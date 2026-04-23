Cómo recuperar hasta 80 litros de agua de la lavadora y reutilizarla

La lavadora es el aparato que más consume agua en una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación y reutilización del agua utilizada en cada lavado es una posibilidad real gracias a una función disponible en algunos modelos recientes de lavadoras.

Esta tecnología permite aprovechar hasta 80 litros de agua en cada ciclo, lo que representa un ahorro de recursos y dinero para el hogar y contribuye a la gestión responsable de los recursos naturales.

Cómo es posible reutilizar el agua de la lavadora

Las lavadoras compatibles con la tecnología Aqua Recovery Green de Mabe se diferencian de otros modelos, porque ofrecen una función específica para este fin. Cuando el ciclo de lavado llega al momento de desagüe, el electrodoméstico se detiene y emite una señal sonora que indica la posibilidad de recuperar el agua utilizada.

La lavadora tiene una abertura en su parte delantera que emite el agua usada en el lavado para reutilizarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos de lavadora compatible con esta tecnología tienen una abertura o conexión en su parte delantera que se conecta a una manguera para realizar la reserva del agua en un recipiente como un balde.

La cantidad que puede recuperarse por carga varía según la capacidad del electrodoméstico y el programa seleccionado, pero puede alcanzar hasta 80 litros por ciclo.

Cuáles son las ventajas clave de esta tecnología en la lavadora

La flexibilidad es un beneficio de este tipo de tecnología. El usuario decide en qué momento recuperar el agua, eligiendo manualmente si la función permanece activa o si el drenaje sigue su curso habitual. Esto permite adaptar la reutilización a las necesidades diarias y a la cantidad de agua que se desea almacenar.

El ciclo de lavado sigue su rumbo normal y el usuario puede desactivar la función cuando quiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consejo práctico consiste en reutilizar el agua del enjuague para lavar ropa de color similar o más oscura, minimizando así la posibilidad de que queden rastros de detergente o pelusa. Esta precaución facilita el máximo aprovechamiento del recurso recuperado, sin afectar la calidad de los lavados futuros.

De qué forma es posible reutilizar el agua de cualquier fase del lavado

La recuperación del agua puede realizarse tanto en la etapa de lavado como en la de enjuague. El agua de lavado contiene restos de detergente y suciedad, así que es útil para limpiar patios, pisos o baños, pero no para volver a utilizarla en ciclos de ropa que requieran mayor higiene, como la ropa blanca.

El agua recopilada de la lavadora tiene varios usos como regar las plantas, siempre y cuándo se usen detergentes biodegradables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, el agua del enjuague, es mucho más limpia y se considera la más valiosa para la reutilización. Puede almacenarse en recipientes y utilizarse para un nuevo ciclo de lavado, sobre todo en ropa de colores oscuros o similares, o destinarse al riego de plantas si se han empleado detergentes biodegradables.

Asimismo, es clave usar recipientes limpios y cerrados para guardar el agua recuperada, sobre todo si se va a conservar por más de unas horas. De este modo, se evitan posibles focos de bacterias y se mantiene la calidad del agua para futuros usos.

Otro punto clave es optar por detergentes biodegradables, un factor que simplifica el uso posterior del agua, sobre todo cuando se destina al riego de plantas.

Qué otras pautas ayudan a ahorrar agua y energía al usar la lavadora

Se debe considerar la temperatura para evitar incrementos de consumo energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen prácticas adicionales que optimizan el uso de la lavadora y contribuyen al ahorro. Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España, se sugiere realizar lavados a temperaturas de hasta 40 °C, porque temperaturas superiores incrementan el consumo energético sin aportar mejoras en el resultado.

Otras medidas claves son: esperar a contar con una carga completa antes de iniciar el ciclo de lavado, usar solo la cantidad de detergente sugerida por el fabricante y seleccionar el programa adecuado para cada tipo de ropa y suciedad.

De esta manera, las nuevas tecnologías que implementan los electrodomésticos y los buenos hábitos de uso de las personas permiten reducir el impacto ambiental y mejorar el aprovechamiento de los recursos en el hogar.