Incendio en reserva natural de Panamá fue provocado, aseguran autoridades

El Senan ha realizado al menos 34 descargas de agua con el sistema Bambi Bucket, superando los 10 mil galones en apoyo al combate del incendio. Tomado de X

El incendio registrado en el área de La Yeguada, en la provincia de Veraguas, no sería de origen natural, sino provocado, según afirmó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien advirtió que se iniciará un proceso para identificar a los responsables e incluso se ofrecerá una recompensa.

El titular de la cartera ambiental enfatizó que este tipo de hechos agrava la presión sobre los ecosistemas, en un contexto ya marcado por condiciones climáticas adversas que favorecen la propagación del fuego.

Las labores para controlar el siniestro comenzaron el sábado 14 de marzo, cuando brigadas del Ministerio de Ambiente, el Cuerpo de Bomberos y otras entidades acudieron al área afectada.

En un inicio se pensó que el incendio podría ser contenido rápidamente, sin embargo, la situación se ha extendido más de lo previsto.Navarro explicó que al inicio del operativo se habían identificado dos focos del incendio, pero posteriormente fueron detectados nuevos puntos activos dentro del área afectada, lo que complicó las labores de control y obligó a redoblar los esfuerzos de las brigadas desplegadas en la zona.

El ministro señaló que esta evolución del siniestro cambió el panorama que se tenía en las primeras horas, cuando se esperaba que las llamas pudieran ser contenidas con mayor rapidez.

Las autoridades iniciaron las labores de control el sábado, pero este martes el fuego seguía activo tras la detección de nuevos focos. Tomada de X

El titular de Ambiente agregó que las autoridades manejan información sobre un individuo que presuntamente habría provocado uno de los nuevos focos que era combatido este martes, por lo que reiteró que no se trata de un evento natural.

Navarro aseguró que se ofrecerá una recompensa para quien aporte datos que permitan ubicar al responsable, en un intento por frenar este tipo de acciones que agravan el daño ambiental y elevan el riesgo para las áreas protegidas.

De acuerdo con los datos preliminares, más de 150 hectáreas han resultado afectadas por las llamas, una cifra que podría seguir en aumento a medida que avanzan las evaluaciones en campo. Las autoridades no descartan que el impacto sea mayor, debido a la extensión del área y la complejidad para acceder a ciertos puntos.

El ministro insistió en que la prioridad es contener el fuego, pero también iniciar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El área impactada se encuentra en el entorno del Parque Nacional La Yeguada, una de las zonas protegidas más relevantes del país por su biodiversidad y su valor hídrico.

Las evaluaciones preliminares indican que más de 150 hectáreas han resultado afectadas, una cifra que podría aumentar con el avance de las inspecciones. Tomada de la PN

Este parque, ubicado en Veraguas, tiene su origen en la década de 1960, tras la construcción de una represa que dio paso al lago La Yeguada. Con el tiempo, el área se consolidó como un espacio clave para la conservación de bosques, la protección de cuencas y el desarrollo de actividades turísticas, lo que aumenta la preocupación por los daños generados por el incendio.

En el combate de las llamas ha sido fundamental el apoyo aéreo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Según reportes divulgados por la entidad, se han realizado al menos 34 descargas de agua mediante el sistema Bambi Bucket, lo que representa más de 10,000 galones utilizados en las labores de extinción.

Este tipo de intervención resulta clave en áreas de difícil acceso, donde el trabajo por tierra enfrenta limitaciones y mayores riesgos para el personal.

El incendio ocurre en medio de alertas recientes por temperaturas extremas en Panamá, que han elevado el riesgo de incendios de masa vegetal en distintas regiones del país.

Las condiciones de calor intenso y sequedad favorecen la rápida propagación del fuego, lo que ha llevado a las autoridades a emitir llamados preventivos a la población. No obstante, en este caso, Navarro reiteró que los indicios apuntan a una acción humana, lo que agrava aún más la situación.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, sostuvo que el incendio en La Yeguada fue provocado y anunció que se ofrecerá una recompensa para identificar al responsable.. Captura de video publicado por MiAmbiente en X

A este evento se suma otro incendio detectado en la provincia de Coclé, específicamente en áreas de amortiguamiento de la Reserva Hídrica Cerro Guacamaya, lo que refleja la presencia de múltiples focos en los últimos días.

Las autoridades han advertido que estos incidentes representan una amenaza directa para los recursos naturales, incluyendo fuentes de agua, fauna y cobertura vegetal. Mientras continúan las labores en La Yeguada, los equipos mantienen vigilancia en otras zonas del país para evitar que nuevos incendios se salgan de control.