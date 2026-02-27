Panamá

Panamá retira bálsamo desmaquillante tras Alerta sanitaria

El análisis regulatorio identificó un ingrediente aromático con restricciones de etiquetado y potencial alergénico en productos aplicados cerca de mucosas.

Guardar
El producto contaba con registro
El producto contaba con registro sanitario vigente desde 2025 y era distribuido en Panamá a través de un importador local autorizado. Archivo

En menos de cuatro días, las autoridades sanitarias panameñas ordenaron nuevamente el retiro de productos del mercado tras alertas vinculadas a posibles efectos adversos en cosméticos, medida que quedó formalizada mediante resolución publicada en la Gaceta Oficial que suspendió el registro sanitario del Aquavera Silky Clean Bálsamo Desmaquillante Cleansing Balm y dispuso el retiro inmediato de todos sus lotes en circulación.

La decisión se sustentó en un reporte recibido por el Departamento de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud, el cual documentó un caso específico en el que una persona presentó adormecimiento de la lengua y visión borrosa tras utilizar el producto, efectos considerados graves y que activaron la evaluación sanitaria del cosmético.

Según el documento oficial, la notificación fue remitida mediante correo electrónico a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, instancia que inició la verificación del registro sanitario del producto y el análisis técnico de su formulación, confirmando que el cosmético estaba autorizado en Panamá bajo el registro 207839 y había sido introducido al mercado tras solicitud realizada el 8 de enero de 2025.

La alerta se originó tras
La alerta se originó tras un reporte remitido al sistema de cosmetovigilancia del Ministerio de Salud mediante comunicación electrónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución identifica al fabricante como Zhejiang Miaou Cosmetics Co. LTD, empresa con sede en China, especializada en la producción de cosméticos y productos de cuidado personal destinados principalmente a mercados internacionales. La compañía opera bajo el modelo de fabricación para marcas privadas y distribución global a través de importadores locales en distintos países, incluyendo América Latina.

Durante el análisis técnico, las autoridades revisaron la fórmula cuali-cuantitativa del producto y determinaron que el ingrediente Rosa Rugosa Flower Oil, utilizado como fragancia y acondicionador cutáneo, era el único componente con restricciones regulatorias relevantes.

De acuerdo con la base CosIng de la Unión Europea, esta sustancia debe declararse en la etiqueta por su potencial alergénico y su uso requiere advertencias cuando el producto se aplica en áreas cercanas a mucosas.

La evaluación concluyó que el producto carecía de instrucciones claras que limitaran su aplicación en zonas sensibles como mucosas orales y área ocular, lo que podría facilitar absorción y explicar los efectos adversos reportados, situación que motivó la suspensión del registro sanitario y el retiro inmediato del mercado.

La Dirección Nacional de Farmacia
La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas ordenó retirar todos los lotes y exigió informe del proceso a la empresa importadora en un plazo de 30 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución también ordena a la empresa importadora Dany S.A. retirar todos los lotes disponibles y presentar un informe detallado del proceso en un plazo máximo de 30 días, medida orientada a proteger la salud de los consumidores y evitar nuevos eventos adversos asociados al uso del producto.

Este retiro se suma al del protector solar SPF 50 retirado del mercado panameño días antes tras alertas sanitarias internacionales, lo que ha generado atención sobre el sistema de cosmetovigilancia y la vigilancia poscomercialización de productos cosméticos en el país.

En el ámbito internacional, el Rosa Rugosa Flower Oil no está prohibido, pero sí clasificado como sustancia aromática con potencial alergénico, particularmente en formulaciones que se aplican en rostro o cerca de mucosas. Reportes dermatológicos han documentado casos de irritación, sensibilización cutánea y reacciones adversas asociadas a fragancias naturales y aceites esenciales, especialmente en personas con hipersensibilidad.

La resolución sanitaria estableció que
La resolución sanitaria estableció que el cosmético carecía de advertencias claras sobre su uso en zonas sensibles del rostro. Crédito Invima

Expertos en regulación cosmética destacan que los eventos adversos relacionados con fragancias representan una de las principales causas de reportes en cosmetovigilancia global, debido a la complejidad de estos compuestos y su interacción con la piel y mucosas, lo que obliga a exigir etiquetado claro y advertencias de uso.

