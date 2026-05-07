La Asamblea Legislativa aprobará reformas electorales que modifican representación de la diáspora

El proceso legislativo avanza con nuevas propuestas que buscan transformar el sistema electoral nacional, sumando voces técnicas y análisis internacionales a una discusión clave para el futuro institucional del país (Foto cortesía Ernesto Castro)

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialismo, se dispone a ratificar este jueves una serie de enmiendas constitucionales en materia electoral que podrían colocar al partido gobernante Nuevas Ideas en una posición de ventaja para las próximas elecciones, según críticos citados por la agencia internacional de noticias EFE. Las reformas, impulsadas por el presidente Nayib Bukele y el presidente de la Asamblea Ernesto Castro, buscan modificar la representación legislativa de los salvadoreños en el exterior y alterar el mecanismo de selección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Una de las claves de esta reconfiguración política reside en la diáspora salvadoreña: según cifras del Tribunal Supremo Electoral divulgadas por la Asamblea Legislativa, el padrón electoral inscribe actualmente a 960.928 personas que residen fuera del país, frente a una diáspora total de aproximadamente tres millones, de acuerdo con los datos oficiales citados por EFE. La mayoría de estos ciudadanos vive en Estados Unidos y sus remesas constituyen el 24% del producto interno bruto de El Salvador, lo que convierte a estas transferencias en la principal fuente de divisas para la economía nacional.

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La representación de la diáspora y el impacto electoral

Hasta ahora, los salvadoreños en el exterior estaban facultados para votar en la elección presidencial y en comicios legislativos a través de los partidos inscritos, sumándose sus sufragios a los obtenidos en el departamento de San Salvador. Con la aprobación de la reforma al artículo 79 de la Constitución, la diáspora obtendrá una circunscripción electoral propia y, por primera vez, contará con al menos dos diputados de los 60 que integran la Asamblea, según informó EFE.

La discusión evidenció posturas encontradas sobre equilibrios políticos, transparencia en el TSE y nuevas normativas para quienes residen en el extranjero (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

Un comunicado de la Presidencia señaló: “Los diputados electos por la diáspora tendrán voz en las decisiones que definen el rumbo del país, en lugar de ser asignados sus votos al departamento de San Salvador”. No obstante, la organización de transparencia electoral Acción Ciudadana advirtió sobre el trasfondo electoral de esta reforma y expresó que “sería lamentable que solo se usara a la diáspora para obtener una ventaja electoral en las elecciones 2027, debido a proyecciones electorales desfavorables en el voto nacional para el partido oficial”, según recogió EFE.

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Nueva composición del Tribunal Supremo Electoral

Otra de las modificaciones de mayor peso afecta al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Antes de la reforma, el artículo 208 de la Constitución asignaba tres de los cinco cargos de magistrados a candidaturas propuestas por los tres partidos con mayor caudal de votos en la última elección presidencial. Esto aseguraba que al menos dos magistrados fueran elegidos de entre las opciones de los partidos opositores y uno por el partido gubernamental, quien a su vez presidía el organismo.

La diáspora salvadoreña ya supera los 944,000 inscritos en el padrón electoral y podría llegar al millón próximamente. (Foto cortesía Migración y Extranjería de El Salvador)

La enmienda sancionada dispone que la convocatoria para elegir a los tres magistrados será pública y que una comisión de diputados será la encargada de seleccionar y proponer a los aspirantes ante el pleno, prescindiendo de todo tipo de cuota partidaria y apelando a la “meritocracia”, según el texto de la reforma citado por EFE. Los dos puestos restantes continuarán siendo elegidos entre propuestas de la Corte Suprema de Justicia.

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Ambas iniciativas fueron aprobadas sin estudio ni debate previo en una sesión celebrada la semana pasada, con 57 votos a favor de un total de 60. La mayoría oficialista de Nuevas Ideas garantizó la rápida sanción de los cambios constitucionales, de acuerdo con el reporte de EFE.