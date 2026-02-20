Tráfico aéreo en Panamá arranca 2026 al alza con récord histórico en Tocumen

El 71% de los viajeros utilizó Panamá como punto de conexión, consolidando al aeropuerto como hub regional de tránsito internacional. REUTERS/Aris Martínez

El Aeropuerto Internacional de Tocumen comenzó 2026 con un desempeño que confirma la recuperación y expansión del tráfico aéreo en Panamá, tras movilizar 2,021,225 pasajeros en enero, una cifra que representa un incremento del 15% frente al mismo mes de 2025 y que equivale a 263,444 viajeros adicionales.

El resultado constituye además el mayor volumen histórico registrado en un mes de enero, reflejando una dinámica sostenida de viajes impulsada por turismo, negocios y conexiones internacionales.

Del total de pasajeros, el 71% correspondió a viajeros en tránsito, es decir, 1,434,048 personas que utilizaron la terminal como punto de conexión hacia otros destinos del continente y del mundo.

Este comportamiento reafirma el rol del aeropuerto como hub regional, mientras consolida la posición de Panamá como nodo estratégico dentro de la red aérea latinoamericana, donde el flujo de conexiones representa el principal motor del crecimiento.

En cuanto al movimiento de ingreso y salida del país, el aeropuerto registró 287,430 pasajeros desembarcados, lo que representa un crecimiento del 9% respecto al mismo periodo de 2025 y equivale a 24,030 viajeros adicionales.

Bogotá, Miami, San José, Medellín y Punta Cana lideraron el Top 5 de rutas con mayor movimiento de pasajeros desde Tocumen. EFE/ Bienvenido Velasco

Los pasajeros embarcados alcanzaron 300,023, con un aumento del 15% y 40,129 viajeros más, evidenciando una demanda equilibrada entre turismo receptivo y salidas internacionales desde Panamá.

El comportamiento del tráfico también se reflejó en la operación diaria, con un promedio de 65,210 pasajeros por día, mientras que los picos de mayor movimiento se concentraron los lunes, sábados y domingos, lo que confirma la presión operativa en fines de semana y jornadas de transición entre viajes de negocios y turismo.

Esta dinámica diaria muestra la estabilidad del flujo, incluso fuera de temporadas altas tradicionales.

En materia de operaciones aéreas, Tocumen contabilizó 15,420 movimientos de aeronaves entre arribos y despegues, lo que representa un incremento del 12% frente al año anterior y equivale a 1,637 operaciones adicionales.

Del total de maniobras, el 89% correspondió a vuelos comerciales, el 6% a operaciones de carga, el 3% a aviación general y el 2% a operaciones especiales, mientras que el promedio alcanzó 445 operaciones diarias durante el mes.

Las salidas internacionales desde Tocumen sumaron 300,023 pasajeros en enero de 2026, lo que representa un aumento del 15% frente al mismo mes del año anterior. Cortesía Tocumen

La actividad aérea también se sustentó en la conectividad internacional, con 16 aerolíneas comerciales de pasajeros y 15 aerolíneas de carga operando durante enero y conectando a Panamá con 95 destinos internacionales en Latinoamérica, el Caribe y Europa.

Este nivel de conectividad fortalece el posicionamiento logístico y turístico del país, consolidando a Tocumen como plataforma clave para la movilidad regional y el intercambio comercial.

Destinos

El comportamiento del tráfico evidenció además una fuerte conectividad con mercados estratégicos, donde el Top 5 de origen y destino estuvo liderado por Bogotá con 119,423 pasajeros, seguido de Miami con 87,412, San José con 83,445, Medellín con 77,632 y Punta Cana con 75,857 viajeros.

Estas rutas reflejan la integración aérea regional, además de la importancia de los vínculos comerciales y turísticos con ciudades clave del continente.

Las perspectivas para febrero apuntan a un nuevo impulso en el movimiento de pasajeros, impulsado por la temporada de Carnaval, periodo en el que la terminal proyectó movilizar más de 154 mil pasajeros adicionales entre llegadas y salidas internacionales.

Las estimaciones operativas indicaron un aumento significativo del flujo en un periodo corto, con 84,061 viajeros ingresando al país entre el 13 y el 15 de febrero y picos de retorno posteriores a las festividades.

Las operaciones aéreas alcanzaron 15,420 movimientos en enero, con un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo)

En paralelo, las salidas internacionales también registraron alta demanda durante el periodo festivo, con cerca de 69,959 pasajeros locales viajando al exterior, mientras que los días de mayor presión operativa superaron los 9,000 viajeros diarios.

Este incremento confirma el impacto de las festividades en la movilidad aérea, además de la relevancia del aeropuerto como puerta de entrada y salida para el turismo nacional e internacional.

El crecimiento sostenido del tráfico aéreo refleja el papel del Aeropuerto Internacional de Tocumen como infraestructura estratégica para el desarrollo económico nacional y regional, al facilitar el turismo, el comercio y la integración entre mercados.

La combinación de mayor demanda, conectividad ampliada y expansión operativa posiciona a la terminal en una senda de crecimiento, mientras se mantiene como uno de los principales centros de conexiones de Latinoamérica.