Panamá vuelve a explorar una conexión aérea directa con Dubái

El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez durante su reunión con ejecutivos de Emirates Airlines en Dubái. Cortesía

La posibilidad de establecer una conexión aérea directa entre Panamá y Dubái volvió a colocarse en la agenda bilateral tras la reciente reunión del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez con el presidente y CEO de Emirates Airlines, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, en el marco de su visita oficial a Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro reactivó un tema que ha sido planteado en distintas ocasiones durante la última década, pero que hasta ahora no se ha concretado en una ruta regular entre ambos destinos.

Durante la reunión, las autoridades abordaron la opción de abrir un vuelo directo entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen y Dubái, así como posibles ampliaciones de infraestructura aeroportuaria para atender una eventual operación de largo alcance.

Los representantes emiratíes destacaron el valor estratégico de Panamá como centro logístico regional y su papel como punto de conexión entre América Latina, el Caribe y otros mercados internacionales.

La relación aérea entre Panamá y Emiratos Árabes Unidos cuenta con un marco legal vigente desde 2011, cuando ambos países firmaron un acuerdo de cielos abiertos, ratificado posteriormente, que permite a las aerolíneas operar rutas con mayor flexibilidad.

Este convenio habilita derechos de tráfico, capacidad ampliada y frecuencias abiertas, aunque, pese a su existencia, ninguna aerolínea ha establecido hasta ahora un servicio directo permanente entre ambos territorios.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal hub aéreo de Panamá, concentra la mayoría de las conexiones internacionales del país. REUTERS

El canciller estuvo acompañado en el encuentro por Mario Cucalón, vicepresidente de Planificación y Estrategia de Tocumen, y Vikash Deepak, asesor de la Gerencia General del aeropuerto, quienes presentaron información sobre la capacidad operativa, los planes de expansión y el crecimiento sostenido del principal hub aéreo del país.

Las autoridades panameñas subrayaron que Tocumen mantiene su posición como uno de los aeropuertos más importantes de la región en volumen de pasajeros y conectividad.

La política de cielos abiertos de Panamá se sustenta en acuerdos específicos con países concretos, como el que mantiene con Estados Unidos y el que firmó con Emiratos Árabes Unidos (base legal para operar rutas entre ambos destinos).

En años recientes Panamá ha ampliado su red con acuerdos de servicios aéreos con países como Barbados, Canadá, Portugal, Perú, Bolivia, Belice, Jordania, Guyana, Arabia Saudita y Bahamas, que habilitan marcos para operar vuelos bajo condiciones pactadas.

Pese al renovado interés y a la existencia de acuerdos formales, las autoridades reconocen que una ruta directa entre Panamá y Dubái enfrenta desafíos técnicos, financieros y operativoscomo, la demanda sostenida, los costos de operación de vuelos ultralargos y la competencia con otras rutas consolidadas.

Panamá ha firmado múltiples acuerdos de cielos abiertos con países como Estados Unidos, Barbados, Canadá, Perú y Emiratos Árabes Unidos, un marco legal que facilita la expansión de rutas internacionales desde el hub de Tocumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el Gobierno considera que el crecimiento del tráfico aéreo, el posicionamiento de Panamá como centro regional y el fortalecimiento de los vínculos con Medio Oriente crean un escenario más favorable que en años anteriores. La eventual llegada de una aerolínea como Emirates podría abrir nuevas oportunidades para el turismo, el comercio, las inversiones y la conectividad global del país.

Encuentros

Además del acercamiento con Emirates, Martínez-Acha sostuvo reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, enfocadas en el fortalecimiento comercial, la promoción de inversiones y la construcción de un marco legal que incentive la inversión extranjera directa.

Ambas partes firmaron un memorándum sobre consultas políticas para mantener un diálogo institucional permanente.

En ese mismo contexto, el canciller se reunió con el CEO de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, y visitó instalaciones portuarias en Dubái, con el objetivo de explorar oportunidades en logística, comercio marítimo y transporte internacional. El holding, vinculado al Estado emiratí, ha manifestado interés en expandir su presencia en América Latina a través de plataformas estratégicas como Panamá.

El ministro Javier Martínez-Acha Vásquez sostuvo múltiples reuniones durante su gira por los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo encuentros con el presidente de Emirates Airlines, el jefe de la diplomacia emiratí y el CEO de DP World, para fortalecer la cooperación y explorar oportunidades de conectividad, comercio e inversión. Cortesía

Durante su participación en la Décima Conferencia Internacional de Cooperación de la Asociación de Estados del Caribe, Martínez-Acha reiteró el papel de Panamá como puente entre regiones, destacando su rol entre América Latina, el Caribe, Medio Oriente y el norte de África.

En su discurso, abordó temas como economía azul, energías renovables, turismo sostenible, comercio marítimo y cooperación multilateral como ejes de desarrollo compartido.

El canciller también sostuvo encuentros con autoridades de Surinam, país con el que Panamá mantiene conectividad aérea, y abordó oportunidades en turismo e inversión.

Paralelamente, defendió la necesidad de fortalecer el multilateralismo, la cooperación Sur-Sur y los mecanismos regionales para enfrentar desafíos como el cambio climático, los desastres naturales y la inseguridad alimentaria.