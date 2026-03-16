Incendio en reserva forestal panameña de La Yeguada consume 100 hectáreas de pino caribea

(Foto de ARCHIVO) Las brigadas de extinción trabajan para contener las llamas, que se extendieron en tres frentes. Xuan Cueto / Europa Press 21/8/2025

Cerca de 100 hectáreas plantadas de pino ubicadas en La Yeguada, primera área protegida de la provincia de Veraguas y primera reserva forestal de Panamá, fueron consumidas este fin de semana por un incendio forestal.

El fuego inició la noche del viernes y hasta este domingo las brigadas de extinción se encontraban trabajando para contener las llamas, que se extendieron en tres frentes.

Anualmente, durante la temporada seca que en Panamá generalmente va de diciembre a abril, se registran hechos similares en La Yeguada, ya sea por personas que queman montes cercanos al área protegida o por las altas temperaturas conjugadas con las plantaciones de pino caribea, propios del sotobosque, pero altamente flamables, según el Ministerio de Ambiente.

El pino caribea es nativo de México y Centro América, pero introducido como árbol maderable en Panamá, donde también se utiliza para extraer resinas, pulpa para papel y leña, explica el Smithsonian Tropical Research Institute.

La Yeguada es un sotobosque, término que se refiere a la capa de vegetación que se encuentra entre el suelo y el dosel de los árboles. Aunque a menudo pasa desapercibido, este estrato es crucial para la salud de los bosques, ya que ofrece refugio y alimento a diversas especies, desde plantas herbáceas hasta arbustos y pequeños árboles.

El pino caribea es altamente flamable.

Este tipo de incendios no solo afecta al ambiente, sino que también destruye hábitats, compromete los recursos hídricos y representa una amenaza para las comunidades cercanas, por lo que la entidad de Ambiente mantiene un monitoreo constante en el área.

Ante los reiterados incendios en La Yeguada, el Ministerio de Ambiente reiteró el llamado a la población a sumarse a la campaña institucional “No al fuego, sí a la vida”, y así exhortar a los pueblerinos a reportar de inmediato cualquier incendio forestal o actividad que represente un riesgo ambiental a la línea 311, habilitada y disponible para la atención de denuncias y alertas ciudadanas.

“Se han identificado tres focos: dos ya están controlados, el primero de 2.89 hectáreas y el segundo de 26 hectáreas. El tercero, que estamos tratando de controlar, abarca aproximadamente 70 hectáreas y existe la posibilidad de que aumente”, detalló el coronel Eduardo Chen, jefe de los bomberos de la provincia de Veraguas a la televisora local TVN.

Voluntarios, brigadistas y guardaparques trabajaban contra el tiempo para evitar que las llamas continuaran propagándose hacia otras áreas de la reserva y su zona de amortiguamiento.

Para combatir parte del incendio se necesitó de la participación de bomberos de áreas cercanas a la reserva forestal.

Las altas temperaturas, producto del cambio climático, provocan incendios forestales en Panamá y Centroamérica. (Foto: Cuerpo de Bomberos de Honduras)

La reserva forestal de La Yeguada fue creada mediante decreto ejecutivo No. 94 del 28 de septiembre de 1960, tiene una superficie de 7,090 hectáreas y está ubicada sobre la vertiente del Pacífico en la Cordillera Central, aproximadamente a 60 Km de la ciudad de Santiago de Veraguas.

Su creación fue producto de la necesidad de propiciar la conservación de la cuenca alta de los ríos San Juan y Barrero Grande, que contribuyen al abastecimiento de agua para el funcionamiento de la hidroeléctrica pública más antigua e importante del país.

En los últimos años las autoridades del Ministerio de Ambiente han promocionado la reserva forestal de La Yeguada como un sitio turístico para nacionales y extranjeros, que generalmente acuden los fines de semana al lugar a acampar y explorar sus senderos, con el propósito de disfrutar de sus diferentes ecosistemas y contemplar su laguna, situada en lo que fue el cráter de un volcán activo hace millones de años.