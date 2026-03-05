Panamá confirma primera visita consular a panameños detenidos en La Habana

El canciller Javier Martínez-Acha confirmó que Panamá brindará asistencia diplomática y consular a los detenidos. EFE/OLIVIER MATTHYS

La Cancillería de Panamá confirmó que el embajador panameño en Cuba, Edwin Pitty Madrid, realizará mañana viernes la primera visita consular a los diez ciudadanos panameños detenidos en La Habana, quienes actualmente son investigados por las autoridades cubanas tras ser señalados por presuntamente pintar consignas contra el régimen cubano.

La gestión diplomática fue confirmada por el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, quien explicó que el gobierno panameño ha activado mecanismos de asistencia consular y protección diplomática desde el momento en que se conoció la situación de los ciudadanos.

El canciller panameño explicó que las autoridades diplomáticas actuaron de inmediato, luego de recibir información sobre la detención de los ciudadanos panameños en Cuba.

Según detalló, el embajador Pittí acudió a la Cancillería cubana para solicitar información oficial sobre el caso y sostener reuniones con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y con autoridades del sistema penal del país.

Durante esos encuentros se confirmó que diez ciudadanos panameños permanecen detenidos mientras se desarrolla una investigación judicial.

Las autoridades cubanas indicaron que los panameños tendrán acceso a defensa legal durante el proceso. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Martínez-Acha precisó que en total eran veinte los panameños involucrados en los hechos, pero diez lograron salir del país antes de que se produjeran las detenciones.

Los otros diez ciudadanos permanecen en Cuba, donde son objeto de un proceso de investigación por parte del órgano judicial cubano. El canciller indicó que Panamá mantiene seguimiento permanente del caso, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos reciban trato adecuado y acceso a asistencia legal.

De acuerdo con el jefe de la diplomacia panameña, el embajador Pittí mantuvo contactos directos con autoridades cubanas para obtener información sobre el estado de los detenidos.

El canciller señaló que sostuvo una conversación directa con su homólogo de Cuba, en la que abordaron la situación de los ciudadanos panameños.

Según explicó, el canciller cubano ofreció garantías de que los detenidos están siendo tratados adecuadamente dentro del sistema penal del país y que tendrán acceso a los mecanismos legales correspondientes.

Martínez-Acha afirmó además que Cuba comunicó que los ciudadanos panameños podrán recibir asistencia legal durante el proceso judicial, e incluso la posibilidad de contar con asesoría externa si así lo solicita Panamá.

Los ciudadanos panameños son investigados en Cuba por presuntamente pintar mensajes contra el Gobierno cubano, según la información divulgada por las autoridades de la isla. Archivo La Unión Europea ha expresado este jueves su valoración positiva del proceso de puesta en libertad de 553 presos en Cuba, destacando que hay un "número significativo" de personas vinculadas a las manifestaciones prodemocráticas de 2021, aunque mantiene su demanda para que se libere todos los detenidos por motivaciones políticas. POLITICA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE CUBA

En ese sentido, el gobierno panameño reiteró su compromiso de brindar protección diplomática y asistencia consular, mientras se desarrolla la investigación en territorio cubano.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que una vez se disponga de información oficial sobre la situación judicial de los ciudadanos, se informará a sus familiares en Panamá. El canciller explicó que si las condiciones lo permiten, se coordinará para que familiares puedan viajar a La Habana y visitar a los detenidos, como parte de las gestiones de asistencia consular que realiza el Gobierno panameño.

La situación de los ciudadanos panameños ocurre en un contexto en el que las autoridades cubanas investigan la presunta realización de actos de propaganda contra el régimen, lo que podría derivar en procesos judiciales dentro del sistema legal de la isla.

Mientras avanza la investigación, Panamá mantiene seguimiento diplomático del caso, reiterando que su prioridad es garantizar los derechos y la protección consular de los ciudadanos involucrados.