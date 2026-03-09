Formación de parteras fortalece la salud materna en comunidades indígenas de Panamá

Las parteras tradicionales en Darién y Comarca Emberá-Wounaan son clave para reducir la mortalidad materna y neonatal en Panamá. (Foto: Organización Panamericana de la Salud)

En las aisladas regiones del Darién y la Comarca Emberá-Wounaan en Panamá, donde el acceso a los servicios de salud depende de largos trayectos fluviales y abundan las barreras geográficas, parteras tradicionales como Yamila González desempeñan un papel crucial en la reducción de la mortalidad materna y neonatal, al tiempo que integran saberes ancestrales y prácticas modernas para garantizar la seguridad y el respeto cultural durante el embarazo y el parto, según reportó la Organización Panamericana de la Salud.

En toda América Latina y el Caribe, la razón de mortalidad materna asciende a 65,8 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, de acuerdo con datos recientes de la OPS. Esta cifra se dispara particularmente entre las mujeres indígenas, quienes en algunos países tienen un riesgo hasta tres veces mayor de fallecer durante la gestación o el parto. Aunque Panamá muestra estadísticas nacionales más bajas, persisten desigualdades profundas en los territorios indígenas y zonas remotas, donde la escasa infraestructura y la lejanía complican la atención médica oportuna.

Formación e integración de las parteras en Darién y Comarca Emberá-Wounaan ha fortalecido la atención materno infantil

Las mujeres indígenas en América Latina enfrentan un riesgo de mortalidad materna hasta tres veces mayor que la población general. (Foto: Organización Panamericana de la Salud)

Los relatos de vida, como el de Yamila González, ilustran el valor de la tradición: “Yo tuve mi primera hija, yo sola... y la segunda también. Yo parteaba sola”, recordó González en su vivienda de Canaán Membrillo, donde aprendió observando a mujeres mayores de su comunidad. Con el tiempo, su destreza fue solicitada por otras mujeres, convirtiéndola en partera reconocida: “Ayudé a una muchacha primeriza a tener su primera hija, después a la segunda y ayudé a otra muchacha también”, relató.

Para enfrentar las desigualdades persistentes en el acceso a servicios, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) impulsan el Proyecto Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud para la Salud Materna, Sexual y Reproductiva. Este programa orienta sus esfuerzos a comunidades desatendidas, apostando por el diálogo entre saberes médicos y ancestrales. El objetivo es implementar servicios culturalmente seguros que disminuyan la mortalidad materna y refuercen la autonomía de las mujeres.

Durante la fase más reciente del proyecto, Panamá aplicó por primera vez la Herramienta de Promoción del Parto Culturalmente Seguro de la OPS, una guía orientada a cerrar brechas en atención materna y neonatal en poblaciones indígenas. Mediante talleres participativos, 26 parteras accedieron a formación sobre signos de alarma, prevención de complicaciones y referencia oportuna, integrando estas competencias a su práctica tradicional. En paralelo, se respetaron el uso de plantas medicinales, la elección de postura en el parto y el empleo de tecnologías comunitarias para alerta temprana.

El acceso a la salud en regiones aisladas de Panamá depende de trayectos fluviales y la labor esencial de parteras reconocidas localmente. (Foto: Organización Panamericana de la Salud)

Como parte de este proceso, 24 parteras de Darién y Comarca Emberá-Wounaan recibieron capacitación específica en tecnologías perinatales: aprendieron a usar esfigmomanómetros para detectar hipertensión, gestogramas de bolsillo, cintas obstétricas y neonatales, y rotafolios comunitarios para educación en salud. Cada partera recibió un kit con los instrumentos adquiridos, incrementando su capacidad para identificar señales de alerta y facilitar derivaciones oportunas al centro de salud más cercano.

El enfoque intercultural tiende puentes entre el sistema sanitario oficial y el saber ancestral

La articulación entre equipo de salud institucional y parteras tradicionales se puso en práctica en talleres y visitas a los centros maternoinfantiles de Metetí y Santa Fe. En estos encuentros, se recogieron percepciones de personal de salud, usuarias y parteras, examinando la integración de elementos culturales en la atención y el grado en que se fomenta la autonomía de la mujer.

La observación incluyó una visita al sitio del futuro Hospital Regional de Darién, actualmente en construcción, para identificar oportunidades de fortalecer el enfoque intercultural en la atención del embarazo, parto y puerperio, conforme a los indicadores de la herramienta de la OPS.

El Proyecto Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud impulsa servicios culturalmente seguros en comunidades indígenas panameñas. (Foto: Organización Panamericana de la Salud)

En palabras de Victoria Bertolino, consultora internacional del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud de la OPS: “Este proceso ha abierto un diálogo real con las comunidades que permite mejorar la atención en salud para asegurar que nadie se quede atrás. Fortalecer la atención materna y neonatal con un enfoque de salud intercultural es clave para la reducción de las muertes maternas y neonatales”.

Como describe la partera Crilia Chango, la coordinación con el equipo de salud local ya es una realidad: “Tenemos un asistente de salud. Cuando ya nace el bebé, él corta el cordón. Si algo está mal, venimos al centro de salud”.

En las comunidades indígenas de Panamá, la partería tradicional supone a menudo el primer —y en ocasiones único— recurso para mujeres embarazadas. La valorización y formación de las parteras, junto con la incorporación de tecnologías y prácticas culturalmente pertinentes, consolidan un sistema de salud más justo y seguro para madres y recién nacidos.