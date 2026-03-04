Asamblea de Panamá discute etiquetas de advertencia en alimentos

Los proyectos legislativos analizados en la Asamblea de Panamá plantean advertencias visibles en los empaques cuando los alimentos superen límites de azúcares, sodio o grasas saturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión sobre cómo deben informarse los contenidos nutricionales de los alimentos volvió a la agenda legislativa en Panamá, donde la Asamblea Nacional analiza dos proyectos de ley que buscan modificar la forma en que los productos alimenticios advierten sobre su composición y valor nutricional.

La primera de las iniciativas es el proyecto de ley 445, que propone crear un sistema de etiquetado frontal de advertencia nutricional para la promoción de decisiones saludables. La propuesta plantea que los productos alimenticios preenvasados incluyan sellos visibles en la parte frontal del empaque cuando presenten niveles elevados de nutrientes considerados críticos para la salud, como azúcares, sodio o grasas saturadas.

El objetivo es ofrecer información clara y fácil de interpretar para que los consumidores puedan identificar rápidamente alimentos con altos contenidos de estos componentes.

Según la exposición de motivos del proyecto, la medida responde al aumento de enfermedades no transmisibles asociadas a la alimentación, como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, que representan una proporción significativa de las causas de mortalidad en el país.

En ese contexto, el etiquetado frontal se plantea como una herramienta de salud pública destinada a facilitar decisiones de consumo más informadas.

Las propuestas buscan que todos los alimentos comercializados en Panamá incluyan información clara sobre su composición nutricional e ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa también contempla restricciones adicionales para los productos que reciban sellos de advertencia. Entre ellas se encuentra la prohibición de incluir en el etiquetado declaraciones que sugieran beneficios para la salud o mensajes que puedan inducir a error al consumidor sobre la verdadera composición del producto.

Asimismo, establece que el Ministerio de Salud deberá reglamentar los criterios técnicos para la implementación del sistema de advertencias nutricionales.

De forma paralela, la Asamblea Nacional analiza el proyecto de ley 402, que busca establecer la obligatoriedad del etiquetado nutricional en todos los alimentos comercializados en el país. A diferencia del sistema frontal de advertencias, esta propuesta se enfoca en ampliar la información que los productos deben incluir en sus etiquetas sobre ingredientes y composición nutricional.

El proyecto establece que todos los alimentos producidos o importados para consumo humano en Panamá deberán detallar en sus envases los ingredientes que contienen, incluidos los aditivos, así como la información nutricional expresada en valores de energía, azúcares, sodio y grasas saturadas, entre otros componentes que determine el Ministerio de Salud.

El sistema de etiquetado frontal pretende alertar a los consumidores sobre nutrientes críticos vinculados a enfermedades como diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares. (Gettyimages)

Además, la propuesta contempla que los productos alimenticios indiquen claramente la presencia de ingredientes que puedan causar alergias, como soya, leche, maní, huevo, mariscos, pescado, gluten o frutos secos. La medida busca prevenir riesgos para consumidores con condiciones alérgicas y fortalecer la transparencia en la información alimentaria.

El proyecto también asigna al Ministerio de Salud la responsabilidad de establecer los parámetros técnicos sobre el formato, tamaño y características de las etiquetas, así como la supervisión del cumplimiento de la normativa. Igualmente, plantea que se desarrollen programas educativos y campañas informativas para ayudar a la población a comprender la información nutricional incluida en los productos.

Ambas iniciativas legislativas son analizadas actualmente por una subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, que ha convocado a distintos sectores vinculados con el tema para evaluar las propuestas.

Luego de escuchar los planteamientos de representantes de instituciones públicas, gremios empresariales, organismos internacionales y organizaciones de consumidores, el presidente de la subcomisión, el diputado Miguel Campos, informó que los sectores interesados tendrán plazo hasta el 9 de marzo para presentar por escrito sus propuestas de modificación a los proyectos.

La subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social fijó hasta el 9 de marzo como plazo para recibir propuestas de modificación de los sectores involucrados. Tomado de la AN

Campos explicó que, una vez recibidas las observaciones de los distintos actores, la subcomisión elaborará un informe para la comisión legislativa correspondiente, en el que se plantea la posibilidad de unificar ambos proyectos en un solo texto legal debido a las similitudes entre sus objetivos.

Durante la sesión también participó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuyo representante señaló que Panamá ha sido seleccionado para liderar iniciativas internacionales dirigidas a combatir la obesidad, lo que refuerza la importancia de mejorar la información que reciben los consumidores sobre los alimentos que adquieren.

La discusión contó además con la participación de representantes de la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales de Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Universidad de Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad de Protección al Consumidor y otras organizaciones vinculadas al tema.

Desde la Autoridad de Protección al Consumidor se destacó que el etiquetado frontal forma parte del derecho de los consumidores a recibir información clara sobre los productos que compran, especialmente cuando se trata de alimentos que pueden tener efectos directos sobre la salud.

Con el proceso de consultas en marcha, el debate legislativo continuará en las Panamác y determina si ambas iniciativas se consolidarán en una sola normativa sobre etiquetado de alimentos en Panamá.