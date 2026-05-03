Springfield destaca por conservar la esencia original de la Ruta 66

Springfield, Missouri, es reconocida como el lugar de nacimiento oficial de la Ruta 66 en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Springfield ocupa un lugar central en la historia de la Ruta 66, conocida como la “Madre de las Carreteras”. La ciudad es considerada su cuna oficial: en 1926, en el Colonial Hotel, autoridades federales y estatales definieron el nombre de la ruta que uniría Chicago con Los Angeles.

Desde entonces, Springfield se consolidó como un referente histórico y cultural clave dentro del itinerario vial más emblemático de Estados Unidos, según destaca la BBC.

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La relación entre Springfield y la Ruta 66 se manifiesta en la conservación de tramos originales y en la preservación de su legado patrimonial. Una placa en el centro de la ciudad marca el sitio exacto donde se eligió el nombre, hito que transformó a este lugar en punto clave para el desarrollo de la red nacional de carreteras y que permanece vigente en su identidad urbana.

El origen del nombre y el rol de Springfield

Springfield es considerada el lugar de nacimiento de la Ruta 66 porque fue allí donde la comisión federal de carreteras decidió su denominación oficial. En 1926, durante una reunión en el Colonial Hotel, representantes federales y estatales debatieron la numeración de la nueva autopista, cuyo objetivo era unir el Medio Oeste, el Suroeste y California a través de una red nacional numerada y homogénea.

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Como revela la BBC, la elección del número fue motivo de debate. Cyrus Avery, alto funcionario de Oklahoma, propuso inicialmente “US 60” por su relevancia geográfica, pero presiones desde Kentucky obligaron a modificar la designación.

Finalmente, Avery y B H Piepmeier, funcionario de Missouri, convinieron en el número 66 por su sonoridad y sencillez para los viajeros. Ese mismo día, el 30 de abril de 1926, un telegrama enviado desde Springfield comunicó la decisión a Washington, donde la designación fue aprobada oficialmente el 11 de noviembre de 1926.

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La Ruta 66 recibió su aprobación oficial el 11 de noviembre de 1926, consolidando así su lugar en la historia de las carreteras de Estados Unidos (Freepik)

Un legado cultural y literario

La Ruta 66 supuso un auge inédito para Springfield, que vio aumentar el tráfico de automovilistas y se consolidó como punto clave en la ruta hacia el oeste y de regreso al este. La carretera trascendió su función comercial e ingresó en el imaginario colectivo estadounidense como referente literario y musical.

En la novela Las uvas de la ira, el escritor John Steinbeck inmortalizó la vía como la “Madre de las Carreteras”, símbolo de esperanza para los migrantes del Dust Bowl durante la crisis y sequía de los años 30. Más tarde, la canción “(Get Your Kicks on) Route 66″, compuesta por Bobby Troup en 1946, revitalizó la imagen de la carretera como ícono de libertad y aventura.

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Negocios familiares, moteles clásicos y estaciones de servicio prosperaron a lo largo de la Ruta 66, respondiendo al flujo constante de viajeros que la convirtieron en un fenómeno cultural y turístico. “La Ruta 66 trajo un desfile de coches a Springfield”, señala Guy Mace, propietario del Route 66 Car Museum en West College Street, cuya colección abarca vehículos clásicos fabricados entre 1907 y 1980.

Conservación y autenticidad en Springfield

A pesar de las modificaciones y desvíos sufridos por la Ruta 66 a lo largo de los años, Springfield conserva extensos tramos originales que mantienen su uso cotidiano y atmósfera histórica. “Está prácticamente intacta aquí”, afirma Mace, aunque reconoce que la ciudad tardó en redescubrir el valor económico de su legado. “Finalmente, en los últimos 10 o 15 años empezaron a valorarla”, indica.

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El entorno urbano de Springfield preserva edificios, comercios y tradiciones de la época dorada de la ruta. Destacan el Gillioz Theatre, abierto poco antes de la inauguración oficial, y el Rockwood Motor Court, en funcionamiento desde 1929 y considerado uno de los moteles más antiguos del itinerario. Los visitantes pueden recorrer el museo de Mace o almorzar en el clásico College Street Café, conocido por su pastel casero.

Springfield conserva extensos tramos originales de la Ruta 66, valorando su papel en la historia del turismo estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

A unos 35 kilómetros al oeste de la ciudad, Gary’s Gay Parita es una estación de servicio reconstruida y gestionada por Barbara Turner como homenaje a los años gloriosos de la carretera. “Cuando preguntamos por qué vienen a Springfield, nos responden nostalgia”, relata Turner.

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“Guardamos cosas. Las grandes ciudades no conservan lo antiguo. Un visitante me vio limpiando y dijo: ‘No limpies mucho, eso es lo que queremos ver’”, comenta al medio británico.

El atractivo actual de Springfield en la Ruta 66

El atractivo de Springfield radica en la autenticidad preservada de la Ruta 66. Quienes recorren sus calles encuentran el testimonio más fiel del mosaico cultural estadounidense, más allá de lo que ofrecen los grandes destinos comerciales del país.

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La ciudad ha logrado mantener vivos tanto los negocios tradicionales como el espíritu nostálgico de la carretera, constituyéndose en un referente para viajeros y entusiastas que buscan revivir el legado de la “Madre de las Carreteras”.

Hoy, Springfield sigue siendo punto de encuentro para miles de visitantes que buscan recorrer la Ruta 66 desde su origen. La ciudad se distingue por integrar historia, patrimonio y hospitalidad, manteniendo vigente su papel central en la memoria colectiva y cultural de Estados Unidos.

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