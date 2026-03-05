Fiscalía de Panamá reporta 34 personas detenidas por delitos de droga en febrero

La Fiscalía de Drogas judicializó 14 carpetas por venta de sustancias ilícitas tras operativos en sectores de San Miguelito. Cortesía

El Ministerio Público de Panamá informó que durante febrero de 2026 la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, ejecutó una serie de operativos contra el microtráfico que permitieron judicializar múltiples casos vinculados a la venta de sustancias ilícitas en distintos sectores del país.

Las diligencias incluyeron técnicas especializadas de investigación, entre ellas compras controladas y operativos encubiertos, que derivaron en detenciones, decomisos de drogas y condenas judiciales contra personas involucradas en la comercialización ilegal de estupefacientes.

Las acciones se concentraron principalmente en zonas del distrito de San Miguelito, donde se realizaron diligencias estratégicas en comunidades como Villa Lucre, Los Andes, Torrijos Carter, San Isidro, Samaria y Brisas del Golf.

Según el reporte oficial, estas operaciones permitieron abrir 14 carpetas judiciales por delitos relacionados con drogas en la modalidad de venta de sustancias ilícitas, las cuales posteriormente fueron judicializadas ante los tribunales competentes.

Como resultado, las autoridades lograron decomisar diversas sustancias ilícitas, entre ellas cannabis sativa (marihuana), cocaína, pastillas de éxtasis y derivados de THC.

Diez personas recibieron condenas mediante acuerdos de pena que alcanzan hasta 84 meses de prisión. Cortesía

El balance operativo del Ministerio Público indica que tres de las causas permanecen abiertas en fase de investigación, mientras que cuatro casos se mantienen con término de investigación por seis meses y con cuatro personas detenidas bajo medida cautelar.

Además, el proceso judicial permitió alcanzar diez condenas mediante acuerdos de pena, con sentencias que alcanzan hasta 84 meses de prisión. En total, las diligencias realizadas durante febrero dejaron 14 personas detenidas, entre ellas un ciudadano extranjero, vinculadas a la presunta comercialización y distribución de sustancias ilícitas en áreas urbanas del país.

Las autoridades indicaron que estas acciones operativas también fueron replicadas en otras regiones, particularmente en la región de Azuero, donde se desarrollaron 18 diligencias relacionadas con la presunta comisión del delito de microtráfico.

Como resultado de estas intervenciones se logró la aprehensión de 20 personas, de las cuales 18 son panameños y dos extranjeros, además del decomiso de sustancias ilícitas, teléfonos celulares y dinero en efectivo que presuntamente eran utilizados en actividades vinculadas al tráfico de drogas.

La Aeronaval incautó 467 paquetes de presunta droga durante un patrullaje marítimo al sur de Punta Burica. Cortesía

Marzo

Mientras tanto, en marzo las autoridades de seguridad han continuado con los operativos contra el narcotráfico y el microtráfico, como parte de las estrategias de vigilancia y control en el territorio nacional.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que durante un operativo desarrollado al sur de Punta Burica, en el marco de la Operación Escudo Protector, unidades aeronavales lograron incautar 467 paquetes de presunta sustancia ilícita que se encontraban flotando en sacos a la deriva en aguas territoriales panameñas.

El hallazgo se produjo durante labores de patrullaje marítimo, cuando las unidades detectaron varios sacos sospechosos flotando en el mar.

Tras asegurar el área y realizar las maniobras de verificación correspondientes, las autoridades lograron recuperar 17 sacos debidamente embalados, los cuales fueron trasladados en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí hacia la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde se realizó el conteo oficial que confirmó la presencia de 467 paquetes de presunta droga

La mayor parte de las incautaciones del año pasado se registró en el litoral Pacífico del país. Tomada de X

En otro operativo reciente, unidades aeronavales ubicaron cuatro paquetes de presunta sustancia ilícita en el sector de Panamá Viejo, en la provincia de Panamá. Durante la operación también fue daprehendido un ciudadano, luego de que las autoridades detectaran la supuesta droga oculta entre manglares en una zona costera.

El sospechoso fue trasladado a la Base del Comando General Capitán Lloyd Núñez, en Cocolí, para continuar con los trámites judiciales correspondientes en coordinación con la Fiscalía de Drogas.

Las acciones contra el narcotráfico también se han reforzado mediante operativos de seguridad ciudadana ejecutados por la Policía Nacional, que en el marco del Plan Firmeza reportó la aprehensión de 210 personas en las últimas 24 horas.

Del total, 126 fueron capturadas mediante oficios judiciales, 47 por faltas administrativas, 11 en flagrancia, 25 por microtráfico y una por narcotráfico.

Además, durante los operativos se realizaron 81 allanamientos en distintos puntos del país, lo que permitió decomisar 433 paquetes de droga, tres armas de fuego con 51 municiones y diversas sustancias ilícitas distribuidas en carrizos, bolsitas y sobres.

Las estadísticas oficiales también indican que en estas acciones se incautaron 339 carrizos con polvo blanco, 20 bolsitas con hierba seca, 54 bolsitas con metanfetamina y 54 sobres con sustancias ilícitas, además de recuperar dos vehículos y un semoviente.

En 2025, el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá incautó 71.1 toneladas de sustancias ilícitas en operativos realizados en ambos litorales del país. EFE/ Bienvenido Velasco

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 883 boletas por diversas infracciones, entre ellas 106 por exceso de velocidad, 40 por luces no adecuadas, una por embriaguez comprobada, 18 por licencia vencida, siete por uso del celular al conducir y cuatro por aliento alcohólico.

Los operativos contra el narcotráfico se mantienen como una de las principales prioridades de los estamentos de seguridad panameños, especialmente debido a la posición estratégica del país en las rutas internacionales del tráfico de drogas.

Durante 2025, el Servicio Nacional Aeronaval decomisó 71.1 toneladas de sustancias ilícitas, además de 40 embarcaciones, 37 armas de fuego y 6,618 municiones, como parte de operaciones desarrolladas en ambos litorales del país.

Del total de droga incautada el año pasado, 43 toneladas correspondieron a clorhidrato de cocaína y 22.5 toneladas a marihuana, además del decomiso de paquetes de metanfetaminas y éxtasis.

Las autoridades también reportaron 142 personas aprehendidas durante estas operaciones, entre ellas 74 panameños y ciudadanos de diversas nacionalidades, incluidos colombianos, nicaragüenses, ecuatorianos, costarricenses, estadounidenses, peruanos y venezolanos.

La mayor parte de los decomisos se registró en el litoral Pacífico, con 48.7 toneladas incautadas, mientras que 16.8 toneladas fueron decomisadas en el mar Caribe, reflejando la intensidad de las operaciones contra el tráfico marítimo de drogas en Panamá