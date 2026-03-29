Panamá

Violencia en el Campeonato de Béisbol Mayor de Panamá desata preocupación y provoca suspensión tras incidentes graves

Relatos de asistentes y acciones policiales revelan el impacto de los disturbios que sorprendieron a todos los presentes en una noche que prometía emociones deportivas

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La tensión entre jugadores y aficionados en el partido de Los Santos y Veraguas estalla en una violenta pelea en las tribunas del estadio. Los comentaristas narran con asombro cómo los peloteros se unen a la riña, señalando la falta de seguridad en el recinto.

El partido del Campeonato de Béisbol Mayor entre Los Santos y Veraguas terminó con la suspensión inmediata tras un episodio de violencia que dejó al menos dos jugadores heridos y un detenido, según información confirmada por las autoridades.

El incidente ocurrió la noche del sábado en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, en Las Tablas, cuando la situación dentro y fuera del terreno se salió de control.

El partido del Campeonato de Béisbol Mayor entre Los Santos y Veraguas terminó con la suspensión inmediata tras un episodio de violencia. Foto AFP
El partido del Campeonato de Béisbol Mayor entre Los Santos y Veraguas terminó con la suspensión inmediata tras un episodio de violencia. Foto AFP

Durante el cuarto episodio, con Veraguas en ventaja de cinco carreras, se produjeron discusiones entre integrantes de ambos equipos. La tensión escaló y se propagó hacia las gradas y los dogouts, donde participaron fanáticos y familiares; finalmente estalló una pelea campal que se extendió por varias zonas del estadio.

Durante el cuarto episodio, con Veraguas en ventaja de cinco carreras, se produjeron discusiones entre integrantes de ambos equipos. Foto cortesía
Durante el cuarto episodio, con Veraguas en ventaja de cinco carreras, se produjeron discusiones entre integrantes de ambos equipos. Foto cortesía

Uno de los heridos fue el pelotero santeño Yeison Austin, víctima de un golpe en la cabeza con un bate durante la confrontación. Austin fue atendido por servicios médicos y trasladado a un centro hospitalario en Chitré, donde le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico y una herida abierta.

Posteriormente, fue remitido al Hospital Gustavo Nelson Collado para una tomografía y evaluación por neurocirugía. Otro jugador resultó con trauma en la mano derecha, presentando un hematoma en el dedo meñique, pero se encuentra estable.

Acciones de la Policía Nacional y medidas tras el incidente

El hecho motivó a la Policía Nacional de Panamá a detener al presunto responsable, señalado de usar un bate como arma en medio del altercado.

Las autoridades coordinaron la salida segura del equipo visitante, mientras los jugadores de Los Santos permanecían en sus áreas para evitar nuevos episodios violentos.

La jornada, destinada inicialmente a la competencia deportiva, impulsó un debate sobre la seguridad en los estadios del béisbol panameño tras la indignación manifestada por seguidores de ambos equipos. El enfrentamiento y la suspensión del partido instalaron en la agenda pública el fortalecimiento de las medidas de seguridad y el control en los escenarios deportivos, especialmente en el Béisbol Mayor de Panamá.

Testimonios y reacciones en redes sociales

Según testigos y publicaciones en redes sociales, la pelea comenzó tras una serie de discusiones que iniciaron en el campo de juego y, en pocos minutos, involucraron a decenas de personas. El ambiente se volvió incontrolable y varias áreas del estadio se vieron afectadas por la violencia.

El hecho motivó a la Policía Nacional de Panamá a detener al presunto responsable, señalado de usar un bate como arma en medio del altercado.
El hecho motivó a la Policía Nacional de Panamá a detener al presunto responsable, señalado de usar un bate como arma en medio del altercado.

El partido, que se desarrollaba en Las Tablas, fue suspendido tras los incidentes, mientras las autoridades deportivas analizan las posibles sanciones y acciones preventivas a futuro.

La intervención policial fue clave para evitar consecuencias mayores y garantizar la integridad de los participantes, de acuerdo con los organismos de seguridad.

La violencia en el béisbol panameño, y particularmente en el Campeonato Nacional, ha generado preocupación entre la fanaticada y las autoridades, quienes buscan respuestas para eludir hechos similares en fechas próximas.

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