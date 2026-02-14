Autoridad Marítima de Panamá activa operativo por carnavales mientras investiga naufragios y accidentes

En las últimas semanas se han reportado fuertes vientos que han provocado múltiples incidentes marítimos. Tomada de Instagram

Con un pie de fuerza de 132 inspectores, la Autoridad Marítima de Panamá activó el operativo nacional de seguridad marítima para los carnavales de 2026, en medio de un contexto marcado por condiciones climáticas adversas, incremento de accidentes náuticos y una serie de investigaciones abiertas por naufragios, colisiones y hechos con víctimas fatales ocurridos en las últimas semanas.

El operativo, que se desarrollará del 14 al 17 de febrero, se aplicará en los principales puertos del país con el objetivo de verificar zarpes, revisar condiciones técnicas, supervisar tripulaciones y garantizar que las embarcaciones cumplan con las normas mínimas de seguridad.

Durante 2025, por vía marítima se movilizaron más de 85,600 pasajeros en casi 8,900 naves, lo que refleja la alta demanda del transporte acuático en temporadas festivas.

En 2025 se movilizaron más de 85,600 pasajeros en casi 8,900 embarcaciones a nivel nacional. Cortesía AMP

Las autoridades han advertido que este despliegue responde también a un aumento reciente de incidentes marítimos, muchos de ellos asociados a fuertes vientos, oleajes irregulares y malas decisiones de navegación.

En varias regiones del país se han reportado naufragios y varaduras, algunos con consecuencias fatales, incluyendo un accidente que provocó la muerte de migrantes en aguas nacionales.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 10 de febrero, cuando las embarcaciones Niña Maryi y Capi Johier naufragaron rumbo a Puerto Obaldía, dejando tres personas fallecidas y una más en estado delicado.

Según los primeros reportes, las víctimas quedaron atrapadas bajo la embarcación volteada, lo que dificultó las labores de rescate. Las personas fallecidas serían de nacionalidad venezolana y colombiana, mientras que la sobreviviente, también venezolana, fue posteriormente referida a la ciudad de Panamá para recibir atención médica especializada.

La Autoridad Marítima inició investigaciones para establecer las causas y responsabilidades, mientras expresó condolencias a los familiares de las víctimas.

Durante el operativo se revisarán chalecos, motores, equipos de comunicación y documentación. Cortesía AMP

A este caso se suma el accidente ocurrido el 9 de febrero en Cayo Zapatilla, Bocas del Toro, donde una turista inglesa resultó gravemente herida tras ser impactada por una embarcación con motor fuera de borda. La víctima permanece hospitalizada, mientras las autoridades analizan las circunstancias conforme a protocolos internacionales de investigación marítima.

“Las diligencias se desarrollan conforme a las disposiciones establecidas en el Código para la Investigación de Siniestros Marítimos de la Organización Marítima Internacional (OMI), con el objetivo de esclarecer las circunstancias y determinar las causas del hecho”, indicaron voceros de la entidad.

Paralelamente, la Autoridad Marítima mantiene abiertas diligencias relacionadas con el naufragio del buque Sealloyd Arc, de bandera panameña, ocurrido el 7 de febrero frente a las costas de Phuket, en Tailandia. El caso es investigado en coordinación con autoridades asiáticas, luego de que los 16 tripulantes fueran rescatados antes del hundimiento.

La embarcación, con un desplazamiento de 4,339 toneladas, llevaba a bordo 297 contenedores, incluidos 14 con materiales peligrosos, que quedaron bajo el agua tras el hundimiento. Este accidente ha generado una alerta ambiental por la carga peligrosa que ahora se encuentra en el fondo del mar.

El buque Sealloyd Arc transportaba 297 contenedores, 14 de ellos con materiales peligrosos, y provocó un derrame de petróleo en las costas de Tailandia. (Cortesía: Autoridad Marítima de Panamá)

Este episodio internacional forma parte del conjunto de investigaciones que actualmente adelanta la entidad, en un contexto donde la seguridad marítima se ha convertido en una prioridad institucional. Las autoridades buscan identificar fallas técnicas, errores humanos, deficiencias en mantenimiento o incumplimientos normativos que puedan haber contribuido a estos eventos.

En medio de este panorama, la AMP ha reiterado una serie de recomendaciones obligatorias para los usuarios del transporte marítimo, incluyendo el uso permanente de chalecos salvavidas, equipos de comunicación operativos, bengalas de señalización, extintores certificados, motores en buen estado y tripulación capacitada en protocolos de emergencia.

Las autoridades investigan el naufragio de las embarcaciones Niña Maryi y Capi Johier rumbo a Puerto Obaldía. Tomada de Instagram

También se ha hecho un llamado a los capitanes a reducir la velocidad en zonas recreativas, respetar áreas de fondeo, cumplir con señalizaciones y evitar navegar bajo condiciones climáticas desfavorables. A los bañistas, se les exhorta a permanecer dentro de las zonas habilitadas y mantener una actitud preventiva.

Durante los carnavales, la AMP tendrá presencia en más de 40 puntos estratégicos del país, incluyendo puertos en Los Santos, Colón, Darién, Veraguas, Chiriquí, Guna Yala, Panamá y Bocas del Toro. En estas áreas se realizarán inspecciones continuas, controles de documentación y monitoreo de tráfico marítimo.

Las autoridades reconocen que uno de los principales riesgos en estas fechas es el exceso de pasajeros, la sobrecarga de embarcaciones y la improvisación en viajes no autorizados. Por ello, se ha insistido en el uso exclusivo de puertos habilitados y operadores certificados.