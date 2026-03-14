Más de 1.5 millones de panameños militan en partidos políticos

Más de 1.5 millones de panameños están inscritos en partidos políticos según el último informe del Tribunal Electoral.(Cortesía: Gemeni)

El panorama político panameño continúa mostrando una vitalidad numérica contundente. Según las cifras más recientes publicadas por el Tribunal Electoral (TE), con corte al 12 de marzo de 2026, la participación ciudadana dentro de las estructuras partidarias ha alcanzado una cifra histórica: 1.550,003 ciudadanos se encuentran inscritos formalmente en colectivos políticos, ya sea en aquellos legalmente constituidos o en los que se encuentran aún en proceso de formación.

Este dato no es menor. Al observar el total del Registro Electoral, que asciende a 3.162,892 personas, se desprende que el 48.82% de los panameños con derecho a voto ha decidido vincularse oficialmente a una organización política.

Aunque la mayoría de la población, un 51.18%, permanece fuera de estas filas como ciudadanos no inscritos, la fuerza de la militancia partidaria sigue siendo el eje central de la democracia representativa en el país.

El desglose de los datos revela una jerarquía clara en cuanto a masa de seguidores. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) se mantiene como la fuerza política más grande de Panamá, con un total de 564,262 inscritos. Esta cifra lo sitúa a una distancia considerable de sus competidores más cercanos.

El 48.82% del padrón electoral panameño pertenece a partidos políticos, mientras el 51.18% se mantiene independiente.(Cortesía: Tribunal Electoral)

En la disputa por el segundo lugar en volumen de militancia, se encuentran tres fuerzas de peso:

Realizando Metas (RM): Con 285,330 adherentes.

Cambio Democrático (CD): Que registra 258,202 miembros.

Partido Panameñista: Con una base sólida de 219,081 inscritos.

Por otro lado, fuerzas como el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) con 80,216 y el Frente Amplio por la Democracia (FAD) con 47,799 mantienen su presencia, seguidos por el Movimiento Otro Camino (MOCA) que suma 36,833 personas. Los colectivos con menor número de inscritos pero con vigencia legal son el Partido Alianza (25,628) y el Partido Popular (21,311).

El Partido Revolucionario Democrático lidera la afiliación política en Panamá con más de 560,000 inscritos en 2026. (Cortesía: tribunal Electoral)

La diversidad de género en la militancia

Un aspecto revelador del informe del Tribunal Electoral es la equidad en la participación por género. En la mayoría de los partidos constituidos, las cifras entre hombres y mujeres se mantienen equilibradas, aunque existen matices interesantes.

Por ejemplo, en el PRD, las mujeres lideran la militancia con 288,192 inscritas frente a 276,070 hombres. En el Partido Panameñista, donde hay 114,133 hombres y 104,948 mujeres. Mientras que en Realizando Metas, los hombres toman la delantera con 149,116 frente a 136,214 mujeres.

El dinamismo político no se detiene en los partidos tradicionales. El informe destaca que existen partidos en formación que buscan su espacio en el tablero electoral. Entre ellos destacan:

RELEVO: Con 6,244 inscritos.

Acción Ciudadana Independiente: Que cuenta con 2,949 adherentes.

Partido Nacional Humanitario: Con 2,399 miembros.

Incluso organizaciones en etapas aún más tempranas, como RADIX, ya figuran en los radares del TE, aunque todavía no registran inscritos oficiales en este corte.

La paridad de género en la militancia revela una mayoría femenina en el PRD y predominancia masculina en Realizando Metas y Panameñista. (Cortesía: Freepik)

El desafío

El hecho de que más de 1.5 millones de personas dediquen su firma y respaldo a un colectivo político es un indicador de que, a pesar de las críticas hacia el sistema, el panameño sigue viendo en los partidos la herramienta principal para la gestión pública y la participación democrática.

Con casi la mitad de los votantes alineados bajo una bandera, los desafíos para las próximas contiendas electorales estarán marcados por la capacidad de estos colectivos para movilizar a su base y, sobre todo, para convencer a los ciudadanos sin afiliación política.