Copa Airlines fortalece su hub en Panamá con 42 nuevos pilotos panameños

Copa Airlines graduó a 42 nuevos pilotos panameños en medio de la creciente demanda global de talento aeronáutico. Cortesía

En un contexto de alta demanda global de pilotos comerciales y creciente presión sobre la industria aeronáutica, Copa Airlines graduó a 42 nuevos pilotos panameños a través de su academia ALAS, en una apuesta por fortalecer su operación en medio de un mercado que enfrenta escasez de talento calificado. La aerolínea, que opera alrededor de 395 vuelos diarios hacia 85 destinos, continúa expandiendo su capacidad mientras la industria enfrenta un déficit estructural de profesionales en cabina.

De esta nueva promoción, 14 son mujeres, lo que representa el 33% del total, un dato que refleja un cambio progresivo en una industria históricamente dominada por hombres.

Con esta generación, la academia ALAS ha formado cerca de 300 pilotos panameños desde su creación, consolidándose como una de las principales canteras de talento aeronáutico en la región.

Actualmente, Copa Airlines cuenta con más de 1,445 pilotos activos y proyecta incorporar más de 350 adicionales en los próximos tres años, en línea con su crecimiento operativo y la expansión de su flota.

Este aumento responde no solo a la demanda interna de la aerolínea, sino también a un fenómeno global que ha intensificado la competencia por pilotos experimentados.

La industria aérea global enfrenta un déficit de pilotos mientras Asia y Medio Oriente elevan la competencia por talento calificado (AP Foto/Esteban Félix)

A nivel mundial, la industria aérea enfrenta un déficit creciente de pilotos, impulsado por la recuperación del tráfico aéreo, el crecimiento económico y la expansión de mercados estratégicos como Asia y Medio Oriente. Según estimaciones de fabricantes y organismos del sector, se necesitarán cientos de miles de nuevos pilotos en las próximas dos décadas, lo que ha generado una fuerte presión sobre las aerolíneas para asegurar talento.

Este escenario ha provocado además una migración de pilotos desde América Latina hacia regiones con mejores condiciones salariales, especialmente en aerolíneas del Golfo y Asia, donde la demanda ha crecido de forma acelerada.

La combinación de salarios más altos, beneficios y oportunidades de desarrollo ha convertido a estos mercados en polos de atracción para profesionales altamente calificados.

Frente a este panorama, la estrategia de Copa Airlines se centra en formar su propio talento, reduciendo la dependencia del mercado internacional y asegurando la sostenibilidad de su operación.

La academia ALAS juega un papel clave en este modelo, ofreciendo un programa de formación especializado que prepara a los estudiantes para incorporarse directamente a la aerolínea.

De la nueva promoción de ALAS, 14 son mujeres, equivalentes al 33% del grupo graduando. Cortesía

Actualmente, 191 estudiantes se encuentran en formación en ALAS, de los cuales el 30% son mujeres, lo que evidencia una tendencia sostenida hacia una mayor inclusión en el sector. Además, el acceso a esta carrera se ha ampliado mediante programas de financiamiento, becas y alianzas con entidades como el IFARHU y bancos locales, facilitando el ingreso de nuevos talentos.

El crecimiento de Copa Airlines está directamente ligado al fortalecimiento del Hub de las Américas® en Panamá, que se ha consolidado como uno de los principales centros de conexión del continente. Con una red que abarca América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, la aerolínea ha mantenido una operación robusta, respaldada por una flota moderna y altos índices de puntualidad.

En este contexto, la formación de pilotos no solo responde a una necesidad operativa, sino que se convierte en un factor estratégico para sostener la competitividad. La industria aérea global se encuentra en una fase de expansión, pero enfrenta limitaciones claras en la disponibilidad de talento, lo que obliga a las aerolíneas a invertir en capacitación y retención.

Reconocimiento

Como contraparte de la nueva generación de pilotos que empieza a incorporarse al mercado aeronáutico panameño, la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) realizó un acto de reconocimiento a pilotos retirados, en una ceremonia que puso el foco en la trayectoria profesional y en los aportes de quienes ayudaron a construir el desarrollo de la aviación panameña.

Germinal Sarasqueta representó a Panamá ante el Consejo de la OACI y desarrolló una bibliografía especializada en aviación. Cortesía

La actividad estuvo dedicada a los capitanes Bayardo Herrera y Germinal Sarasqueta, dos figuras vinculadas al proceso de crecimiento de la aviación en Panamá. Según destacó la organización, ambos representan una parte clave de la memoria profesional del sector, no solo por su desempeño en cabina, sino también por su influencia en la consolidación de la profesión aeronáutica en el país. El acto sirvió además como una muestra de respeto y admiración hacia pilotos jubilados que dejaron huella en distintas etapas de la industria.

En el caso de Bayardo Herrera, el reconocimiento resaltó su papel de liderazgo gremial entre los pilotos comerciales panameños y su enfoque en la defensa, promoción y preservación de la profesión. Por su parte, Germinal Sarasqueta fue destacado por su perfil académico y técnico, al contar con dos maestrías en aviación, una bibliografía especializada sobre el sector y una trayectoria que incluyó su representación de Panamá ante el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), uno de los foros más relevantes de la aviación mundial.

La migración de aviadores latinoamericanos hacia mercados con mejores salarios presiona la disponibilidad de personal en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la ceremonia también se entregó a la Unpac la memoria histórica de la aviación en Panamá, un documento preparado por la Academia de la Historia de la Aviación Panameña que recoge el surgimiento, evolución y desarrollo de esta industria en el país.

La secretaria general del gremio, la capitana Ilma Velásquez, subrayó que reconocer a figuras como Sarasqueta y Herrera permite valorar el camino recorrido por el sector y ofrecer referentes concretos para las presentes y futuras generaciones de pilotos panameños.