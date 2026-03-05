Panamá aprueba marco legal para familias que cuiden temporalmente a menores

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, señaló que la ley permitirá fortalecer la red de protección comunitaria para la niñez. Cortesía AN

En medio de la crisis institucional que atraviesa el sistema de protección de la niñez en Panamá, marcada por denuncias de maltrato y negligencia en albergues administrados por el Estado, el presidente José Raúl Mulino sancionó una ley que regula el acogimiento familiar como medida de protección temporal para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La aprobación de esta normativa ocurre pocos días después de que Ana Fábrega presentara su renuncia como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en medio de cuestionamientos públicos por la situación en los centros de protección infantil.

La nueva legislación establece un marco legal para el acogimiento familiar como alternativa temporal y excepcional destinada a proteger a menores que han sido privados del cuidado parental o cuyos derechos han sido vulnerados.

El texto aprobado define el acogimiento como una medida de protección que busca garantizar el bienestar integral de niños y adolescentes en un entorno familiar seguro mientras se determina una solución definitiva para su situación, priorizando siempre el interés superior del menor y su derecho a crecer en un ambiente familiar estable.

De acuerdo con el contenido de la ley, el objetivo principal es restituir de manera expedita el derecho de los menores a convivir en un entorno familiar adecuado, evitando que permanezcan por largos periodos en instituciones.

N

La sanción de la ley ocurre en medio de cuestionamientos al sistema de albergues del Senniaf y tras la renuncia de su directora Ana Fábrega. (Cortesía: Senniaf Panamá)

La norma también plantea reducir la institucionalización prolongada de niños en albergues y promover alternativas familiares supervisadas por el Estado, con el fin de garantizar condiciones de desarrollo emocional y social más favorables.

El texto legislativo establece que el acogimiento familiar podrá aplicarse cuando un niño, niña o adolescente carezca de cuidado parental debido a abandono, negligencia, violencia u otras situaciones que obliguen a la separación de su entorno familiar, ya sea por decisión judicial o administrativa.

Bajo este esquema, una familia acogente asume de forma temporal el cuidado del menor mientras las autoridades evalúan la posibilidad de reintegrarlo a su familia de origen o definir otra solución permanente, siempre bajo la supervisión del sistema de protección de la niñez.

La ley también introduce distintos tipos de acogimiento familiar, incluyendo modalidades de corto o mediano plazo que pueden extenderse por varias semanas o hasta doce meses, así como acogimientos de emergencia para responder a situaciones urgentes que requieran separar inmediatamente al menor de su entorno familiar.

Este modelo busca ofrecer una respuesta rápida y flexible ante situaciones de riesgo, priorizando el bienestar físico y emocional del niño o adolescente afectado.

Otro aspecto central de la normativa es la creación de un programa nacional de acogimiento familiar que será coordinado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, entidad responsable de definir los criterios de selección, evaluación y seguimiento de las familias acogentes, así como de garantizar la supervisión permanente de cada caso para asegurar que se respeten los derechos de los menores.

El sistema también contempla mecanismos de apoyo psicosocial, capacitación y acompañamiento a las familias que participen en el programa.

El acogimiento familiar podrá extenderse por varias semanas o hasta doce meses mientras las autoridades definen la situación definitiva del menor. Archivo

Durante la sanción de la ley, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, destacó que la normativa representa un paso importante para modernizar la política pública de protección infantil en Panamá, al establecer una red estructurada de familias que puedan brindar cuidado temporal a menores que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Según la funcionaria, el objetivo es fortalecer las capacidades de las comunidades para ofrecer entornos protectores que reduzcan el abandono, la negligencia y la institucionalización de niños en albergues.

La ministra señaló además que cuando se fortalece la red de cuidado en la comunidad, disminuyen los casos de abandono o descuido de niños y adolescentes, y se crean alternativas más humanas y cercanas para su protección.

Sin embargo, la funcionaria enfrenta cuestionamientos políticos por su rol como presidenta del Consejo Directivo del Senniaf, cargo que ocupa por su condición de titular del Ministerio de Desarrollo Social, y deberá comparecer ante la Asamblea Nacional para responder sobre las denuncias de maltratos y presuntas irregularidades en los albergues del sistema de protección infantil.

La normativa busca reducir la permanencia de menores en albergues y promover su cuidado provisional en hogares supervisados por el Estado. Tomada de Instagram

Hasta ahora, el acogimiento familiar en Panamá se aplicaba de forma limitada y sin un marco legal integral, lo que generaba vacíos en los procedimientos, dificultades en la coordinación institucional y falta de lineamientos claros para las familias interesadas en participar en estos programas.

La nueva ley busca ordenar ese sistema mediante reglas claras, supervisión estatal y mecanismos judiciales que garanticen la protección de los derechos de los menores.

Con esta legislación, Panamá adopta un modelo que prioriza la convivencia familiar frente a la institucionalización, alineado con principios internacionales de protección de la niñez que promueven que los menores crezcan en entornos familiares y no en centros de cuidado prolongado.

La normativa establece además que la permanencia en instituciones deberá ser siempre excepcional y por el menor tiempo posible, mientras se identifica la solución más adecuada para cada caso.

La aprobación de esta ley se produce en un momento de alta sensibilidad pública sobre la situación del sistema de protección infantil, y su implementación será observada de cerca por organizaciones sociales, autoridades judiciales y organismos de derechos humanos, que han insistido en la necesidad de transformar el modelo de atención a menores en situación de vulnerabilidad en el país.