El caso panameño ilustra la importancia del monitoreo posterior al registro sanitario, etapa en la que pueden detectarse efectos no evidenciados durante la evaluación inicial del producto. La resolución subraya que la Autoridad Sanitaria está facultada para adoptar medidas como suspensión de registro, retiro de mercado e inmovilización de productos cuando se identifiquen riesgos para la salud.

El Ministerio de Salud reiteró que la medida responde al principio de precaución y al objetivo de garantizar la integridad física y la seguridad de los consumidores, al tiempo que instó a quienes hayan utilizado el producto a suspender su uso y reportar cualquier reacción adversa a las autoridades sanitarias.

El retiro del bálsamo desmaquillante y del protector solar en un corto periodo evidencia el fortalecimiento del sistema de vigilancia de cosméticos en Panamá, donde el aumento de reportes se vincula a mayor monitoreo y participación ciudadana en la notificación de efectos adversos.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeMinisterio de SaludProducto de BellezaRetiro de productoAquavera Silky Clean Bálsamo DesmaquillanteCleansing Balm

Últimas Noticias

Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2026 comienza su etapa piloto en El Salvador

El Banco Central de Reserva (BCR) desarrolla un operativo en los catorce departamentos del país para recolectar información que permitirá renovar indicadores como el índice de precios al consumidor y la canasta básica, esenciales para la política económica nacional

Encuesta nacional de ingresos y

El 44% de los trabajadores en Honduras ganan debajo del salario mínimo confirma Ministro del Trabajo

El titular de Trabajo reiteró que la garantía del cumplimiento legal depende de fortalecer la Inspección de Trabajo, para evitar que las medidas de protección queden sin aplicación.

El 44% de los trabajadores

Honduras: Diputada liberal Alia Kafati propone bajar de 128 a 82 diputados en la Cámara

La presentación de una iniciativa de reforma constitucional para reducir de 128 a 82 el número de diputados en el Congreso Nacional de Honduras marca un nuevo capítulo en el debate sobre el costo y la eficiencia del aparato legislativo.

Honduras: Diputada liberal Alia Kafati

El aeropuerto La Aurora en Guatemala mantiene protocolo especial por ceniza volcánica

Las acciones adoptadas por la administración aeroportuaria responden a la presencia de partículas expulsadas por el volcán de Fuego, mientras los organismos competentes vigilan en tiempo real la evolución del fenómeno y comunican con aerolíneas y pasajeros

El aeropuerto La Aurora en

El motor dulce de Costa Rica: Sector azucarero genera más de 58,000 empleos y lidera la descarbonización agrícola

La industria azucarera costarricense ha impulsado la creación de 58,000 puestos directos e indirectos, consolidándose como motor clave para el desarrollo rural y la estabilidad social en veinticinco cantones del país

El motor dulce de Costa

TECNO

Google cambia el trabajo tradicional:

Google cambia el trabajo tradicional: así motiva a todos sus empleados a usar IA

Netflix dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de marzo de 2026: revisa la lista completa

Netflix y Apple TV firman histórico acuerdo para intercambiar contenidos de la F1 2026

Cuál es el precio de bitcoin, ethereum y otras criptomonedas este día

¿Un material que se repara solo? Así es la nueva tecnología que podría cambiar la vida útil de aviones y turbinas

ENTRETENIMIENTO

Murió Bobby J. Brown, estrella

Murió Bobby J. Brown, estrella de ‘The Wire’, tras quedar atrapado en un incendio

Así es Love Story: la serie sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette que revela el lado más humano de la fama

La advertencia de Christian Bale a todos los fans que quieren conocerle: “Se decepcionarían”

“Ahora tengo claro que soy suficiente solo por quien soy”: Bella Hadid se sincera en una charla íntima con su hermana Gigi

Entre tradición inglesa y alarma de expertos: por qué el desayuno hiperprotéico de David Beckham genera controversia

MUNDO

Irán no quiere negociar sobre

Irán no quiere negociar sobre armas y dice que EEUU tiene “demandas excesivas” para alcanzar un acuerdo nuclear

Milicias respaldadas por el régimen de Irán amenazaron a EEUU y con causarle “inmensas pérdidas”

El portaaviones Gerald R. Ford se acerca a las costas de Israel y se suma al despliegue de Estados Unidos contra Irán

La economía de India crece a un ritmo más rápido de lo esperado: un 7,8% en el último trimestre de 2025

Guerra abierta entre Pakistán y Afganistán: qué es la Línea Durand y por qué es tan importante en el conflicto