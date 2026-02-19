Panamá

Esta semana inicia en Panamá el operativo para trasladar docentes a zonas apartadas antes del inicio de clases

La movilización anticipada se desarrolla en medio de expectativas por el nuevo ciclo lectivo, tras la huelga docente de 2025 y el aumento de matrícula en escuelas públicas.

Cerca de 1,697 docentes son trasladados a comarcas y provincias apartadas mediante transporte terrestre, aéreo y fluvial como parte del operativo previo al año escolar 2026. Cortesía Meduca

El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) iniciará este 21 de febrero el traslado de más de 1,600 docentes hacia áreas de difícil acceso, una operación logística clave que marca el arranque del calendario escolar 2026 antes del ingreso de estudiantes.

La movilización contempla a 1,697 educadores que laboran en regiones apartadas del país y que deben desplazarse mediante helicópteros, lanchas y transporte terrestre, debido a las condiciones geográficas que dificultan el acceso a los centros educativos.

La operación se realiza en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar un traslado ordenado y seguro hacia comunidades ubicadas en las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan, así como en las provincias de Darién y Bocas del Toro.

En el Darién, el traslado incluye helicópteros y lanchas para llegar a comunidades donde el acceso terrestre es limitado o inexistente. Cortesía Meduca

Estas regiones concentran un número significativo de escuelas multigrado y centros educativos que dependen del desplazamiento anticipado del personal docente para iniciar el año académico.

En la comarca Ngäbe Buglé, al menos 331 docentes serán movilizados mediante transporte terrestre desde Veraguas, Changuinola y la Dirección Regional de Educación de Chiriquí. Posteriormente, el traslado continuará por vía aérea desde Kankintú hacia comunidades remotas, evidenciando la complejidad logística del proceso.

En paralelo, en la comarca Guna Yala, unos 464 educadores partirán desde Albrook y otras terminales de transporte hacia Metetí, donde serán trasladados por vía aérea a sus destinos finales.

El caso del Darién refleja la mayor complejidad operativa, ya que el traslado implica una combinación de rutas terrestres, aéreas y acuáticas.

En comunidades como Jaqué y Piña, 67 docentes serán movilizados vía aérea, mientras que otros 255 educadores viajarán desde Albrook hacia Puerto Quimba y Yaviza, para luego continuar en lanchas hasta zonas de difícil acceso.

Más de 460 educadores se movilizan hacia la comarca Guna Yala desde terminales de transporte y bases aéreas del SENAN. Cortesía Meduca

Este esquema también se replicará en la comarca Emberá Wounaan, donde 195 docentes iniciarán su traslado hacia comunidades como Lajas Blancas y Yaviza.

Por su parte, en la provincia de Bocas del Toro, unos 385 docentes comenzarán su movilización desde Albrook, Veraguas y la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, con destinos en Chiriquí Grande y Changuinola.

Las autoridades han indicado que el proceso incluye seguros de vida y coberturas de transporte, con el fin de minimizar riesgos y garantizar la llegada oportuna del personal docente a sus comunidades educativas.

Este traslado ocurre en un contexto marcado por alta expectativa ante el inicio del año escolar 2026, luego de que el sistema educativo público enfrentara fuertes tensiones el año pasado.

Durante 2025, la huelga de docentes contra las reformas a la Caja del Seguro Social generó interrupciones prolongadas que pusieron en riesgo el cumplimiento del calendario académico y obligaron a ajustes en los planes pedagógicos, afectando la continuidad educativa de miles de estudiantes.

A ello se suma la presión creciente sobre el sistema público, impulsada por el traslado progresivo de estudiantes provenientes de colegios particulares.

La imposibilidad de muchas familias de asumir el costo de la educación privada ha provocado un aumento sostenido de la matrícula en escuelas públicas, lo que eleva la demanda de docentes, infraestructura y recursos pedagógicos en todo el país.

El traslado anticipado permite a los educadores iniciar la semana de preparación pedagógica antes del ingreso de estudiantes al sistema educativo público. Cortesía Meduca

Otro factor que marcará el inicio del año escolar es la promesa del Meduca de garantizar internet en todos los centros educativos desde el primer día de clases, tras la adjudicación de un contrato nacional el año pasado.

La ministra Lucy Molinar, afirmó que el año lectivo comenzará con 100% de acceso a internet en las 3,102 escuelas públicas del país, una cobertura que combinará 58% de conexión mediante fibra óptica y 42% a través de tecnología satelital, con el objetivo de llegar incluso a los centros educativos ubicados en zonas rurales y de difícil acceso.

La ministra subrayó que esta meta busca reducir brechas históricas y asegurar que la tecnología sea una herramienta disponible para todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica.

El traslado anticipado de docentes forma parte de la semana de preparación previa al ingreso de estudiantes, período en el que los educadores organizan contenidos, planificaciones y estrategias pedagógicas para el nuevo ciclo lectivo.

En las áreas de difícil acceso, esta fase resulta aún más relevante, ya que el aislamiento geográfico obliga a prever recursos, materiales y logística con suficiente antelación.

En este escenario, el inicio del año escolar 2026 se perfila como una prueba de capacidad operativa y de gestión del sistema educativo panameño, que deberá responder a retos simultáneos: recuperación académica tras conflictos laborales, aumento de matrícula, mejoras en conectividad y garantía de cobertura docente en regiones apartadas.

El aumento sostenido de estudiantes provenientes de colegios particulares hacia el sistema público refleja la presión económica sobre los hogares y eleva la demanda de cupos, docentes e infraestructura en las escuelas oficiales del país. EFE/Carlos Lemos

La movilización de educadores hacia zonas de difícil acceso se convierte así en el primer indicador del nivel de preparación institucional para enfrentar un año lectivo que llega con expectativas, pero también con desafíos estructurales pendientes.

El presupuesto del Ministerio de Educación para 2026 se ubica entre aproximadamente $3,639.5 millones y $3,745 millones, según el desglose oficial del Presupuesto General del Estado y la sustentación institucional ante la Asamblea Nacional.

Dentro de esa estructura presupuestaria, el componente de inversión cobra relevancia, ya que el Meduca dispone de alrededor de $1,605 millones destinados a inversión, incluyendo mantenimiento, construcción y rehabilitación de centros escolares, equipamiento educativo y fortalecimiento tecnológico.

De ese total, unos $361 millones se dirigen específicamente a proyectos de infraestructura educativa, mientras que el presupuesto general contempla además $104 millones adicionales reasignados a infraestructura y proyectos escolares.

