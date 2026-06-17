Finlandia levantó las limitaciones legales sobre el manejo y traslado de armas nucleares

El país nórdico abrió la puerta a la cooperación nuclear dentro de la OTAN tras décadas de prohibición (Reuters)

El Parlamento de Finlandia aprobó una nueva ley para eliminar las restricciones al manejo y transporte de armas nucleares en el país. En la sesión del miércoles, la cámara respaldó la reforma con 125 votos a favor y 61 en contra, y cerró un régimen legal que había prohibido durante décadas la presencia de ese tipo de armamento en territorio finlandés.

La nueva legislación habilitó la importación, el suministro y la posesión de armas nucleares si el Gobierno considera que esas medidas son necesarias para la defensa nacional. El Ejecutivo justificó el cambio por el aumento de la incertidumbre en la seguridad de Europa del Norte.

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El ministro de Defensa Antti Häkkänen calificó el trámite parlamentario como uno de los más complejos gestionados por su cartera en los últimos años, por los estudios y las consultas con países aliados y potencias nucleares.

El cambio legal no implicó que Finlandia almacene de forma permanente cabezas nucleares en su territorio, pero sí autorizó el tránsito y el almacenamiento temporal en el marco de operaciones conjuntas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

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La votación ocurrió poco más de un año después del ingreso oficial del país nórdico en la alianza militar, una adhesión que se produjo tras la invasión rusa en Ucrania. Desde entonces, el Gobierno sostuvo que las restricciones vigentes, que databan de 1980, dejaron de reflejar la realidad de un Estado miembro de la OTAN.

Häkkänen celebró la aprobación del proyecto, agradeció el respaldo de los parlamentarios y destacó el trabajo de la administración de defensa.

Alexander Stubb aseguró que Finlandia no enfrenta una amenaza militar directa tras la detección de un dron en el espacio aéreo nacional (Reuters)

El Gobierno argumentó que la reforma fortaleció la capacidad de disuasión y defensa de Finlandia y de la OTAN, y alineó su marco normativo con el de otros países aliados, al eliminar un obstáculo que limitaba la cooperación en materia de defensa nuclear.

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El debate legislativo incluyó referencias a la propuesta del presidente de Francia Emmanuel Macron para ampliar los ejercicios de disuasión nuclear europeos. Finlandia evaluó sumarse a esa iniciativa, en la que ya participan Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca. El primer ministro Petteri Orpo expresó interés en esa cooperación, aunque el Ejecutivo no adoptó una decisión definitiva.

La revisión de la política defensiva finlandesa se aceleró tras la invasión rusa de Ucrania, que abrió una reevaluación de la doctrina de seguridad. Finlandia comparte una frontera de más de 1.300 kilómetros con Rusia, un factor que elevó la preocupación por posibles amenazas.

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En mayo de este año, las fuerzas armadas finlandesas desplegaron cazas tras detectar un dron sospechoso en el espacio aéreo cerca de Helsinki. El presidente Alexander Stubb afirmó entonces que no existía una amenaza militar directa, aunque las autoridades militares admitieron que recibieron información de inteligencia anticipada sobre el incidente.

Antti Häkkänen consideró que la aprobación de la ley nuclear representó uno de los mayores retos para su ministerio (Reuters)

En paralelo, la agenda de seguridad energética ocupó parte de la discusión europea. Los gobiernos del bloque ajustaron una propuesta para financiar proyectos de infraestructura energética después de que Suecia amenazó con restringir sus exportaciones eléctricas si se aprobaba el plan original. La tensión involucró a países como Alemania, Dinamarca y Finlandia, que reciben parte del suministro a través de cables suecos.

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La Comisión Europea estimó que serán necesarios 1,2 billones de euros en inversiones en redes eléctricas antes de 2040. El proyecto contempló usar ingresos por congestión de redes para costear obras de interconexión, aunque los ministros nacionales negociaron recortes y ajustes. La presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, en manos de Chipre, indicó que la propuesta ya contaba con apoyo mayoritario, aunque siguieron las negociaciones para una aprobación definitiva prevista para el 26 de junio.

(Con información de Europa Press)