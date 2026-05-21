El despertar de las líderes: Mujeres dirigen el 60% de las micro y pequeñas empresas en El Salvador, según CAMARASAL

Mujeres empresarias participan activamente en un evento en El Salvador, representando el creciente liderazgo femenino que dirige el 60% de las micro y pequeñas empresas del país, según datos de CAMARASAL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El liderazgo femenino impulsa la economía salvadoreña a través de la gestión de la mayoría de las micro y pequeñas empresas, y de una cuarta parte de las medianas compañías, mientras la presencia de mujeres en altos cargos alcanza nuevos niveles dentro de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL).

En una entrevista televisiva en el programa Frente a Frente, Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL, afirmó que el 60% de las micro y pequeñas empresas en El Salvador están lideradas por mujeres, mientras que el 26% de las medianas empresas también tienen dirección femenina.

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Además, indicó que en el país existen 879,000 hogares encabezados por mujeres, lo que refuerza su peso en la economía nacional.

CAMARASAL ha marcado un hito institucional con la conformación de su primera junta directiva paritaria, compuesta por igual número de mujeres y hombres. Escobar, subrayó la importancia de este avance: “Por primera vez, la junta directiva de la Cámara está integrada en partes iguales por mujeres y hombres, lo que representa un paso relevante hacia la equidad en la toma de decisiones”. Según lo informado en la entrevista, este cambio se produjo tras las elecciones realizadas en febrero.

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Momento de la entrevista en el set de Frente a Frente, donde se abordaron los avances del liderazgo femenino y la adaptación a los nuevos desafíos del mercado laboral salvadoreño (Cortesía Frente a Frente).

CAMARASAL, cuenta con un comité de empresarias que este año cumplió 33 años de existencia. Este espacio ha sido pionero en la promoción de la empresarialidad femenina y actualmente lidera iniciativas para fortalecer el liderazgo de las mujeres en el sector privado.

Escobar explicó que el comité nació cuando la discusión sobre equidad y sororidad era prácticamente inexistente en el país, y desde entonces ha promovido la formación y el empoderamiento de mujeres en el ámbito empresarial.

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Entre las acciones más recientes destaca la presentación de la primera edición del Círculo de CEOs, un evento exclusivo para mujeres líderes que busca fomentar el intercambio de experiencias, el networking y la mentoría entre ejecutivas salvadoreñas.

El espacio, organizado conjuntamente por CAMARASAL y ManpowerGroup, surge como una plataforma para identificar los desafíos que enfrentan las mujeres en puestos de alta dirección y compartir estrategias para superarlos.

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La formación continua se ha convertido en un eje fundamental para el desarrollo del liderazgo femenino. CAMARASAL ofrece diplomados y programas de alta dirección especialmente diseñados para mujeres, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y prepararlas para asumir roles estratégicos dentro de sus organizaciones.

Según la presidenta de la Cámara, la preparación es clave para estar listas cuando surjan oportunidades de crecimiento profesional.

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Cinco mujeres profesionales sonríen y conversan animadamente en un elegante espacio de coworking durante un evento de networking, con un banner de CAMARASAL visible en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos desafíos del liderazgo femenino en El Salvador

El contexto laboral salvadoreño experimenta una transformación generacional. Las empresas enfrentan el reto de retener talento joven, que prioriza la flexibilidad y el equilibrio entre la vida personal y laboral. En palabras de Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica, “la lealtad laboral se redefine y ahora depende de la identificación con la misión y propósito de la organización, no solo de la permanencia o el sacrificio”.

Flores, quien lidera una de las principales firmas de soluciones de talento en la región, enfatizó que las compañías deben adaptarse a estas nuevas expectativas para seguir siendo competitivas. La irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral también está generando cambios estructurales.

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Flores señaló que esta tecnología elimina tareas repetitivas, pero crea nuevos empleos más sofisticados y demanda habilidades humanas. Además, el proceso de formación y la capacidad de desaprender resultan imprescindibles tanto para los jóvenes como para los líderes de mayor experiencia.

Las invitadas exponen los retos y avances del liderazgo femenino (Cortesía Frente a Frente).

En materia de diversidad y aporte social, ManpowerGroup LATAM mantiene presencia en 18 países y promueve una visión inclusiva que abarca género, raza, religión y otras dimensiones de la diversidad.

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Flores citó datos que vinculan el liderazgo femenino con el bienestar familiar: las hijas de mujeres que trabajan ganan hasta un 23% más que las hijas de mujeres que no trabajan, mientras que los hijos de mujeres empleadas asumen más tareas domésticas, lo que facilita la integración laboral de otras mujeres dentro del hogar.

El liderazgo femenino y la inclusión, según Escobar y Flores, representan una apuesta estratégica para el desarrollo económico y social de El Salvador, y la formación de mujeres líderes se presenta como una vía para consolidar estos avances en el entorno empresarial nacional.

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