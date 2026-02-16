Panamá

El turismo en Panamá incrementa ingresos y visitantes durante 2025

Las cifras oficiales indican que el país obtuvo más de 5,981 millones de dólares por turismo entre enero y noviembre, mientras el sector consolida la recuperación y enfrenta el desafío de distribuir beneficios fuera de la capital

La llegada masiva de viajeros
La llegada masiva de viajeros y el incremento de la ocupación hotelera dan señales de recuperación. Las autoridades buscan llevar el impacto económico más allá del tradicional foco urbano (Foto cortesía CONATUR)

Panamá consolidó su posición como destino regional al registrar un aumento de 7.6 % en la llegada de visitantes internacionales y generar ingresos por turismo que superaron los USD 5,981 millones entre enero y noviembre de 2025, según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). La Cámara Nacional de Turismo subrayó la urgencia de distribuir los beneficios más allá de la capital, alentando un impacto positivo en todo el territorio.

Las cifras más recientes revelan que durante los primeros diez meses de 2025, los ingresos turísticos alcanzaron USD 5,455.5 millones, superando en 9.3 % los registrados en el mismo período de 2024, cuando la cifra fue de USD 4,990.1 millones. La ocupación hotelera promedio se situó en 57.9 % durante los once meses analizados, lo que denota una demanda constante, aunque aún por debajo de los picos históricos alcanzados por el sector.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se mantuvo como la principal puerta de entrada al país, concentrando el 76 % de las llegadas, con 1,640,180 ingresos. Este flujo significó un aumento de 7.7 %, lo que equivale a 117,956 turistas adicionales respecto al año previo, fortaleciendo su papel como hub regional.

Entre las regiones emisoras, América del Sur y Norteamérica encabezaron la lista, con un predominio de viajeros provenientes de Estados Unidos y Colombia.

FOTO DE ARCHIVO: Una vista
FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra una bandera panameña durante la puesta de sol en una zona turística, en Ciudad de Panamá, Panamá. 2 de mayo 2024. REUTERS/Daniel Becerril/Archivo

Recuperación sostenida y dinamismo del turismo

Durante el período enero-noviembre de 2025, Panamá recibió un total de 2,665,000 visitantes internacionales, consolidando el repunte del sector tras la pandemia. Dentro de este total, 2.8 millones de personas realizaron pernoctaciones, porcentaje que reflejó un crecimiento de 10.7 %.

El informe de la ATP sostuvo que este avance en las llegadas internacionales y la suba de ingresos turísticos confirma la tendencia positiva y sostenida del sector. Las estadísticas completas de arribos para este período han sido abiertas al público como parte del monitoreo oficial de la actividad turística.

La Cámara Nacional de Turismo enfatizó que, si bien las cifras reflejan una mejora, es imprescindible expandir el alcance del turismo a las distintas regiones del país. Actualmente, la mayor proporción del movimiento y derrama económica se concentra en la capital y alrededores.

Las autoridades y referentes del sector han planteado el reto de potenciar la integración de otras zonas a la dinámica turística, con miras a amplificar los beneficios económicos y culturales derivados del crecimiento reportado en 2025.

El flujo de visitantes internacionales
El flujo de visitantes internacionales no deja de crecer, pero persiste la meta de repartir oportunidades en todo el territorio. Nuevos datos oficiales abren preguntas sobre el próximo capítulo del turismo nacional (Foto cortesía CONATUR)

Mientras tanto, continúan las actividades del Carnaval de Panamá, los estamentos de seguridad insisten en el llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, prudencia y respeto a las normas, especialmente en las carreteras y espacios de alta concentración.

Con miles de vehículos desplazándose hacia el interior y cientos de intervenciones registradas en apenas dos días, el balance preliminar muestra un Carnaval bajo estricta supervisión, donde las cifras de aprehensiones, infracciones y emergencias atendidas reflejan tanto el dinamismo de la celebración como el reto operativo que implica mantener el orden en todo el país.

Según una publicación de La Estrella, para la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Giulia De Sanctis, el potencial de Panamá es comparable al de potencias culturales como Brasil o Venecia.

