El inicio del año escolar 2026 reafirma compromiso con educación inclusiva en Panamá

Un año escolar que va más allá del acceso a los colegios. Voces institucionales, religiosas y de padres marcan el pulso de un cambio educativo. Se busca algo más profundo que cifras y leyes (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El inicio del año escolar 2026 en Panamá representa una oportunidad para consolidar entornos educativos libres de discriminación y violencia, como han enfatizado autoridades y líderes sociales que instan a priorizar la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo en la formación ciudadana, según documentos y declaraciones citados este domingo por Metro Libre.

La Defensoría del Pueblo de Panamá pidió este 1 de marzo reforzar estrategias en todas las regiones educativas del país, tanto en colegios oficiales como particulares. Según recordó el órgano, la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación panameña establecen la responsabilidad estatal de proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes ante prácticas discriminatorias por origen étnico, condición social, sexo u otras circunstancias, de acuerdo con el medio local.

Este llamado busca garantizar que el ejercicio del derecho a la educación trascienda el acceso formal, bajo condiciones que promuevan la inclusión y el desarrollo pleno de cada estudiante, en cumplimiento con marcos legales nacionales e internacionales para la protección de la infancia.

De acuerdo con la Defensoría, la Ley 285 de 2022 y el Resuelto N.° 887-2023 del Ministerio de Educación funcionan como “instrumentos fundamentales para fortalecer la convivencia escolar”, ajustando las medidas disciplinarias a los principios de proporcionalidad y debido proceso, además de promover acciones preventivas frente a toda forma de discriminación y mecanismos accesibles de denuncia y protección.

La entidad afirmó su “disposición de acompañar técnica y pedagógicamente” los esfuerzos para convertir la educación en “un espacio de inclusión, reconocimiento y desarrollo pleno”.

El inicio de clases se presenta como un espacio de potencial transformación. Instituciones y líderes invitan a mirar más allá de los libros. El foco está puesto en la integración y el futuro de los jóvenes (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Compromisos multisectoriales por una educación sin exclusión

Estos objetivos encontraron respaldo en el presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, monseñor José Domingo Ulloa, quien envió un mensaje al comenzar el ciclo lectivo y señaló ante Metro Libre: “Cada comienzo de clases es más que un calendario que avanza; es una oportunidad concreta para transformar vidas”.

En su exhortación a autoridades, educadores, familias y estudiantes, Ulloa recalcó: “La educación no es solo una política pública, sino una inversión moral en el país”, orientada por el Pacto Educativo Global que promueve el Papa Francisco. Planteó la necesidad de proponer “una educación sin exclusión, sin discriminación”, y remarcó que “cada estudiante, sin importar su origen social, cultural o económico, tenga acceso real a oportunidades de crecimiento”.

El prelado dirigió palabras concretas al cuerpo docente y agradeció por su labor: “Educar no es simplemente transmitir conocimientos; es formar corazones inteligentes, capaces de pensar críticamente y actuar con responsabilidad. En un mundo marcado por el individualismo, ustedes están llamados a educar para la fraternidad, para el diálogo y para el respeto”.

Respecto a las familias, definidas como las “primeras educadoras”, Ulloa resaltó la importancia de una alianza fuerte con la escuela: “Cuando hogar y centro educativo caminan juntos, el estudiante se siente sostenido”. Sostuvo que “la educación integral no se limita al aula; se construye también en la mesa familiar, en el ejemplo diario y en el acompañamiento cercano”.

Autoridades y figuras sociales coinciden en el valor de la inclusión y la protección de los estudiantes. El ciclo lectivo 2026 promete nuevos compromisos. Y la escuela es vista como motor de justicia y oportunidad (Ministerio de Educación)

A los estudiantes, identificados como “protagonistas de este tiempo”, el mensaje fue: “No renuncien a sus sueños. La educación es el camino más seguro para construir un proyecto de vida con dignidad”. Aclaró que “no se trata solo de aprobar materias, sino de convertirse en ciudadanos con calidad humana, comprometidos con el bien común y con el cuidado de la casa común”.

Renovar el compromiso por sistemas educativos inclusivos

El nuevo ciclo escolar exige, tanto para la Defensoría como para sectores de la Iglesia católica en Panamá, renovar el compromiso con sistemas que “no descarten a nadie”, formen líderes “capaces de construir una sociedad más justa y humana” y transformen vidas a través de la escuela. Según palabras de Ulloa recogidas por Metro Libre: “El futuro del país se está escribiendo ahora, en cada salón de clases”. Expresó también su esperanza de que, sumando esfuerzos, se pueda ofrecer a niños y jóvenes una educación capaz de transformar sus vidas y de fortalecer la nación.