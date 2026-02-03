Canadá autoriza vuelos extra desde Panamá para el Mundial 2026

Copa Airlines anunció que los primeros vuelos especiales para el Mundial estarán disponibles desde febrero. AP/Matias Delacroix)

Las autoridades aeronáuticas de Panamá y Canadá alcanzaron un acuerdo trascendental para facilitar el traslado de aficionados panameños que desean acompañar a su selección durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá.

Tras las peticiones hechas por Panamá, el gobierno de Canadá autorizó la operación de 30 vuelos adicionales entre Ciudad de Panamá y Toronto, una decisión con impacto directo en la conectividad aérea entre ambos países en un momento de alta demanda por motivos deportivos.

La medida, anunciada por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá tras reuniones con sus homólogos canadienses, permitirá que estas frecuencias extraordinarias operen entre el 13 y el 28 de junio de 2026, coincidiendo con las fechas de los partidos de la selección panameña en Toronto durante la fase de grupos del Mundial.

La gestión para lograr este incremento no fue sencilla. Inicialmente, las autoridades aeronáuticas panameñas —en conjunto con la aerolínea nacional Copa Airlines— habían solicitado la aprobación de 60 vuelos adicionales con destino a Toronto para atender la demanda estimada de aficionados.

Sin embargo, esa petición fue ajustada a 30 vuelos tras una evaluación técnica de capacidad operativa por parte de la aerolínea y las autoridades involucradas.

La ampliación de frecuencias facilitará el traslado de miles de panameños que acompañarán a la selección en sus partidos en Toronto. Cortesía

Antes de la aprobación final, Canadá había mostrado reservas sobre ampliar los cupos, en parte por restricciones regulatorias y la presión de aerolíneas locales que se oponían a un incremento temporal de frecuencias.

Según explicó la AAC en su comunicado oficial, el acuerdo se concretó luego de que el director general de la entidad, Rafael Bárcenas, elevara una petición formal de “Gobierno a Gobierno” el pasado 19 de enero, enfatizando la necesidad de ampliar las frecuencias aéreas actuales para garantizar que los aficionados panameños tengan opciones de transporte adecuadas hacia Toronto.

Rafael Bárcenas, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil, gestionó ante Canadá la solicitud formal para autorizar los vuelos adicionales durante el Mundial 2026. EFE/ Bienvenido Velasco

Actualmente, Copa Airlines opera un vuelo diario entre Panamá y Toronto, una frecuencia que —según la aerolínea— es insuficiente para atender el flujo esperado de pasajeros durante el Mundial si se considera la cifra estimada de más de 8,000 espectadores panameños que podrían viajar para apoyar a su selección.

La ampliación temporal a 30 vuelos representa un incremento significativo, aunque menor que la solicitud inicial, y será clave para aliviar la presión sobre la ruta en un periodo crítico.

Copa Airlines celebró el acuerdo en sus redes sociales, anunciando que los primeros vuelos estarán a la venta a partir del 5 de febrero y que, de llenarse, podrían considerarse más frecuencias.

“Muchas gracias a los gobiernos de Canadá y Panamá por el apoyo para lograr que la afición panameña pueda estar con su Sele en los encuentros mundialistas”, publicó la aerolínea en X.

La selección de Panamá debutará el 17 de junio en Toronto ante Ghana, jugará nuevamente en esa ciudad el 23 de junio frente a Croacia y cerrará la fase de grupos el 27 de junio en East Rutherford ante Inglaterra. (Foto AP/Alex Brandon)

La decisión no solo responde a cifras o cálculos de negocio, sino a una demanda real según la AAC y los operadores.

“La ampliación de frecuencias aéreas responde directamente al masivo interés de la afición panameña por acompañar a la selección en la Copa del Mundo”, subrayó el comunicado oficial.

El impacto de estas frecuencias adicionales va más allá del aspecto deportivo. Se trata de una oportunidad para dinamizar la conexión aérea entre Panamá y Canadá en un momento de alta movilidad internacional.

Canadá será sede de varios partidos del Mundial 2026, incluido el debut de Panamá en Toronto frente a Ghana el 17 de junio, seguido por encuentros de la selección canalera frente a Croacia el 23 de junio en la misma ciudad.

Panamá cerrará la fase de grupos en East Rutherford, Nueva Jersey, frente a Inglaterra el 27 de junio. Estos compromisos generan un fuerte interés de la afición panameña, lo que explica la urgencia de ampliar la conectividad aérea temporalmente.

Permiso y visa

Para los panameños que planean viajar al Mundial 2026, uno de los puntos clave es cumplir con los requisitos migratorios de ingreso a Canadá y, en algunos casos, de entrada o tránsito por Estados Unidos.

Las autoridades recomendaron a los viajeros gestionar con anticipación su visa para Estados Unidos si planean asistir a partidos o realizar conexiones. REUTERS

Las autoridades han insistido en que los viajeros revisen con anticipación su estatus, porque no todos requieren una visa tradicional, pero sí deben contar con permisos válidos según su perfil y el tipo de ingreso.

En el caso de Canadá, se recordó que muchos ciudadanos panameños pueden ingresar por vía aérea con la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), siempre que cumplan condiciones específicas.

Este permiso aplica únicamente para quienes viajan en avión y no es válido para entrar por vía terrestre o marítima. Para calificar, el solicitante debe tener una visa estadounidense vigente o haber tenido una visa canadiense de visitante (TRV) emitida en los últimos 10 años, aunque ya esté vencida. La eTA se gestiona en línea a través del sitio oficial del Gobierno de Canadá.

Las autoridades también advirtieron de forma expresa que el trámite debe hacerse únicamente en el portal oficial, y pidieron no utilizar intermediarios.

Panamá redujo su solicitud inicial de 60 a 30 vuelos adicionales hacia Canadá, tras una evaluación técnica y negociaciones con las autoridades aeronáuticas de ambos países. REUTERS

En el aviso se señala la existencia de portales fraudulentos que cobran tarifas excesivas o buscan obtener información personal y financiera, por lo que recomendaron evitar páginas no oficiales y cualquier “gestor” que prometa agilizar el proceso.

En cuanto a Estados Unidos, los panameños que planeen asistir a partidos en ese país o realizar conexiones que impliquen entrar al territorio deberán contar con la visa B1/B2 vigente.

La Embajada estadounidense ha recomendado solicitarla con tiempo, considerando que la demanda suele aumentar en periodos de eventos internacionales masivos como el Mundial. Además, se ha indicado que actualmente no se requiere presentar boleto aéreo para iniciar el trámite, lo que permite adelantar el proceso sin tener aún el viaje cerrado.