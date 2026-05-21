Miss Universo El Salvador 2025, Giulia Zanoni, denuncia por difamación a su exmaquillista tras ser acusada de “mentirosa”

Con la autoridad que le otorga su reinado, Giulia Zanoni se integra al panel de expertos para buscar a su sucesora (Cortesía Giulia Zanoni).

En un giro drástico dentro del panorama de los certámenes de belleza en El Salvador, Giulia Zanoni, actual Miss Universo El Salvador 2025, ha decidido trasladar una polémica de las redes sociales a los tribunales.

El día de ayer 20 de mayo, la soberana de la belleza salvadoreña interpuso una denuncia formal por el delito de difamación ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del reconocido maquillista y asesor de imagen Alejandro Cienfuegos, tras una serie de fuertes declaraciones que este emitió públicamente.

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Cienfuegos, quien formó parte del entorno de preparación de la organización de Miss Universo El Salvador, encendió las alarmas en las plataformas digitales al lanzar severas críticas hacia el comportamiento, la actitud y la vida personal de Zanoni durante su participación en el certamen internacional.

La situación, que escaló rápidamente entre los clubes de fanáticos y la opinión pública, ha dejado de ser un simple “chisme de pasarela” para convertirse en un caso legal de interés nacional.

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El origen de la disputa legal radica en una transmisión en vivo y publicaciones donde Cienfuegos arremetió contra la reina de belleza. En su intervención, el preparador de imagen aseguró que Zanoni mostró una actitud de constante desinterés y rechazo hacia la prensa y sus seguidores.

Según sus palabras, la delegada salvadoreña evitaba el contacto en las áreas comunes de los hoteles de concentración: “Bajamos al sótano... y ella salía y se iba en el elevador de carga de empleados para no pasar por el lobby”, afirmó Cienfuegos, añadiendo que posee pruebas en video de los supuestos desplantes y “caras” de frustración de la modelo.

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Alejandro Cienfuegos no se guarda nada y revela el presunto mal comportamiento y la actitud de la representante de El Salvador durante el certamen de Miss Universo 2025.

Más allá de criticar su desempeño logístico, el maquillista cuestionó la salud mental y la honestidad de la reina al declarar abiertamente que Zanoni “padece del síndrome de la mentira y mentiras que ella misma se está creyendo”.

Asimismo, atribuyó su supuesto declive profesional a factores sentimentales, lanzando una advertencia a futuras aspirantes:

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“El peor error que usted puede cometer al ser candidata... es tener novio”. Finalmente, aseveró que Zanoni “no está triunfando” y que carece de dirección sobre su futuro, a pesar de reconocer su belleza física.

Estas afirmaciones, percibidas como un ataque directo a la integridad moral, honor y carrera profesional de la actual Miss Universo El Salvador, fueron el detonante para que el equipo legal de Zanoni tomara la determinación de exigir justicia ante el ministerio público.

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Giulia Zanoni, Miss Universo El Salvador 2025, se presentó en la Fiscalía General de la República para tomar acciones legales frente a comentarios difamatorios.

¿Qué es la difamación y cómo se tipifica en la ley de El Salvador?

La difamación es un delito que atenta directamente contra el derecho al honor, la propia imagen y la dignidad de las personas. En términos jurídicos generales, consiste en la divulgación de información falsa, distorsionada o tendenciosa que cause un daño deliberado a la reputación, la consideración social o el crédito profesional de un individuo.

Al esparcirse estas declaraciones ante un público masivo, el impacto psicológico, social y económico sobre la víctima suele ser severo. El marco legal salvadoreño: En la legislación de El Salvador, los delitos contra el honor se encuentran tipificados y sancionados en el Código Penal, específicamente dentro del Libro Segundo, Título V.

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El infográfico explica la difamación según el Código Penal salvadoreño, describiendo qué constituye el delito, las implicaciones de la difusión en medios y redes, y la distinción entre lo privado y lo público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que, de ser hallado culpable en un juicio penal de acción privada, el imputado Alejandro podría verse obligado a pagar cuantiosas indemnizaciones económicas por los daños morales y perjuicios comerciales ocasionados a la carrera y los contratos de Giulia Zanoni.

La FGR deberá ahora analizar las pruebas presentadas por la defensa de la reina de belleza, incluyendo los fragmentos de video y transmisiones digitales, para determinar la viabilidad jurídica de la acusación.

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