5 % y un 7 %, mientras que la belleza apunta a un crecimiento de entre un 8 % y un 12 %. Este avance se debe a la recurrencia en las compras y la creciente influencia de las plataformas digitales, que funcionan como catalizadoras en la toma de decisiones de los consumidores.

La combinación de turismo, poder adquisitivo y digitalización ha posicionado a Panamá como un referente en el consumo de moda y belleza. La Ciudad de Panamá y la Zona Libre de Colón destacan como epicentros de esta actividad, concentrando la mayor parte del movimiento comercial y las tendencias emergentes.