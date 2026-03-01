Gobierno de Panamá invita a 12 países a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

El Gobierno de Panamá invita a 12 países a adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal para reforzar la seguridad jurídica del comercio global. (Europa Press)

Son 12 países los invitados por el Gobierno de Panamá para adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal, una iniciativa que busca reforzar la seguridad jurídica del comercio global y consolidar el respaldo político al derecho internacional, detalla una nota de la agencia EFE.

Durante una serie de reuniones bilaterales en México, el canciller Javier Martínez-Acha presentó la propuesta a los representantes diplomáticos de Argelia, Australia, Azerbaiyán, República Eslovaca, Pakistán, Filipinas, Jordania, Vietnam, Costa de Marfil, Armenia, Georgia y Serbia. México también recibió la invitación formal a través de un encuentro con el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Según la Cancillería panameña, citada por EFE, la adhesión al tratado representa “una garantía jurídica para el comercio mundial” y constituye “un acto concreto de confianza hacia Panamá como país seguro, estable y previsible”. Más de 40 Estados y territorios han firmado este acuerdo desde 1979, consolidando el principio de neutralidad de la vía interoceánica como eje del tránsito internacional.

Este esfuerzo diplomático surge en medio de un escenario de tensión geopolítica, marcado por declaraciones recientes del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario sugirió que Estados Unidos podría retomar el control del Canal de Panamá ante una supuesta “influencia maligna” de China.

La Cancillería panameña considera que la adhesión al tratado es una garantía jurídica fundamental para el tránsito marítimo internacional. (Foto: cortesía)

La raíz de estas tensiones radica en la gestión de los puertos cercanos al canal. Trump señaló que dos de los cinco puertos principales de Panamá estaban bajo la administración de una filial de CK Hutchison, conglomerado chino. Sin embargo, un fallo judicial inapelable del 23 de febrero anuló esta concesión, reconfigurando el panorama empresarial en la zona.

A pesar de la decisión judicial, la controversia continúa. CK Hutchison y su filial PPC iniciaron un proceso de arbitraje contra el Estado panameño por USD 2,000 millones. Por su parte, el Gobierno chino, que no es parte del Tratado de Neutralidad, advirtió que Panamá “pagará un alto precio” en el marco de esta controversia legal.

El Canal de Panamá, construido a inicios del siglo XX por Estados Unidos y gestionado por ese país hasta 1999, ha sido históricamente un punto de fricción entre potencias. El traspaso definitivo a Panamá cerró una etapa, pero la relevancia estratégica de la vía mantiene la atención internacional.

Más de 40 Estados y territorios han firmado el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá desde su establecimiento en 1979. (REUTERS/Enea Lebrun)

Durante el año fiscal 2025, el Canal de Panamá registró un total de 13,404 tránsitos, reflejando un aumento del 19,3 % con relación al mismo período de 2024, cuando se reportaron 11.240 tránsitos. Este crecimiento evidencia el peso creciente de la vía en el tránsito marítimo y la importancia de garantizar su neutralidad y funcionamiento estable para el comercio internacional.

El año pasado, las relaciones entre Panamá y Estados Unidos atravesaron episodios de tensión por el futuro del canal. Sin embargo, funcionarios de ambos gobiernos han manifestado su intención de fortalecer los vínculos y mantener la cooperación.

La estrategia panameña de sumar nuevos adherentes al Tratado de Neutralidad busca blindar el estatus internacional del canal y enviar una señal de respaldo a la legalidad internacional. El desenlace del litigio con CK Hutchison y la respuesta de China seguirán influyendo sobre el equilibrio de poder en la principal vía marítima de América Latina.