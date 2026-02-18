Carnavales en Panamá dejan tres muertes por ahogamiento y 146,000 vehículos movilizados

Imagen destacada

El balance oficial de los Carnavales en Panamá dejó como saldo principal tres muertes por ahogamiento, entre ellas dos menores, y la movilización de más de 146,000 vehículos hacia el interior del país, en lo que representó un periodo de festividad marcado por tragedias y recomendaciones de prevención emitidas por fuentes oficiales, según reportaron las autoridades en declaraciones publicadas por La Estrella de Panamá.

El impacto de los accidentes acuáticos se hizo evidente en casos como el de un niño de ocho años, quien perdió la vida el Domingo de Carnaval en el balneario Aguas Blancas, en Coclé. El menor fue auxiliado por unidades de emergencia, trasladado al hospital Aquilino Tejeira—centro de referencia regional—, pero los esfuerzos médicos para salvarlo resultaron infructuosos.

En Veraguas, se registró la muerte de otro menor, de cinco años, hallado sin signos vitales en el balneario La Toma de Agua tras un operativo conjunto del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), cuyos integrantes realizaron maniobras de reanimación sin éxito. La tercera víctima fue un adulto de 45 años, también confirmada por el Sinaproc, indica la publicación del medio panameño.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó a La Estrella de Panamá sobre la magnitud del éxodo, con 146,000 vehículos movilizados hacia el interior y un registro de 96,789 automóviles retornaron a la capital al cierre del periodo. Paralelamente, la ATTT aplicó 7,000 boletas por infracciones de tránsito, siendo el exceso de velocidad la infracción predominante entre los conductores. El organismo recordó la importancia de respetar los límites reglamentarios para evitar accidentes y preservar la vida en carretera.

El Sistema único de Manejo de Emergencias (SUME) contabilizó 112 incidentes de tránsito en todo el país y 754 atenciones prehospitalarias durante los Carnavales, concentrando la mayor carga de emergencias en Panamá y Chiriquí. Las cifras reflejan la presión ejercida sobre los servicios de salud y las fuerzas de seguridad debido a la elevada concentración de personas y la gran movilidad en estas provincias.

Tras estos episodios, los organismos de emergencia reiteraron la urgencia de la vigilancia constante sobre niños y adolescentes en espacios recreativos acuáticos, así como la necesidad de una conducción responsable durante la movilización masiva. La coordinación entre entidades como el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), SUME y ATTT resultó determinante en la atención y gestión de incidentes, aunque los fallecimientos mantienen la prevención como un desafío prioritario para las autoridades.

Centenares fueron detenidos

Durante los primeros días de Carnaval, la Policía Nacional realizó 817 aprehensiones en todo el país, según informaron las autoridades. De estas, 417 ocurrieron por órdenes judiciales, 284 por faltas administrativas, 64 por delitos cometidos en flagrancia y 52 por casos de microtráfico. Los procedimientos incluyeron 159 allanamientos, donde se confiscaron 10 armas de fuego, 50 municiones, $769 en efectivo, 14 paquetes adicionales de droga, dos vehículos y un animal, reportó Infobae.

En zonas urbanas, las operaciones policiales impidieron el acceso de sustancias ilícitas a las celebraciones masivas. En el corregimiento de Calidonia, por ejemplo, un hombre de 47 años fue detenido cuando intentaba ingresar droga al área de carnaval de la Cinta Costera. El dispositivo en esta zona incluyó controles reforzados en accesos, presencia de drones y patrullas en los culecos.

Entre los casos destacados, en la provincia de Colón un individuo requerido por el Ministerio Público fue aprehendido por presunto homicidio, gracias al Sistema de Verificación Ciudadana. En Villa Lobos, corregimiento de Pedregal, las autoridades localizaron 10 paquetes de droga y cuatro armas tras la alerta de una persona. Los responsables huyeron ante la llegada de la Policía, abandonando las pruebas.

En Chiriquí, la Policía detuvo a un hombre por delitos contra el patrimonio económico y a dos más en el Puesto de Control Integral de Guabalá, tras el decomiso de presunta droga y equipos tecnológicos. Además, en el distrito de Changuinola, se capturó a un joven de 25 años buscado por maltrato al menor.