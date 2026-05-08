Guatemala

Policía de Guatemala reporta más de 7,500 capturas tras operativos bajo estados de excepción

El accionar policial incluye incautaciones de dinero, armas y vehículos, con énfasis en el combate contra pandilleros y delitos relacionados, según el balance divulgado por el gobierno guatemalteco

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La Policía Nacional Civil de Guatemala expulsó al salvadoreño presunto integrante de la Mara Salvatrucha, Óscar Ernesto M. (Cortesía: PNC de Guatemala)
La Policía Nacional Civil de Guatemala expulsó al salvadoreño presunto integrante de la Mara Salvatrucha, Óscar Ernesto M. (Cortesía: PNC de Guatemala)

La implementación de estados de excepción en Guatemala desde el 18 de enero ha resultado en la detención de 7,522 personas y en más de 122,000 operativos policiales realizados en todo el territorio, intensificando las acciones contra estructuras delictivas, según informó el gobierno mediante la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Esta política implementada por el gobierno de Bernardo Arévalo, destinada a reducir la violencia y fortalecer la presencia del Estado, fue reforzada con el sexto estado de prevención, vigente por 15 días hasta el próximo 20 de mayo.

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El gobierno sostiene que tomará decisiones futuras a partir de los resultados de estos operativos y el comportamiento de los índices de criminalidad en las zonas priorizadas.

Entre los datos más recientes, la incautación de 2,088,786.95 quetzales (273,754.33 dólares) en efectivo, presuntamente vinculados a actividades ilícitas, representa uno de los mayores golpes financieros contra redes delictivas, indican las autoridades. Además, las fuerzas de seguridad realizaron 2,921 allanamientos y llevaron a cabo la confiscación de 1,102 armas de fuego.

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Una patrulla de la Policía Nacional Civil de Guatemala azul y amarilla, con luces de emergencia, estacionada frente a una verja azul con tres agentes
Un vehículo de la Policía Nacional Civil de Guatemala y agentes patrullan el exterior de una escuela, como parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad en los centros educativos. (Foto: PNC de Guatemala)

Las autoridades guatemaltecas destacan que estos resultados corresponden tanto al estado de sitio nacional como a los cinco estados de prevención decretados hasta el 5 de mayo. La ofensiva de seguridad incluye la aprehensión de 1,940 personas bajo orden judicial y de 5,295 detenidas en flagrancia, mientras 126 menores fueron conducidos por las autoridades y 160 personas notificadas por diversas causas judiciales.

Decomisos y detenciones durante los operativos

El saldo operativo reportado por la Policía Nacional Civil incluye la detención de 252 presuntos pandilleros y de 268 acusados de extorsión, junto con la recaptura de un privado de libertad conocido como “Joker” o “Bufón”. Además, la desarticulación de un laboratorio de pasta base y el decomiso de 10,488 motocicletas y 2,522 vehículos —de los cuales 349 motocicletas y 240 automotores fueron recuperados tras haber sido robados o vinculados a investigaciones— marcan un incremento respecto a intervenciones anteriores.

En el ámbito de combate al narcotráfico, el gobierno destaca la captura de 24 personas con fines de extradición, solicitadas en su mayoría por delitos vinculados al trasiego de drogas. La confiscación de 1,580 teléfonos celulares aporta pruebas relevantes a procesos de investigación por extorsión y otros delitos conexos, de acuerdo con la información divulgada por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Además del armamento, las fuerzas de seguridad incautaron 15,655 cartuchos y 54 radios portátiles, elementos que las autoridades atribuyen a la logística operativa de organizaciones criminales. El gobierno considera que estas operaciones constituyen una de las ofensivas más significativas contra el narcomenudeo y actividades conexas registradas en años recientes.

Vista trasera de personal del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y PDH con chalecos y gorra, caminando en un pasillo de una institución educativa
Funcionarios del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y PDH participan en operativos de seguridad. (Foto: Ministerio Público de Guatemala)

Extensión del estado de prevención y evaluación oficial

El sexto estado de prevención, activado de manera consecutiva, tiene cobertura en departamentos donde los niveles de violencia han justificado la continuidad de medidas extraordinarias. Esta fase se mantendrá vigente hasta el 20 de mayo, después de lo cual el Ejecutivo valorará en Consejo de Ministros la conveniencia de extender o modificar la estrategia.

La evaluación de los estados de excepción se fundamentará en el resultado de los operativos y en la evolución de los indicadores de violencia en territorios marcados por la incidencia de estructuras delictivas, indicaron.

Para las autoridades guatemaltecas, estas acciones configuran una respuesta sostenida, orientada a “recuperar territorios afectados” y consolidar la presencia estatal, manteniendo a los estados de excepción como eje de la política de seguridad pública.

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