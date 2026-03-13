Panamá

Panamá fortalece monitoreo sanitario ante aumento de casos de sarampión en América

El Ministerio de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica en todo el país e instó a la población a verificar su esquema de vacunación antes de viajar a países con casos activos.

Autoridades sanitarias recomiendan aplicarse la vacuna al menos 15 días antes de viajar a zonas con circulación del virus. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) reforzó la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional tras la notificación de casos de sarampión en Costa Rica, una situación que llevó a las autoridades sanitarias a activar protocolos preventivos y a intensificar la orientación a la población sobre la importancia de la vacunación.

La institución explicó que el monitoreo se mantiene a través del Departamento de Epidemiología, con el objetivo de evitar la introducción y propagación del virus en el país.

Panamá mantiene desde hace décadas altas coberturas de inmunización, lo que ha permitido sostener la eliminación del sarampión autóctono, aunque la circulación internacional del virus obliga a reforzar los mecanismos de prevención y control sanitario.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, explicó que cuando se registran notificaciones de casos en otros países, el MINSA activa inmediatamente la vigilancia epidemiológica en todas las regiones sanitarias.

Según la funcionaria, el proceso incluye alertas internas, fortalecimiento de la docencia sanitaria y campañas para explicar a la población qué es el sarampión, cuáles son sus síntomas principales y cuáles son los grupos más vulnerables ante la enfermedad.

Gill subrayó que el enfoque central de las autoridades sanitarias es la prevención mediante la vacunación, recordando que la vacuna contra el sarampión forma parte del Esquema Nacional de Vacunación, por lo que está disponible gratuitamente en los centros de salud del país.

Panamá no registra casos autóctonos
Panamá no registra casos autóctonos de sarampión desde noviembre de 1995 gracias a las altas coberturas de vacunación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de salud hicieron además un llamado a las personas que planean viajar a países donde se registran casos activos de sarampión para que verifiquen su estado de vacunación antes de desplazarse. Gill indicó que quienes no tengan registrada la vacuna deben acudir a las instalaciones de salud para recibirla oportunamente.

El MINSA recordó que durante la Semana de Vacunación en las Américas se intensificarán las jornadas de inmunización, con el objetivo de reforzar la cobertura en la población y mantener los niveles de protección colectiva que han permitido al país evitar la circulación local del virus durante décadas.

En cuanto a los síntomas de la enfermedad, Gill explicó que el sarampión suele manifestarse inicialmente con fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor muscular y posteriormente con la aparición de un exantema o erupción cutánea rojiza.

La funcionaria detalló que esta erupción maculopapular es uno de los signos más característicos del virus, aunque aclaró que existen otras enfermedades que también producen exantemas, por lo que es importante que los pacientes, especialmente los niños, sean evaluados por un especialista de salud para confirmar el diagnóstico clínico.

Brotes recientes de sarampión han sido reportados en países como México, Estados Unidos, Canadá, Bolivia y Guatemala. (EFE/Javier Cebollada)

Por su parte, Pablo González, jefe encargado del Departamento de Epidemiología del MINSA, advirtió que la circulación del virus en el hemisferio norte incrementa el riesgo de exposición, especialmente en el contexto de eventos masivos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que movilizará a millones de personas entre distintos países.

El especialista explicó que estos megaeventos deportivos concentran a grandes multitudes en espacios cerrados, lo que puede facilitar la transmisión de enfermedades contagiosas, por lo que insistió en la importancia de revisar el estado vacunal antes de viajar.

González también recomendó que quienes tengan previsto desplazarse a zonas donde se registran brotes se apliquen la vacuna al menos quince días antes del viaje, para garantizar una protección adecuada contra el virus.

El epidemiólogo explicó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Según indicó, el contacto directo con secreciones respiratorias representa uno de los principales mecanismos de contagio, especialmente en personas no vacunadas.

La vacuna contra el sarampión
La vacuna contra el sarampión forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y está disponible gratuitamente en centros de salud. Cortesía Minsa

Las autoridades sanitarias recordaron además que Panamá no registra casos autóctonos de sarampión desde noviembre de 1995, un logro que ha sido posible gracias al sistema de vigilancia epidemiológica, al trabajo constante del Departamento de Epidemiología y a las altas tasas de vacunación en la población.

Sin embargo, los casos importados o exportados siguen representando un riesgo potencial, ya que el virus continúa circulando en distintas regiones del mundo.

Durante las primeras semanas de 2026, el sarampión ha mostrado una tendencia al alza en varios países, con brotes activos reportados en México, Canadá, Estados Unidos y Bolivia, además de un nuevo foco regional en Guatemala.

Ante este panorama, el MINSA reiteró su llamado a la población para mantener actualizado el esquema de vacunación, acudir a los servicios de salud cuando sea necesario y adoptar medidas básicas de prevención sanitaria, como el lavado frecuente de manos, la higiene respiratoria y la consulta médica oportuna ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.

