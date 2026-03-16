Panamá

Incendio en reserva forestal panameña de La Yeguada consume 100 hectáreas de pino caribea

El fuego representa una amenaza para las comunidades cercanas al área protegida

Guardar
(Foto de ARCHIVO) Las brigadas
(Foto de ARCHIVO) Las brigadas de extinción trabajan para contener las llamas, que se extendieron en tres frentes. Xuan Cueto / Europa Press 21/8/2025

Cerca de 100 hectáreas plantadas de pino ubicadas en La Yeguada, primera área protegida de la provincia de Veraguas y primera reserva forestal de Panamá, fueron consumidas este fin de semana por un incendio forestal.

El fuego inició la noche del viernes y hasta este domingo las brigadas de extinción se encontraban trabajando para contener las llamas, que se extendieron en tres frentes.

Anualmente, durante la temporada seca que en Panamá generalmente va de diciembre a abril, se registran hechos similares en La Yeguada, ya sea por personas que queman montes cercanos al área protegida o por las altas temperaturas conjugadas con las plantaciones de pino caribea, propios del sotobosque, pero altamente flamables, según el Ministerio de Ambiente.

El pino caribea es nativo de México y Centro América, pero introducido como árbol maderable en Panamá, donde también se utiliza para extraer resinas, pulpa para papel y leña, explica el Smithsonian Tropical Research Institute.

La Yeguada es un sotobosque, término que se refiere a la capa de vegetación que se encuentra entre el suelo y el dosel de los árboles. Aunque a menudo pasa desapercibido, este estrato es crucial para la salud de los bosques, ya que ofrece refugio y alimento a diversas especies, desde plantas herbáceas hasta arbustos y pequeños árboles.

El pino caribea es altamente
El pino caribea es altamente flamable.

Este tipo de incendios no solo afecta al ambiente, sino que también destruye hábitats, compromete los recursos hídricos y representa una amenaza para las comunidades cercanas, por lo que la entidad de Ambiente mantiene un monitoreo constante en el área.

Ante los reiterados incendios en La Yeguada, el Ministerio de Ambiente reiteró el llamado a la población a sumarse a la campaña institucional “No al fuego, sí a la vida”, y así exhortar a los pueblerinos a reportar de inmediato cualquier incendio forestal o actividad que represente un riesgo ambiental a la línea 311, habilitada y disponible para la atención de denuncias y alertas ciudadanas.

“Se han identificado tres focos: dos ya están controlados, el primero de 2.89 hectáreas y el segundo de 26 hectáreas. El tercero, que estamos tratando de controlar, abarca aproximadamente 70 hectáreas y existe la posibilidad de que aumente”, detalló el coronel Eduardo Chen, jefe de los bomberos de la provincia de Veraguas a la televisora local TVN.

Voluntarios, brigadistas y guardaparques trabajaban contra el tiempo para evitar que las llamas continuaran propagándose hacia otras áreas de la reserva y su zona de amortiguamiento.

Para combatir parte del incendio se necesitó de la participación de bomberos de áreas cercanas a la reserva forestal.

Las altas temperaturas, producto del
Las altas temperaturas, producto del cambio climático, provocan incendios forestales en Panamá y Centroamérica. (Foto: Cuerpo de Bomberos de Honduras)

La reserva forestal de La Yeguada fue creada mediante decreto ejecutivo No. 94 del 28 de septiembre de 1960, tiene una superficie de 7,090 hectáreas y está ubicada sobre la vertiente del Pacífico en la Cordillera Central, aproximadamente a 60 Km de la ciudad de Santiago de Veraguas.

Su creación fue producto de la necesidad de propiciar la conservación de la cuenca alta de los ríos San Juan y Barrero Grande, que contribuyen al abastecimiento de agua para el funcionamiento de la hidroeléctrica pública más antigua e importante del país.

En los últimos años las autoridades del Ministerio de Ambiente han promocionado la reserva forestal de La Yeguada como un sitio turístico para nacionales y extranjeros, que generalmente acuden los fines de semana al lugar a acampar y explorar sus senderos, con el propósito de disfrutar de sus diferentes ecosistemas y contemplar su laguna, situada en lo que fue el cráter de un volcán activo hace millones de años.

Temas Relacionados

FuegoLa YeguadaReservaÁreaProtegidaPanamáVeraguas

Últimas Noticias

La policía de Guatemala traslada al pandillero ‘El Inquieto’ a un centro penitenciario tras recapturarlo en operativo

Los agentes responsables de la seguridad trasladaron al hombre arrestado en marzo, asegurando su ingreso a la instalación carcelaria una vez culminado el proceso médico pertinente

La policía de Guatemala traslada

Grave accidente en carretera Litoral deja tres fallecidos de Cruz Roja Salvadoreña y ocho heridos

Un percance vial registrado en Santa Cruz Porrillo, San Vicente, involucró a miembros de una organización humanitaria que regresaban de un evento cuando el vehículo en que se transportaban volcó tras impactar contra un árbol

Grave accidente en carretera Litoral

Panamá apostará al sector logístico, el Canal y la inclusión financiera para reducir las brechas sociales

La nación apoya la consolidación de las reformas, así como el compromiso con la capitalización y la reposición de recursos de los programas del BID

Panamá apostará al sector logístico,

Obispo Silvio Báez sobre régimen en Nicaragua: “Son ciegos quienes creen que los sistemas políticos son eternos”

Las declaraciones ofrecidas por el prelado desde Estados Unidos enfatizan la crítica hacia acciones que justifican la represión, así como hacia quienes consideran inamovibles los actuales sistemas políticos en ese país centroamericano

Obispo Silvio Báez sobre régimen

Fátima Bosch, Miss Universo, llega a El Salvador este 16 de marzo

El arribo de Fátima Bosch fue confirmado por las autoridades municipales de La Libertad Sur, quienes indicaron que la presencia de la ganadora contará con acceso libre en el Palacio Tecleño de Santa Tecla

Fátima Bosch, Miss Universo, llega

TECNO

De smartphone a PC: trucos

De smartphone a PC: trucos para transformar tu teléfono en una computadora

Trucos para mejorar la señal del repetidor Wi-Fi y navegar sin corte

Valve sorprende con una actualización de la app de Steam: mejoras y cambios

Google refuerza la seguridad infantil en YouTube con inversión en animación de IA

Meta planea reducir hasta un 20% su plantilla por las inversiones en IA

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: ‘Una batalla

Premios Oscar 2026: ‘Una batalla tras otra’ se corona como la gran ganadora de la noche

El premio Oscar a "Golden" es histórico: la victoria de K-Pop Demon Hunters es opacada por la interrupción de su emotivo discurso

Premios Oscar 2026: todos los ganadores de la gala más importante del cine

El inesperado empate en los premios Oscar 2026 deja boquiabiertos a todos y revive la historia de la Academia

Premios Oscar 2026: Anne Hathaway y Anna Wintour sorprenden en la ceremonia con un icónico guiño a ‘El diablo viste a la moda’

MUNDO

Cómo la economía plateada impulsa

Cómo la economía plateada impulsa la innovación en Europa: salud, turismo y tecnología

Las habilidades digitales avanzadas aumentan la probabilidad de empleo de los silver

Macron exigió a Irán reabrir el estrecho de Ormuz y cesar los ataques en la región tras la muerte de un soldado francés

Trump advirtió que la cumbre con Xi Jinping podría retrasarse si China no colabora en la reapertura del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo abrió al alza y superó los USD 100 por barril ante la escalada del conflicto en Medio Oriente