Panamá

Más de 120 mil niños y jóvenes están fuera del sistema educativo en Panamá, una nación con un alto nivel de ingresos

El 84% de los jóvenes de 15 años no alcanza el nivel base de competencia en matemáticas

Guardar
El Ministerio de Educación aprobó
El Ministerio de Educación aprobó la implementación experimental este año de los contenidos académicos actualizados.

En el país del Canal 120,000 niños y jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo, y solo 16 de cada 100 estudiantes logran comprender conceptos matemáticos básicos.

Más que frías, preocupantes, las estadísticas muestran un “rezago incómodo” para una nación con un alto nivel de ingresos, por lo que se impone una transformación “sistémica, informada y valiente”.

Así lo afirma Javier González, director de SUMMA, el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, creado en 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar a los Ministerios de Educación de la región, citado por el informe “Lecciones internacionales para la reforma educativa de Panamá”, de enero 2026.

Se indica que el dato más alarmante es que el 84% de los jóvenes de 15 años en Panamá no alcanza el nivel base de competencia en matemáticas.

A pesar de que los estudiantes panameños son relativamente buenos reproduciendo conocimiento, se puntualiza que tienen “gran dificultad en extrapolar desde lo que saben y aplicar su conocimiento en situaciones novedosas”, una habilidad fundamental para el siglo XXI.

En las comarcas indígenas la
En las comarcas indígenas la brecha escolar es más pronunciada. (Foto AP/Matías Delacroix)

Panamá, siempre según el referido informe, se encuentra entre los países con las disparidades socioeconómicas más amplias en resultados educativos.

La brecha de escolaridad entre un niño de la ciudad y uno de una comarca indígena es, en promedio, de cuatro años, desigualdad que se vuelve aún más tangible.

Datos recopilados por el diputado independiente Jorge Bloise, de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, detallan que el 20% más pobre del país alcanza un promedio de 5 años de escolaridad, mientras que el 20% más rico alcanza 14 años.

Solo el 3% de los alumnos de colegios particulares panameños logra el nivel más alto de PISA, un examen internacional clave para medir el rendimiento educativo de los estudiantes a nivel global.

La cifra contrasta drásticamente con la de países como Costa Rica (más del 30%) o Brasil (más del 40%), lo que indica que ni siquiera los estudiantes con mayores recursos están alcanzando estándares internacionales de excelencia.

La ministra de Educación, Lucy
La ministra de Educación, Lucy Molinar, al centro, sacó al país de las pruebas PISA.

En 2024 la ministra de Educación, Lucy Molinar, decidió retirar al país de las pruebas PISA 2025, pese a las quejas de diferentes sectores, entre ellas los gremios magisteriales.

Ahora, en este nuevo año escolar que inició este 2 de marzo, Molinar indicó que espera que una reforma educativa que lleva adelante sea aprobada este 2026 por la Asamblea Nacional.

Parte de esta iniciativa es un nuevo diseño curricular, que de acuerdo con el Ministerio de Educación persigue fortalecer las capacidades de los estudiantes, con la promesa de construir nuevas escuelas y lograr una nueva ley de educación, pues la actual ley orgánica de educación data de unos 80 años.

Igualmente, se retomará el cuestionado programa de computadoras para docentes y alumnos, y aún se mantiene fresco el caso de al menos 200 docentes que fueron despedidos por participar de una huelga en rechazo a una ley de la Caja de Seguro Social.

En febrero de este año, un Resuelto del Ministerio de Educación aprobó la implementación experimental durante el año lectivo 2026 de los contenidos académicos actualizados, correspondientes a los programas de estudio de la educación básica general y educación media.

En el Ministerio de Educación
En el Ministerio de Educación confían en tener este 2026 una nueva ley de Educación. EFE/Carlos Lemos

Culminada la fase de validación, continúa el Resuelto, se dará inicio a la etapa de diagnóstico de la implementación, ejecución y resultados de los referidos contenidos con el objeto de evaluar su calidad, pertinencia y eficacia.

A diferencia del 70% de los países de América Latina, el informe revela que el derecho a la educación en Panamá no puede ser exigido en tribunales, lo que en la práctica significa que si el Estado falla en proveer una educación de calidad, un ciudadano no tiene un recurso legal directo para exigirla ante un tribunal, limitando su garantía efectiva.

Temas Relacionados

EducaciónPanamáReformaEducativaJóvenesRezagoSistema

Últimas Noticias

La policía de Guatemala traslada al pandillero ‘El Inquieto’ a un centro penitenciario tras recapturarlo en operativo

Los agentes responsables de la seguridad trasladaron al hombre arrestado en marzo, asegurando su ingreso a la instalación carcelaria una vez culminado el proceso médico pertinente

La policía de Guatemala traslada

Grave accidente en carretera Litoral deja tres fallecidos de Cruz Roja Salvadoreña y ocho heridos

Un percance vial registrado en Santa Cruz Porrillo, San Vicente, involucró a miembros de una organización humanitaria que regresaban de un evento cuando el vehículo en que se transportaban volcó tras impactar contra un árbol

Grave accidente en carretera Litoral

Panamá apostará al sector logístico, el Canal y la inclusión financiera para reducir las brechas sociales

La nación apoya la consolidación de las reformas, así como el compromiso con la capitalización y la reposición de recursos de los programas del BID

Panamá apostará al sector logístico,

Obispo Silvio Báez sobre régimen en Nicaragua: “Son ciegos quienes creen que los sistemas políticos son eternos”

Las declaraciones ofrecidas por el prelado desde Estados Unidos enfatizan la crítica hacia acciones que justifican la represión, así como hacia quienes consideran inamovibles los actuales sistemas políticos en ese país centroamericano

Obispo Silvio Báez sobre régimen

Fátima Bosch, Miss Universo, llega a El Salvador este 16 de marzo

El arribo de Fátima Bosch fue confirmado por las autoridades municipales de La Libertad Sur, quienes indicaron que la presencia de la ganadora contará con acceso libre en el Palacio Tecleño de Santa Tecla

Fátima Bosch, Miss Universo, llega

TECNO

De smartphone a PC: trucos

De smartphone a PC: trucos para transformar tu teléfono en una computadora

Trucos para mejorar la señal del repetidor Wi-Fi y navegar sin corte

Valve sorprende con una actualización de la app de Steam: mejoras y cambios

Google refuerza la seguridad infantil en YouTube con inversión en animación de IA

Meta planea reducir hasta un 20% su plantilla por las inversiones en IA

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: ‘Una batalla

Premios Oscar 2026: ‘Una batalla tras otra’ se corona como la gran ganadora de la noche

El premio Oscar a "Golden" es histórico: la victoria de K-Pop Demon Hunters es opacada por la interrupción de su emotivo discurso

Premios Oscar 2026: todos los ganadores de la gala más importante del cine

El inesperado empate en los premios Oscar 2026 deja boquiabiertos a todos y revive la historia de la Academia

Premios Oscar 2026: Anne Hathaway y Anna Wintour sorprenden en la ceremonia con un icónico guiño a ‘El diablo viste a la moda’

MUNDO

Cómo la economía plateada impulsa

Cómo la economía plateada impulsa la innovación en Europa: salud, turismo y tecnología

Las habilidades digitales avanzadas aumentan la probabilidad de empleo de los silver

Macron exigió a Irán reabrir el estrecho de Ormuz y cesar los ataques en la región tras la muerte de un soldado francés

Trump advirtió que la cumbre con Xi Jinping podría retrasarse si China no colabora en la reapertura del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo abrió al alza y superó los USD 100 por barril ante la escalada del conflicto en Medio Oriente