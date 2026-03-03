Proyecto de túnel peatonal bajo el Canal entra en fase final del concurso de The Boring Company

El proyecto panameño fue clasificado como túnel peatonal dentro de la convocatoria internacional de The Boring Company. Tomado de X

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció que la propuesta para construir un túnel peatonal por debajo del Canal de Panamá fue seleccionada para avanzar a la siguiente fase dentro de la convocatoria internacional impulsada por The Boring Company, firma estadounidense especializada en infraestructura subterránea.

La iniciativa capitalina figura en un listado de proyectos escogidos junto a propuestas en ciudades de Estados Unidos, entre ellas Ketchikan (Alaska), Denver (Colorado), Kansas City (Kansas), Nueva Orleans (Luisiana), Baltimore (Maryland), Orchard Park (Nueva York) y varias localidades de Texas y Tennessee.

En total, la empresa evaluó proyectos de tipo peatonal, de servicios públicos y sistemas “loop”, un modelo de transporte subterráneo de baja emisión que ha promovido la compañía en distintos estados norteamericanos.

En el caso de Panamá, la propuesta denominada “The Canal Underline” fue clasificada como túnel peatonal. De acuerdo con lo explicado por Mizrachi, la intención es desarrollar una conexión subterránea que permita cruzar el Canal sin interferir con su operación ni con la navegación internacional, integrando además un componente cultural y turístico.

La propuesta busca conectar parques y espacios públicos ubicados en ambos lados del Canal de Panamá. Tomado de X

“El proyecto no es solo un túnel para evitar tráfico. Se trata de una experiencia que combine movilidad, historia y espacio público”, sostuvo el alcalde al presentar la noticia. Según detalló, la idea contempla conectar parques y áreas recreativas ubicadas en ambos lados de los accesos al Canal, incorporando elementos museográficos o de interpretación histórica sobre la construcción y evolución de la vía interoceánica.

La eventual ejecución del proyecto dependerá ahora de estudios técnicos más detallados, análisis de viabilidad financiera y ambiental, y la estructuración de un modelo de inversión. El Canal es una infraestructura estratégica para Panamá y cualquier intervención en su entorno requeriría coordinación con las autoridades competentes, incluida la Autoridad del Canal de Panamá.

The Boring Company fue fundada por el empresario Elon Musk con el objetivo de reducir costos y tiempos de construcción de túneles mediante el uso de maquinaria especializada. Entre sus proyectos más conocidos se encuentra el sistema de túneles en el Centro de Convenciones de Las Vegas, diseñado para transportar pasajeros en vehículos eléctricos a lo largo de varios kilómetros subterráneos.

La compañía también ha desarrollado iniciativas en Texas y California, enfocadas en sistemas de movilidad subterránea y túneles utilitarios. En el ámbito internacional, ha sostenido conversaciones y anuncios preliminares en ciudades como Dubái para evaluar soluciones de transporte subterráneo, aunque varios de estos proyectos se encuentran en etapas de planificación o negociación.

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, sostuvo que el proyecto busca combinar movilidad, historia y turismo, y aseguró que, de concretarse, posicionaría al país como referente en innovación urbana subterránea. Cortesía

La inclusión de Panamá en la lista de proyectos seleccionados coloca a la capital dentro de un grupo reducido de propuestas que avanzarán a una fase más técnica. En el listado divulgado por la empresa aparecen iniciativas clasificadas como “Loop” —orientadas a transporte—, túneles peatonales y obras utilitarias para servicios públicos. La propuesta panameña es la única fuera de Estados Unidos en el grupo divulgado recientemente.

Desde la Alcaldía se ha destacado que el proyecto podría convertirse en un atractivo turístico adicional, sumando una experiencia urbana innovadora a la oferta vinculada al Canal. Actualmente, los visitantes pueden recorrer el Centro de Visitantes de Miraflores y otras instalaciones, pero no existe una conexión peatonal directa subterránea entre ambas riberas.

El alcalde subrayó que, de concretarse una alianza formal con la empresa, la obra podría posicionar a Panamá como un referente regional en infraestructura urbana innovadora. Sin embargo, también reconoció que el proyecto requerirá evaluaciones rigurosas y un análisis detallado de costos, impacto ambiental y sostenibilidad financiera.

En términos de ingeniería, la construcción de un túnel bajo el Canal implicaría desafíos técnicos significativos, debido a la profundidad, las condiciones geológicas y la necesidad de garantizar que no exista afectación alguna a la estructura ni a las operaciones marítimas. Experiencias internacionales muestran que este tipo de obras demandan estudios geotécnicos extensivos y mecanismos avanzados de impermeabilización y seguridad estructural.

La tuneladora Panamá ya culminó la excavación del túnel de la Línea 3 del Metro, que alcanza profundidades de 65 metros. Cortesía Metro de Panamá

Actualmente, ya se desarrolla una obra subterránea de gran escala bajo el Canal para la operación de la Línea 3 del Metro de Panamá. La tuneladora Panamá culminó la excavación del túnel que cruza por debajo del cauce, alcanzando profundidades máximas de 65 metros.

Toda la fase subterránea tiene una extensión aproximada de 5 kilómetros y forma parte de un contrato cuyo costo ronda los $2,000 millones, consolidándose como una de las infraestructuras más complejas ejecutadas en el país en las últimas décadas.