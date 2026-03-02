Panamá

Extranjero es hallado tras perderse en área protegida de Panamá Oeste

El país cuenta con más de 120 áreas protegidas y 16 parques nacionales que reciben miles de visitantes cada año.

El sendero La Cruz permanece
El sendero La Cruz permanece cerrado temporalmente por trabajos de rehabilitación, según el Ministerio de Ambiente. Cortesía Miambiente

Un ciudadano extranjero que se había extraviado dentro del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, en la provincia de Panamá Oeste, fue ubicado sano y salvo por unidades guardaparques y agentes de la Policía Ambiental, luego de activar el protocolo de búsqueda en esta área protegida ubicada en la provincia de Panamá Oeste.

El visitante había ingresado por el camino que conduce al sendero La Cruz, el cual permanece cerrado temporalmente por trabajos de rehabilitación.

De acuerdo con la información oficial, el extranjero se desvió antes de llegar al punto conocido como La Cruz y perdió la orientación dentro del parque. Al momento de ser localizado se encontraba en buen estado de salud, aunque presentaba dificultades de comunicación por no hablar español.

Un equipo del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá le brindó asistencia primaria y, tras la evaluación, se determinó que estaba en condición estable.

Unidades guardaparques y la Policía
Unidades guardaparques y la Policía Ambiental activaron el protocolo de búsqueda en el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana. Cortesía Miambiente

Carlos Moreno, jefe del parque, explicó que una vez recibieron la alerta del extravío, los guardaparques se trasladaron de inmediato al área junto con unidades de la Policía Ambiental, activando el protocolo establecido para estos casos. La rápida reacción permitió ubicar al visitante sin que se registraran mayores complicaciones.

El Ministerio de Ambiente reiteró que el sendero La Cruz continúa cerrado temporalmente y advirtió que su reapertura será comunicada únicamente a través de los canales oficiales de la entidad.

La institución insistió en la importancia de que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, registren su ingreso, respeten los horarios establecidos y acaten la señalización, especialmente en rutas que se encuentren clausuradas por mantenimiento.

El caso de Altos de Campana no es aislado. En enero de 2026, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a través de su personal de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE) y voluntarios de la Zona Regional de Coclé, rescataron a un senderista canadiense de 66 años en el Cerro La India Dormida. El operativo fue activado tras recibir el reporte de un excursionista extraviado en el sendero de La Piedra Pintada.

En esa ocasión, el ciudadano había sufrido una caída y presentaba una lesión en la rodilla izquierda, además de un probable esguince, lo que le impedía continuar el descenso por sus propios medios. Las unidades lograron ubicarlo y proceder con el traslado seguro, evitando que la situación se agravara.

Autoridades recomiendan registrar el ingreso,
Autoridades recomiendan registrar el ingreso, evitar rutas clausuradas y verificar el clima antes de realizar senderismo. Cortesía Miambiente

Las autoridades reiteraron entonces que los cambios bruscos del clima y la falta de preparación pueden incrementar los riesgos en zonas montañosas.

Panamá cuenta con más de 120 áreas protegidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), entre ellas 16 parques nacionales y varias reservas biológicas y ecológicas distribuidas a lo largo del territorio.

Estos espacios abarcan bosques tropicales, montañas, manglares y zonas costeras que atraen cada año a miles de visitantes interesados en el ecoturismo y el senderismo. Sin embargo, el incremento de actividades recreativas en entornos naturales también ha implicado un mayor número de incidentes relacionados con extravíos y lesiones.

Las autoridades ambientales y de rescate han enfatizado que muchos de estos casos podrían evitarse con medidas básicas de prevención. Entre las principales recomendaciones al momento de realizar senderismo se encuentran registrar la entrada en los puestos de control, informar a familiares o conocidos sobre la ruta prevista, evitar ingresar a senderos cerrados, portar suficiente agua, utilizar calzado adecuado y verificar las condiciones climáticas antes de iniciar la caminata.

El Sistema Nacional de Áreas
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluye más de 120 áreas protegidas y 16 parques nacionales en todo el país. EFE

También se recomienda no realizar recorridos en solitario, llevar dispositivos móviles con batería suficiente, descargar mapas sin conexión cuando sea posible y respetar estrictamente la señalización oficial. En áreas montañosas o de difícil acceso, una mala decisión puede traducirse en horas de búsqueda que movilizan recursos humanos y logísticos del Estado.

El Ministerio de Ambiente recordó que el objetivo de las restricciones temporales en senderos es garantizar la seguridad de los visitantes y preservar los recursos naturales. Ingresar a rutas clausuradas no solo representa un riesgo personal, sino que puede interferir con trabajos de rehabilitación y afectar ecosistemas sensibles.

